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Новости Видео Война
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Боец расчета РСЗО "Himars" поздравляет коллег с Днем ракетных войск и артиллерии: "Вы те, кто несет с неба кару Божью. Слава Украине!". ВИДЕО

Боец расчета РСЗО "Himars" в специальном видеоролике поздравил коллег с Днем ракетных войск и артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравительный ролик боец записал на фоне двух установок РСЗО "Himars". Поздравление завершается кадрами пусков ракет по американским установкам.

"Расчет Himars поздравляет всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам!", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

HIMARS (289)


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Топ комментарии
+22
Дай Боже вам здоров'я та успіхів!
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03.11.2023 09:25 Ответить
+17
Красень!
Зі святом!
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03.11.2023 09:29 Ответить
+15
Героям Слава !!! Смерть москалям та кацапам !!!
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03.11.2023 09:37 Ответить
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Дай Боже вам здоров'я та успіхів!
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03.11.2023 09:25 Ответить
Красень!
Зі святом!
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03.11.2023 09:29 Ответить
Героям Слава !!! Смерть москалям та кацапам !!!
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03.11.2023 09:37 Ответить
на видео пуск MGM-140 ATACMS
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03.11.2023 09:44 Ответить
Саме так. З пускової установки виходить товстенька ракета.
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03.11.2023 20:36 Ответить
Зі святом наших ракетників та артелиристів Слава ЗСУ
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03.11.2023 09:44 Ответить
пошли кабанчики!!!
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03.11.2023 09:51 Ответить
отак би кацапню"вітати" із ранку до ранку- нон стопем 24/7.... Нищіть кацапо-орків, та Бережіть себе наші " Антеї!...))
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03.11.2023 10:07 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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03.11.2023 10:22 Ответить
там арчер подьехал,ролсройс среди арты
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03.11.2023 10:34 Ответить
де, там ??
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03.11.2023 11:35 Ответить
https://t.me/supernova_plus/25459 https://t.me/supernova_plus/25459

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03.11.2023 11:51 Ответить
Зі Святом, Боги війни! Божого захисту Вам, рідні, військової вдачі!
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03.11.2023 12:02 Ответить
Як колишній пушкар вітаю всіх артилеристів з нашим святом! Слава артилерії!
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03.11.2023 13:22 Ответить
Пекло - окупантам! Зі святом, українські артилеристи!
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03.11.2023 21:12 Ответить
Хорошо летить, "смерть з небес"
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04.11.2023 01:19 Ответить
 
 