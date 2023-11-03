Боец расчета РСЗО "Himars" поздравляет коллег с Днем ракетных войск и артиллерии: "Вы те, кто несет с неба кару Божью. Слава Украине!". ВИДЕО

Боец расчета РСЗО "Himars" в специальном видеоролике поздравил коллег с Днем ракетных войск и артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравительный ролик боец записал на фоне двух установок РСЗО "Himars". Поздравление завершается кадрами пусков ракет по американским установкам.

"Расчет Himars поздравляет всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам!", - говорится в комментарии к видео.

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