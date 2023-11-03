Разгром вражеской бронегруппы бойцами 47-й ОМБр "Магура" вблизи села Красногоровка на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты разгрома вражеской бронегруппы вблизи села Красногоровка на Донетчине в октябре 2023 года.

Как собщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.

"Мощные кадры отражения массированной атаки российских войск бойцами 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежными подразделениями вблизи села Красногоровка, Донецкой области в середине октября", - говорится в комментарии к видео.

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