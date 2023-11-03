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Разгром вражеской бронегруппы бойцами 47-й ОМБр "Магура" вблизи села Красногоровка на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты разгрома вражеской бронегруппы вблизи села Красногоровка на Донетчине в октябре 2023 года.

Как собщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.

"Мощные кадры отражения массированной атаки российских войск бойцами 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежными подразделениями вблизи села Красногоровка, Донецкой области в середине октября", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Воины 47-й ОМБр о контрнаступлении на Юге: Некоторые думают, что 500 метров продвижения - это мало, а для нас это - жизнь и здоровье хлопцев. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+30
Гарна робота-виконавцям респект...
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03.11.2023 10:02 Ответить
+22
Супер. Дякуємо ЗСУ!
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03.11.2023 10:05 Ответить
+18
молодці хлопці! отак і треба нам зараз воювати: сидіти в обороні на вигідних позиціях і розстрілювати русню, а не самим лізти з голою дупою в контрнаступи, бо зеленому підору треба рейтинги перед перевиборами.
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03.11.2023 10:05 Ответить
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Гарна робота-виконавцям респект...
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03.11.2023 10:02 Ответить
"

Перейдіть на текстовий аналіз DEEP State Map, нажаль рвуть вони в наступі на усіх напрямках. Там унизу про Лиманський без змін,але є просування ворога. Приютне Таврійський також( як і Красногорівка має проблеми без висновків керівництва) "---что то не сходиться с отчетами немецких аналитегов)))
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03.11.2023 10:03 Ответить
Їм путін наказав приблизно місяць назад перехопити ініціативу у ЗСУ
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03.11.2023 10:45 Ответить
Це вже не війна, а розстріл. Мабуть, таки найкраща для нас тепер тактика - сидіти в обороні й винищувати кацапів, що прагнуть подвига
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03.11.2023 10:05 Ответить
В різних участках фронту різна оперативна ситуація і оперативні можливості
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03.11.2023 10:46 Ответить
молодці хлопці! отак і треба нам зараз воювати: сидіти в обороні на вигідних позиціях і розстрілювати русню, а не самим лізти з голою дупою в контрнаступи, бо зеленому підору треба рейтинги перед перевиборами.
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03.11.2023 10:05 Ответить
Так то воно так, але така тактика приводить до війни роками й виснаження України. Це на користь москалям, всіх москалів не перестріляєш а вони там часом обживаються й закріплюються на захоплених територіях, звільнити яких стає все більшою проблемою. Але так вирішив "мудрий нАрід", якому,здається, Україна як держава непотрібна.
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03.11.2023 10:35 Ответить
Війна потребує непростих рішень . Вони можуть бути тривалими в часі . Але це краще чим спалювати наші батальйони в безплідних штурмах , щоб Верховний Гівнорозказувач міг зробити черговий піс ..досік про Крим через два три тижні
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03.11.2023 10:40 Ответить
Можливо у Залужного уже немає вибору: або така пассивна оборона (на активну оборону уже немає резервів), або влада забуває про вибори і переводить країну на військові рейки
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03.11.2023 10:47 Ответить
Резерви є . Але їх не має сенсу витрачати . Цю війну не можна виграти чисто військовим станом
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03.11.2023 10:59 Ответить
Мета орди - знищення України і українців. Вибір є завжди: капітуляція і кінець війни, або пасивна оборона, капітуляція і кінець війни і України. Є ще варіант(малоймовірний) - розвал економіки орди, якийсь дефолт за допомогою Заходу, знищення кодла путліровських рашенфашистів.

Затягування війни тільки на користь орді.
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03.11.2023 11:06 Ответить
це багаторічна війна на виснаження. виграє не той, хто більше захопить територій, а той хто зможе довше воювати.
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03.11.2023 13:05 Ответить
А я, здається, знаю хто зможе...
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03.11.2023 14:26 Ответить
Тобто треба не маючи переваги в силах йти в атаку на підготовану оборону та мінні поля?
Схоже так і зробили з "контрнаступом", ось і відповідь куди наші генерали поділи бригади підготовані в країнах НАТО. А потім ворог "раптово" перехоплює ініциативу та захоплює ще більше територій.
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03.11.2023 15:26 Ответить
Супер. Дякуємо ЗСУ!
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03.11.2023 10:05 Ответить
эпично!!!
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03.11.2023 10:15 Ответить
Обдовбані кацапські покидьки.
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03.11.2023 10:16 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі.
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03.11.2023 10:27 Ответить
Думаю вони щасливі тепер. Їх мрія померти як дєди збулася.
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03.11.2023 10:33 Ответить
У 80 % кацапів таке життя на гражданкє, що краще здохнути, ніж так жити. Більшість українців навіть не уявляє про відношення між людьми (якщо кацапів так можна назвати) в глубінкє, там як на зоні, тому і бухають постійно
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03.11.2023 10:43 Ответить
Справді круто!
Що не постріл, то в яблучко!
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03.11.2023 10:51 Ответить
"Мы их щелкаем как орехи, уничтожены десятки" (в.в.пукин)
П.С.
Мечты сбываются
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03.11.2023 10:57 Ответить
Наскільки високо підлетіла башня їхнього БТР впертого??
- Їм вже всерівно.....
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03.11.2023 11:24 Ответить
Бляха оце просто профі, розкатали як дітей, накільки все злагоджено і професійно.
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03.11.2023 11:38 Ответить
Еталонне відео знищення русні зробити учбовим і розповсюдити по всіх ділянках фронту.
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03.11.2023 12:06 Ответить
Эталонней, чем https://www.youtube.com/watch?v=bv1uiHZSBfg зныщення лапте-босоногих орков амерами в Сирии, более 600 свинохрюкальников, с их тачанками за полтора часа, пока шо не существует в мире. Но, если бы мы отрымалы достаточно соответствующей техники, у нас бы было перевыполнение досягненнь амеров... Да разве с зебилами когда-нить такое будет...хтозна...
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y Удар США по боевикам ЧВК Вагнера
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03.11.2023 17:48 Ответить
Все, как про ежиков и кактус.
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03.11.2023 12:56 Ответить
Браво !
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03.11.2023 13:31 Ответить
Магура це ТОП бригада
.
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03.11.2023 14:00 Ответить
Окрім подяки за влучні постріли хотів би відмітити роботу кіно-оператора дуже яскрава і якісна картина заслуговує на Оскара.
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03.11.2023 17:03 Ответить
 
 