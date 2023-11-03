Разгром вражеской бронегруппы бойцами 47-й ОМБр "Магура" вблизи села Красногоровка на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты разгрома вражеской бронегруппы вблизи села Красногоровка на Донетчине в октябре 2023 года.
Как собщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.
"Мощные кадры отражения массированной атаки российских войск бойцами 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежными подразделениями вблизи села Красногоровка, Донецкой области в середине октября", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+30 Александр Чуднивец #474549
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+22 Qq Qqq #455433
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+18 Ustym Karmaliuk
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Перейдіть на текстовий аналіз DEEP State Map, нажаль рвуть вони в наступі на усіх напрямках. Там унизу про Лиманський без змін,але є просування ворога. Приютне Таврійський також( як і Красногорівка має проблеми без висновків керівництва) "---что то не сходиться с отчетами немецких аналитегов)))
Затягування війни тільки на користь орді.
Схоже так і зробили з "контрнаступом", ось і відповідь куди наші генерали поділи бригади підготовані в країнах НАТО. А потім ворог "раптово" перехоплює ініциативу та захоплює ще більше територій.
Бережи вас Господь, рідненькі.
Що не постріл, то в яблучко!
П.С.
Мечты сбываются
- Їм вже всерівно.....
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y Удар США по боевикам ЧВК Вагнера
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