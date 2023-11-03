Гопак стал трендом в TikTok: люди со всего мира исполняют традиционный украинский танец. ВИДЕО
Украинский гопак набирает популярность среди пользователей соцсетей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сейчас в TikTok пользователи из разных стран публикуют видеозаписи, на которых выполняют элементы традиционного украинского танца.
Топ комментарии
+21 MausMike
показать весь комментарий03.11.2023 11:00 Ответить Ссылка
+11 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий03.11.2023 11:04 Ответить Ссылка
+10 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий03.11.2023 10:59 Ответить Ссылка
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Бо вже зустрічала
ото, як сибірський борщ.
уральський гопак.
А в усьому плохому та невигідному для них - українське/єврейське/молдавське чи будь-яке інше.
Ще ******* швидко вкрасти, видати за своє і миттю звинуватити хазяїна у крадіжці нібито у них.
Так, це працює.
https://m.youtube.com/watch?v=8EnZc7xjWwA
https://m.youtube.com/watch?v=8EnZc7xjWwA
Їх толстоєвський протух разом з РІ, а все новіше - то похмуре гівно.