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Гопак стал трендом в TikTok: люди со всего мира исполняют традиционный украинский танец. ВИДЕО

Украинский гопак набирает популярность среди пользователей соцсетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сейчас в TikTok пользователи из разных стран публикуют видеозаписи, на которых выполняют элементы традиционного украинского танца.

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Автор: 

культура (843) Украина (45017) социальные сети (643)


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Топ комментарии
+21
А повзунець слабо?
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03.11.2023 11:00 Ответить
+11
це рівень - бог!
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03.11.2023 11:04 Ответить
+10
в світі танцюють український гопак,а після виборів 19 року ,українцям варто вчитися танцювати танець "на зелених граблях"
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03.11.2023 10:59 Ответить
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Ура, ура...
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03.11.2023 10:54 Ответить
А в коментах не пишуть що це кацапський танець?
Бо вже зустрічала
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03.11.2023 10:55 Ответить
дада.
ото, як сибірський борщ.
уральський гопак.
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03.11.2023 11:03 Ответить
Ми то знаємо. А іноземці не дуже
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03.11.2023 18:30 Ответить
Вони завжди як щось хороше, так одразу шукають російське коріння.
А в усьому плохому та невигідному для них - українське/єврейське/молдавське чи будь-яке інше.
Ще ******* швидко вкрасти, видати за своє і миттю звинуватити хазяїна у крадіжці нібито у них.
Так, це працює.
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03.11.2023 11:05 Ответить
Там де ізраїльські дівчата, пишуть, що хава нагіла.
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03.11.2023 11:28 Ответить
Та ну, кацапы таке ляпати в тырнете... Да они после своих кислых СЧей из протухшей капусты гопака не потягнуть... КРАПКА...
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03.11.2023 15:23 Ответить
Ніби і приємно від популяризації української культури, але знаючи, що таке Tik-Tok... Через 2-3 дні буде новий тренд, плигати на одній нозі, або їсти гірчицю розливною ложкою.....
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03.11.2023 10:56 Ответить
Ну і що? В тік-ток то як якісь мавпи.На другий день все забудуть і будуть нові тренди.
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03.11.2023 10:57 Ответить
Зрада!
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03.11.2023 12:56 Ответить
Перемога!
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03.11.2023 13:20 Ответить
Якби це ще якось впливало на військову допомогу Україні...
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03.11.2023 10:59 Ответить
Якби це був не гопак, а "русская пляска", русня б від гордості луснула: нашєй вєлікой культурой по всєму міру восхіщаются і наслєдуют!
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03.11.2023 11:03 Ответить
Це може, ще й важливіше.
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03.11.2023 11:05 Ответить
в світі танцюють український гопак,а після виборів 19 року ,українцям варто вчитися танцювати танець "на зелених граблях"
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03.11.2023 10:59 Ответить
Це добре
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03.11.2023 11:00 Ответить
А повзунець слабо?
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03.11.2023 11:00 Ответить
это другой уровень)
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03.11.2023 11:01 Ответить
це рівень - бог!
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03.11.2023 11:04 Ответить
Того хто так зможе, без підготовки в ДШБ! Відразу видно, що здоровий.
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03.11.2023 11:20 Ответить
Це не ПОВЗУНЕЦ 😜
https://m.youtube.com/watch?v=8EnZc7xjWwA
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03.11.2023 11:28 Ответить
На 4.22 саме цей елемент і є.
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03.11.2023 11:48 Ответить
А почему не 7/40? Так было прозаичнее.
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03.11.2023 11:01 Ответить
нєнє. 7/40, то в махачкалу.
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03.11.2023 11:05 Ответить
я о политике,а не о танцах.Это как раз сюда
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03.11.2023 11:07 Ответить
Боевой гопак? Или как...
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03.11.2023 11:06 Ответить
Есть и боевой. А есть и "путин - *****".
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03.11.2023 11:58 Ответить
Красота!
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03.11.2023 11:09 Ответить
Акби ж то,ще вишиванками ,піснями і гопаком можна було здобути перемогу над окупантами.
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03.11.2023 11:13 Ответить
Да, это уже перемога.
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03.11.2023 11:19 Ответить
Яка красива новина ідемо в Добрий час 😘
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03.11.2023 11:21 Ответить
А ще е ТАНОК ПОВЗУНЕЦ
https://m.youtube.com/watch?v=8EnZc7xjWwA
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03.11.2023 11:23 Ответить
Я колись бачив, як кацапи намагались танцювати щось накшталт повзунця. Щоправда за допомогою рук, - як краби)))). То було збочення
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03.11.2023 11:30 Ответить
все існування каzапів, то збочення.
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03.11.2023 11:33 Ответить
Обожаю гапак!... Есть такие па, которые граничат с самыми сложными элементами японских киоку-шин-кай или сандорюкан. Лёгкость и растяжка!
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03.11.2023 12:11 Ответить
Майбутній король Великої Британії Чарльз танцює гопак з українським ансамблем "Говерла" у місті Дербі, 1981 рік",
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03.11.2023 12:28 Ответить
Таке відчуття, що крім гопаків, вишиванок і шароварів, Україна не здатна нічого світу запропонувати. Час вже вилазити зі своєї примітивщини, бо так і залишимося на рівні селюків з хутора.
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03.11.2023 12:37 Ответить
Кацапи , зазвичай , реагують так само ...
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03.11.2023 12:52 Ответить
Що здатна запропонувати русня, крім нафти, газу та ще купи копалин, які не русской мислью в зємлє рождени?
Їх толстоєвський протух разом з РІ, а все новіше - то похмуре гівно.
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03.11.2023 13:09 Ответить
 
 