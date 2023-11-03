Бойцы Покровского батальона 109 бригады ТРО уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО
Украинские воины из 109 бригады ТРО поразили дроном-камикадзе вражескую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы теробороновцев опубликовал экс-нардеп и военнослужащий ВСУ Егор Фирсов.
"Действительным докладываю - мы уничтожили вражеский "Солнцепек" (ТОС-1А). Он был без БК, но работать уже никогда не будет. Давно мечтали. Долго готовились. Порадовали вечер. И дальше - готовиться к новым операциям", - пишет он в комментарии.
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Michael Barsukov
показать весь комментарий03.11.2023 12:21 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Луиза Пивдень
показать весь комментарий03.11.2023 12:29 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий03.11.2023 12:58 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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