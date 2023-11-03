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Уничтожение вражеского полевого склада с противотанковыми минами ТМ-62 вблизи Красногоровки. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский полевой склад с противотанковыми минами ТМ-62 вблизи Красногоровки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Зрелищные кадры уничтожения российского полевого склада с противотанковыми минами ТМ-62 с помощью дрона-камикадзе воинами БУАР и РУБпАК 110 ОМБр, западнее села Красногоровка Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Бойцы Покровского батальона 109 бригады ТРО уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

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боеприпасы (2361) уничтожение (7249) Донецкая область (9991) мина (309)


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І далі вдачі, БУАР та РУБпАК 110 ОМБр!!!!!
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03.11.2023 12:37 Ответить
Таке враження, що в міни вже були вкручені детонатори. Інакше якась частина мін не підірвалась би.
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03.11.2023 12:51 Ответить
скорее всего, все и не взорвались. Валяются теперь по полям вокруг.
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03.11.2023 15:23 Ответить
ну без детонатора то хай валяються....
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03.11.2023 15:55 Ответить
скільки коштує дрон і сотня мін тм-62,
чи виправдане їх знищення втратою дрона? (чи відома статистика, скільки бронетехніки з нашого і з їхнього боку було втрачено від мін)?
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03.11.2023 13:02 Ответить
Бачите на відео з камери дрона надпис SDUA зверху справа? Це дрон з проекту "соціальний дрон". socialdrone.com.ua

Вартість дрона - 230 доларів. ******* що дорожче
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03.11.2023 13:22 Ответить
ну тоді ми виграли, можливо не так вже, щоб дуже каркаломливо, у Кацапляндії була і є дуже дешева вартість людської праці.
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03.11.2023 13:29 Ответить
А скільки коштує життя наших воїнів? від однієї міни підірветься танк або якась інша машина! а якщо їх 100 скільки нанесе шкоди ця кількість мін?
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03.11.2023 14:49 Ответить
хороший бум! десь під сотню мін успішно утилізовано!
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03.11.2023 15:56 Ответить
 
 