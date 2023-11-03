Уничтожение вражеского полевого склада с противотанковыми минами ТМ-62 вблизи Красногоровки. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский полевой склад с противотанковыми минами ТМ-62 вблизи Красногоровки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Зрелищные кадры уничтожения российского полевого склада с противотанковыми минами ТМ-62 с помощью дрона-камикадзе воинами БУАР и РУБпАК 110 ОМБр, западнее села Красногоровка Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.

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