Уничтожение вражеского полевого склада с противотанковыми минами ТМ-62 вблизи Красногоровки. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский полевой склад с противотанковыми минами ТМ-62 вблизи Красногоровки на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Зрелищные кадры уничтожения российского полевого склада с противотанковыми минами ТМ-62 с помощью дрона-камикадзе воинами БУАР и РУБпАК 110 ОМБр, западнее села Красногоровка Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.
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чи виправдане їх знищення втратою дрона? (чи відома статистика, скільки бронетехніки з нашого і з їхнього боку було втрачено від мін)?
Вартість дрона - 230 доларів. ******* що дорожче