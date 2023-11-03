Залужный и Сырский поздравили артиллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ поздравили артиллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравления украинским воинам опубликованы на странице Залужного в соцсетях и на странице Сухопутных войск ВСУ.

"Дорогие боевые побратимы! Сегодня отмечаем День инженерных войск, а также День ракетных войск и артиллерии! Спасибо каждому воину-инженеру, ракетчику, артиллеристу за службу и защиту Украины! За то, что самоотверженно останавливаете вражеские нашествия, освобождаете нашу землю, поражаете оккупантов в наиболее болезненные места и демонстрируете настоящую силу и мощь украинской армии. Вместе - к победе!" - отмечает Залужный в поздравлении.

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С поздравительным словом в специальном видеообращении к артиллеристам обратился и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Артиллеристы - это боги войны. Хочу поблагодарить их за мощный и точный огонь, за профессиональные действия, берегущие жизнь нашей пехоты", - говорит Сырский на видеозаписи.

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