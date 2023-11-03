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Новости Видео Война
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Залужный и Сырский поздравили артиллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ поздравили артиллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравления украинским воинам опубликованы на странице Залужного в соцсетях и на странице Сухопутных войск ВСУ.

"Дорогие боевые побратимы! Сегодня отмечаем День инженерных войск, а также День ракетных войск и артиллерии! Спасибо каждому воину-инженеру, ракетчику, артиллеристу за службу и защиту Украины! За то, что самоотверженно останавливаете вражеские нашествия, освобождаете нашу землю, поражаете оккупантов в наиболее болезненные места и демонстрируете настоящую силу и мощь украинской армии. Вместе - к победе!" - отмечает Залужный в поздравлении.

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С поздравительным словом в специальном видеообращении к артиллеристам обратился и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Артиллеристы - это боги войны. Хочу поблагодарить их за мощный и точный огонь, за профессиональные действия, берегущие жизнь нашей пехоты", - говорит Сырский на видеозаписи.

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Автор: 

артиллерия (648) Залужный Валерий (659) Александр Сырский (621)


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https://www.youtube.com/watch?v=357BIQ3e6hU КОМУ ВНИЗ - Марш артилерії
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03.11.2023 13:01 Ответить
Слава артилеристам України!!! І Інженерам, Слава!!!
СЛАВА!!!
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03.11.2023 13:06 Ответить
Слава всім героям України!
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03.11.2023 13:28 Ответить
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03.11.2023 13:40 Ответить
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03.11.2023 13:43 Ответить
З святом
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03.11.2023 13:49 Ответить
О да, два дауна поздравляют. А где вы сейчас конченные, когда под Авдеевкой нет нормальной обороны и повторяется ситуация, как в Бахмуте и под Северодонецком, когда окапываются не техникой, а каждый солдат саперной лопаткой персонально. Спасибо за поздравление, никчемы.
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03.11.2023 14:50 Ответить
Що з Вами? Maybe something contagious?
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03.11.2023 21:03 Ответить
Щире вітання нашим Воїнам із їх професійним святом ❤️👍🏼👍🏼👍🏼
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03.11.2023 18:01 Ответить
 
 