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Пять систем контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1/1М" были уничтожены бойцами ССО с начала марта 2023 года. ВИДЕО

Пять систем контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1/1М" были уничтожены бойцами ССО с начала марта 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения этих вражеских систем контрбатарейной борьбы.

"Бойцы Сил специальных операций демонстрируют кадры своей работы при корректировке огня реактивной артиллерии по российским радиолокационным системам контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1/1М". На видео показано уничтожение пяти таких систем врага, начиная с марта этого года", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы Покровского батальона 109 бригады ТРО уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

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уничтожение (7249) ССО (532)


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знищено в кращому випадку 3.
п.с. пошкоджено не рівно знищено.
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03.11.2023 13:55 Ответить
той хто бачив пошкождення після хімер розуміє-то просто решето яке не підлягає відновленню...
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03.11.2023 14:01 Ответить
не завжди пошкодження від шрапнелі є критичними, тим паче коли вибух відбуваєть відносно далеко в кущах лісі які беруть основний удар на себе.
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03.11.2023 14:10 Ответить
є у українців так прислів'я-з погреба звичайно видніше...
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03.11.2023 14:16 Ответить
Шмальни по своєму компу з дробовика і відпишись він пошкоджений чи знищений.
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03.11.2023 14:04 Ответить
Как по вашему, пердак орка пошкоджено чi знищено?

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17mvjxg/fpv_drone_hits_russian_soldier/

Enjoy!
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03.11.2023 23:13 Ответить
Украине нужны как воздух, системы радиомониторинга с определением координат источника радиоизлучения и передачи этих координат артиллеристам. Тогда у ***** лягут и все станции управления беспилотниками и радары ПВО и командные пункты использующие радиосвязь и артиллерийские радары типа этого "зоопарка".
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03.11.2023 13:56 Ответить
Чудові трофеї!
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03.11.2023 13:57 Ответить
А як справи з держзрад системами "Цирк-95ЗЕ"???
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03.11.2023 14:36 Ответить
 
 