Пять систем контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1/1М" были уничтожены бойцами ССО с начала марта 2023 года. ВИДЕО

Пять систем контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1/1М" были уничтожены бойцами ССО с начала марта 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения этих вражеских систем контрбатарейной борьбы.

"Бойцы Сил специальных операций демонстрируют кадры своей работы при корректировке огня реактивной артиллерии по российским радиолокационным системам контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1/1М". На видео показано уничтожение пяти таких систем врага, начиная с марта этого года", - говорится в комментарии к видео.

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