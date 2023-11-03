Боевая работа бойцов Президентской бригады и артиллеристов из 55-й ОАБр и 110-й ОМБр вблизи Авдеевки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боев украинских воинов с российскими оккупантами на подступах к Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах бойцы 2-го механизированного батальона Президентской бригады и артиллеристы из 55-й ОАБр и 110-й ОМБр уничтожают бронетехнику и пехоту армии рф.

"Кадры героической работы наших военных при отражении атак российских войск, которые продолжают ежедневно, несмотря на потери штурмовать наши позиции в районе Авдеевки. В четырехминутном видео, как отмечают сами бойцы, можно увидеть ад, который оккупантам устроили пехотинцы, противотанкисты и артиллеристы 2-го механизированного батальона Президентской бригады во взаимодействии с 55-й ОАБр и артиллерией 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Артиллеристы 55-й ОАБр уничтожают колонну вражеской бронетехники, которая направляется на штурм позиций ВСУ вблизи Авдеевки. ВИДЕО