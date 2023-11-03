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Новости Видео Война
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Боевая работа бойцов Президентской бригады и артиллеристов из 55-й ОАБр и 110-й ОМБр вблизи Авдеевки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боев украинских воинов с российскими оккупантами на подступах к Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах бойцы 2-го механизированного батальона Президентской бригады и артиллеристы из 55-й ОАБр и 110-й ОМБр уничтожают бронетехнику и пехоту армии рф.

"Кадры героической работы наших военных при отражении атак российских войск, которые продолжают ежедневно, несмотря на потери штурмовать наши позиции в районе Авдеевки. В четырехминутном видео, как отмечают сами бойцы, можно увидеть ад, который оккупантам устроили пехотинцы, противотанкисты и артиллеристы 2-го механизированного батальона Президентской бригады во взаимодействии с 55-й ОАБр и артиллерией 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Артиллеристы 55-й ОАБр уничтожают колонну вражеской бронетехники, которая направляется на штурм позиций ВСУ вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) 55 артиллерийская бригада (20) 110 отдельная механизированная бригада (111) Отдельная президентская бригада (71)


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президентська бригада - це бригада 95 кварталу і його орденоносці...лисі і не дуже...справжні герої
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03.11.2023 15:38 Ответить
Ось на такі колони треба піднімати наші мі 24 з нурсами, а не горобців по посадкам лякати.
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03.11.2023 15:42 Ответить
Щира подяка ВОЇНАМ ЗСУ!!!!
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03.11.2023 17:00 Ответить
На 02:22 кацап встановлює світовий рекорд у польотах в довжину....
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03.11.2023 17:16 Ответить
Дякую!
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03.11.2023 18:34 Ответить
Це потужно, питань не має!
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03.11.2023 21:15 Ответить
Президентская бригада - это та бригада, где бы зелебобик служил, если бы пришел в военкомат хотя бы по одной из четырех повесток?
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05.11.2023 13:53 Ответить
 
 