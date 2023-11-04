Украина прошла колоссальный путь и сейчас выполняет необходимые пункты для открытия переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 4 ноября в формате видеообращения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Украина прошла колоссальный путь – от того, что многие не верили даже в саму возможность нашего сближения с Европейским Союзом во время полномасштабной войны, до того, что мы рекордно быстро получили статус кандидата и выполняем необходимые пункты для открытия переговоров.
И это снова и снова доказательства того, что Украина может – может делать большие вещи, когда работает объединенно, уверенно, в интересах своей независимости и всех украинцев. И мы продолжаем трансформацию нашего государства, чтобы быть готовыми – реально – к полноправному вступлению в Евросоюз, для того чтобы адаптировать все наши институты, все наши стандарты к европейским правилам.
Мы уже все в Украине должны привыкать, что наша внутренняя политика – это и есть политика евроинтеграции, это и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств–членов ЕС.
Слава всем, кто сражается ради Украины! Воины, я благодарю вас! Спасибо всем, кто помогает! Украина есть и будет независимой и свободной. Я уверен в этом".
Пожалуйста, подождите...
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Вирішили не чекати, діти вже розвісили гірлянди. Була б штучна ялинка - нарядила б ще в жовтні)
та не ходимо, а пригаємо як ті срані кенгуря...
(вечора).
Хто не вірить, може трохи напрягтись і згадати як накручувались очікування перед самітом НАТО і яким обісраним Зе повернувся з нього.
но в майбутньому всі шанси є
Але бувають і дива ) так що хзхз
Завдяки рідній владі - хіба що кало-ссальний...
"Щоби зменшити в Україні корупцію - про неї потрібно просто заборонити розповідати."
ВОЗеленський
"...багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни..." Джерело:
Звісно, що не вірили, бо все те, що ваша шобла робила з літа 2019-го - то був прямий шлях не до ЄС, а до "тайожного союзу"! А коли ЗСУ, волонтери, патріоти поламали твої оманськи договорняки, то ти, падло, просто змушений зближатися з Європою (бо люди тебе порвуть). Але робиш усе можливе, щоб це зближення було найповільнішим.
"...ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того щоб бути готовими - реально - до повноправного вступу в Євросоюз, для того щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил." Джерело:
Тобто руйнування децентралізації і намагання узурпувати владу, ручне управління судовою та правоохоронною системами з ОПи, переслідування опозиції, утискання незалежних ЗМІ, блокування ВПК, корупція і брехня - це європейські стандарти і правила? Недолуге, ти з якої реальності "вєщаєш"?
"Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика - це і є політика євроінтеграції..." Джерело:
Дурню, в Україні більше 80% населення це вже усвідомили, а от в ОПі мабуть і 10% не набереться. Тому стули пельку, розжени дєрьмаківську шоблу, створи уряд національної єдності і відпочивай та готуйся до пожиттєвого...
але треба звикати до думки шо з цим відбулавленим діла не буде...
шо вже понавідбулавили...
ганебне звільнення Генерала Хоренка -
НА ЧАСІ ! 👿
і через той фініш на шляху, ми знаємо, який в нас буде фініш!"
Time мав би видати свою статтю якраз на сам Хеловін, а на обкладинці написати: «Україною править повний неадекват»....
Ніхто не зобов'язаний підтримувати дискомпетентних самодурів лише тому, що вони наші рідні. Тому замість длубатися в біографії автора статті й вишукувати підлі проіскі врагов - чому би спокійно не визнати, що там усе написано правдиво й по ділу. Причому ще дуже м'яко, поблажливо й співчутливо до тих, кого, взагалі-то, розмазати мало.
Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна наріт, намазує Марахфон та відосіки і вірить що гірше вже точно не буде та у світле майбутнє.
а як би хотілося справжнього патріота-Президента України!
Знову дурять голови людям - відволікають увагу від головного.
Утискання свободи слова - це шлях до ЄС?
Утискання політичної опозиції - це шлях до ЄС?
Політичні переслідування - це шлях до ЄС?
Корупція, яку очолює та кришує ЗЄ - це шлях до ЄС?
Ручні суди та телефонне право - це шлях до ЄС?
Влада в Україні вже давно перестала бути конституційною та демократичною.