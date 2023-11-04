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Украина прошла колоссальный путь и сейчас выполняет необходимые пункты для открытия переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 4 ноября в формате видеообращения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Украина прошла колоссальный путь – от того, что многие не верили даже в саму возможность нашего сближения с Европейским Союзом во время полномасштабной войны, до того, что мы рекордно быстро получили статус кандидата и выполняем необходимые пункты для открытия переговоров.

И это снова и снова доказательства того, что Украина может – может делать большие вещи, когда работает объединенно, уверенно, в интересах своей независимости и всех украинцев. И мы продолжаем трансформацию нашего государства, чтобы быть готовыми – реально – к полноправному вступлению в Евросоюз, для того чтобы адаптировать все наши институты, все наши стандарты к европейским правилам.

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Мы уже все в Украине должны привыкать, что наша внутренняя политика – это и есть политика евроинтеграции, это и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств–членов ЕС.

Слава всем, кто сражается ради Украины! Воины, я благодарю вас! Спасибо всем, кто помогает! Украина есть и будет независимой и свободной. Я уверен в этом".

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) Евросоюз (17284)


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Топ комментарии
+18
Цитати великих:
"Щоби зменшити в Україні корупцію - про неї потрібно просто заборонити розповідати."
ВОЗеленський
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04.11.2023 18:26 Ответить
+17
Хіба Черчель виступав як диктор радіо щодня
(вечора).
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04.11.2023 18:23 Ответить
+17
Спойлер: ніякого вступу в ЄС не буде.
Хто не вірить, може трохи напрягтись і згадати як накручувались очікування перед самітом НАТО і яким обісраним Зе повернувся з нього.
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04.11.2023 18:24 Ответить
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Вирішили не чекати, діти вже розвісили гірлянди. Була б штучна ялинка - нарядила б ще в жовтні)

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04.11.2023 18:18 Ответить
Прихильниця вуду, чи з секти аллатра? І хтось же лайкнув, мабуть, теж сектант...
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04.11.2023 18:24 Ответить
а що, не так? не можна таку іграшку вішати, чи не можна бажати подохнути?
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04.11.2023 18:27 Ответить
Ви дикуни, чи тільки но хвости повідпадали? Робіть для перемоги щось конкретне і корисне, а не бавтесь, як діти, веселими картинками.
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04.11.2023 22:09 Ответить
Що кремлядь тухла не можеш на вождя з такого ракурсу дивитися растудік
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04.11.2023 18:28 Ответить
Зразу видно зомбованих відосиками та дешевими виставами кварталу та ліги сміху - аби паржать з веселих картінок.
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04.11.2023 22:11 Ответить
Лайкнув після вашого абсурдносмішного коменту))
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04.11.2023 18:43 Ответить
Я ж і кажу - аби паржать. Вже доржались, ***...
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04.11.2023 22:12 Ответить
поруч з ху@лом ще забули гнусавопикого "слугу кремля" повісити та всіх його ОПешних ляльок ...
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04.11.2023 18:49 Ответить
з таким коллосом як буба ze?
та не ходимо, а пригаємо як ті срані кенгуря...
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04.11.2023 18:20 Ответить
Вангую, що не один з тих законів не буде працювати - татаров знайде лазєйки в них і усі вони підуть по 3,14зді. Не даремно ж його так обнрігають в оп - ценнєйший кадр
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04.11.2023 18:21 Ответить
Хіба Черчель виступав як диктор радіо щодня
(вечора).
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04.11.2023 18:23 Ответить
коли сказати немає чого, то киздять щодня
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04.11.2023 18:39 Ответить
А що він ще вміє? Ось тільки клепти відоси і брехати. За що такі муки для України?
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04.11.2023 18:47 Ответить
під "нового левітана" косить. "от зелёного информбюро,...."
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04.11.2023 19:25 Ответить
Черчіль, принаймі, не крав американську допомогу?
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04.11.2023 19:54 Ответить
шлях потужний, колосально-непереможний і перший в історії всесвіту і поза ним...
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04.11.2023 18:23 Ответить
апять патом в ЕС
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04.11.2023 18:23 Ответить
Спойлер: ніякого вступу в ЄС не буде.
Хто не вірить, може трохи напрягтись і згадати як накручувались очікування перед самітом НАТО і яким обісраним Зе повернувся з нього.
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04.11.2023 18:24 Ответить
Зараз не буде
но в майбутньому всі шанси є
Але бувають і дива ) так що хзхз
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04.11.2023 18:45 Ответить
А нащо то ЄС якщо не буде України .
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04.11.2023 19:04 Ответить
Україна пройшла колосальний шлях
Завдяки рідній владі - хіба що кало-ссальний...
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04.11.2023 18:24 Ответить
Ze мразі грають на рашистів, відверто брешуть а насєлєніє все мовчки терпить як і на болотах
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04.11.2023 18:26 Ответить
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна здатна перейти до наступного етапу на шляху до членства в Європейському Союзі!, ----- ось гадаю, Урсула, вона також "Ze мразь"---ілі ето другоє??,),
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04.11.2023 18:33 Ответить
Урсула дипломат - через рік вона скаже ці самі слова, але ніякого ЄС при зебанді Україні не світить. Можете пускать зеслюні і далі на вечірні дебільні гундоси.
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04.11.2023 18:40 Ответить
200 відотків. Яке там до біса ЄС, чи НАТО ??? Цей трешак, що притомні люди давно спостерігають, але вплинути ні на що не можуть, оскільки авторитаризм це унеможливлює.. У нас навіть опозиції справжньої нема. Цікаво Урсула не чула про те ?
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04.11.2023 19:03 Ответить
Цитати великих:
"Щоби зменшити в Україні корупцію - про неї потрібно просто заборонити розповідати."
ВОЗеленський
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04.11.2023 18:26 Ответить
Ви зробили дуже велику помилку. У вашому коментарі слово "великих" має бути у лапках("").
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04.11.2023 19:19 Ответить
чим менше клоп - тим більше бреше і больніше кусає...
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04.11.2023 18:26 Ответить
Не нюхай більш ті кізяки.
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04.11.2023 18:29 Ответить
От же ж курва брехлива!

"...багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни..." Джерело:
Звісно, що не вірили, бо все те, що ваша шобла робила з літа 2019-го - то був прямий шлях не до ЄС, а до "тайожного союзу"! А коли ЗСУ, волонтери, патріоти поламали твої оманськи договорняки, то ти, падло, просто змушений зближатися з Європою (бо люди тебе порвуть). Але робиш усе можливе, щоб це зближення було найповільнішим.

"...ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того щоб бути готовими - реально - до повноправного вступу в Євросоюз, для того щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил." Джерело:
Тобто руйнування децентралізації і намагання узурпувати владу, ручне управління судовою та правоохоронною системами з ОПи, переслідування опозиції, утискання незалежних ЗМІ, блокування ВПК, корупція і брехня - це європейські стандарти і правила? Недолуге, ти з якої реальності "вєщаєш"?

"Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика - це і є політика євроінтеграції..." Джерело:
Дурню, в Україні більше 80% населення це вже усвідомили, а от в ОПі мабуть і 10% не набереться. Тому стули пельку, розжени дєрьмаківську шоблу, створи уряд національної єдності і відпочивай та готуйся до пожиттєвого...
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04.11.2023 18:31 Ответить
розумію ваш розпач, теж саме тут,
але треба звикати до думки шо з цим відбулавленим діла не буде...
шо вже понавідбулавили...
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04.11.2023 18:59 Ответить
Зеля, а где у тебя упоминание о НАТО? Конституцию Украины хоть раз читало, чучело?
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04.11.2023 18:34 Ответить
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04.11.2023 18:35 Ответить
Цензор перетворився на стрічку офіса презедента. Всім пока.
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04.11.2023 18:37 Ответить
Мало їм телемараХВону, почали засирати цензор. Цензура?
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04.11.2023 18:47 Ответить
ПНХ ПЗДобол ! 👿

ганебне звільнення Генерала Хоренка -
НА ЧАСІ ! 👿
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04.11.2023 18:37 Ответить
ми потужно рухаємось , але не в ту сторону
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04.11.2023 18:38 Ответить
Бла, бла, бла.... Коли вже ти заткнешся... Смердить навіть через сматфон....😡
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04.11.2023 18:38 Ответить
Потужний пердь в калюжу
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04.11.2023 18:39 Ответить
Поламайте йому відеокамеру!
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04.11.2023 18:40 Ответить
Краще голову
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04.11.2023 19:06 Ответить
Дайте непотребу заспокійливі......
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04.11.2023 18:42 Ответить
"Ми йдемо, ми бачимо на шляху, де наш фініш, але фініш на шляху,
і через той фініш на шляху, ми знаємо, який в нас буде фініш!"
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04.11.2023 18:43 Ответить
Ну от! А ти в Ізраїль збираєшся? Можеш пояснити на гада? Вони без тебе хамас покоцають. Чи ти так просто по землячеськи державні гроші повитрачать? Вони нам шо щось дадуть? Солідарність виказав? Ну і нормально. Зараз ми їм всерівно не чим не допоможемо, у самій нічого немає… Харе без цілі мотатися! Краще до Європи їзди, може щось ще підкинуть.
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04.11.2023 18:43 Ответить
Ой воно пройшло велий шлях ...? Я вже читала вовіка шедеври , коли його перло...про : ми пройшли шляхі на тому -- му- му шляху , ми бачимо наш шлях в шляху , я зрозуміла , шо вова дуууже заблудився , х..то зна де
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04.11.2023 18:47 Ответить
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04.11.2023 18:47 Ответить
Українське соцопитування це *** шось...
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04.11.2023 18:50 Ответить
Тріпло
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04.11.2023 18:54 Ответить
Як написав один із Чесних Журналістів :

Time мав би видати свою статтю якраз на сам Хеловін, а на обкладинці написати: «Україною править повний неадекват»....

Ніхто не зобов'язаний підтримувати дискомпетентних самодурів лише тому, що вони наші рідні. Тому замість длубатися в біографії автора статті й вишукувати підлі проіскі врагов - чому би спокійно не визнати, що там усе написано правдиво й по ділу. Причому ще дуже м'яко, поблажливо й співчутливо до тих, кого, взагалі-то, розмазати мало.
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04.11.2023 18:57 Ответить
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04.11.2023 18:57 Ответить
Vo preki zelionnoi shoble , i pastaiannimi pendeliami ot Ameriki i Britanii , troshka podvinulis !
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04.11.2023 18:58 Ответить
І це знов і знов докази того, що Україна може - може робити великі речі, коли працює обʼєднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців. І ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того щоб бути готовими - реально - до повноправного вступу в Євросоюз, для того щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил. ---подібну куйну і "папіреднік" молов весь час.
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04.11.2023 19:00 Ответить
Україна пройшла колосальний шлях від 30 копійок за яйце до 17 гривень за штуку. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові.
Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна наріт, намазує Марахфон та відосіки і вірить що гірше вже точно не буде та у світле майбутнє.
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04.11.2023 19:05 Ответить
слюнявий словоблуд.
а як би хотілося справжнього патріота-Президента України!
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04.11.2023 19:13 Ответить
https://www.facebook.com/stories/144294059865778/UzpfSVNDOjMzNDA2NTgyMjU0NjI4OA==/?view_single=1
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04.11.2023 19:15 Ответить
Для України ГОЛОВНЕ, НАЙГОЛОВНІЙШЕ це вступ у НАТО!!! ЄС то другорядна задача.
Знову дурять голови людям - відволікають увагу від головного.
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04.11.2023 19:21 Ответить
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04.11.2023 19:37 Ответить
Нікчемне, закомплексоване брехло.
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04.11.2023 19:55 Ответить
Узурпація влади - це шлях до ЄС?
Утискання свободи слова - це шлях до ЄС?
Утискання політичної опозиції - це шлях до ЄС?
Політичні переслідування - це шлях до ЄС?
Корупція, яку очолює та кришує ЗЄ - це шлях до ЄС?
Ручні суди та телефонне право - це шлях до ЄС?

Влада в Україні вже давно перестала бути конституційною та демократичною.
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04.11.2023 19:59 Ответить
Бреше ,шашлики,бакланов,агрохімія ,резніков ,оман,єрмак,плитка по усій Україні щоб набити свої кармани, і тд.
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04.11.2023 20:27 Ответить
Хтось якісь зміни відчув? Про який шлях йдеться? Зелена шмаркля бреше, як завжди
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04.11.2023 20:33 Ответить
Твій шлях на смітник
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04.11.2023 21:27 Ответить
Переходимо від безкінечних обіцянок ддо безкінечних переговорі про встуа а потім сам безкінечний вступ.
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04.11.2023 21:59 Ответить
от хочется всій ОПі побажати, щоб вони просто щезли на завжди , Боже допоможі !
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04.11.2023 23:02 Ответить
Скільки воно платить за те, щоб йому підтримували постійно бороду в небритому стані?
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05.11.2023 01:11 Ответить
Скотиняка
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05.11.2023 06:21 Ответить
Ти, патологічний брехун, можеш це свої мамі римі і сепару батьку розказувати, иоже і повірять своїй калічній бузі. Тварюка!
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05.11.2023 07:20 Ответить
 
 