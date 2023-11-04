Украина прошла колоссальный путь и сейчас выполняет необходимые пункты для открытия переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 4 ноября в формате видеообращения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Украина прошла колоссальный путь – от того, что многие не верили даже в саму возможность нашего сближения с Европейским Союзом во время полномасштабной войны, до того, что мы рекордно быстро получили статус кандидата и выполняем необходимые пункты для открытия переговоров.

И это снова и снова доказательства того, что Украина может – может делать большие вещи, когда работает объединенно, уверенно, в интересах своей независимости и всех украинцев. И мы продолжаем трансформацию нашего государства, чтобы быть готовыми – реально – к полноправному вступлению в Евросоюз, для того чтобы адаптировать все наши институты, все наши стандарты к европейским правилам.

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Мы уже все в Украине должны привыкать, что наша внутренняя политика – это и есть политика евроинтеграции, это и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств–членов ЕС.

Слава всем, кто сражается ради Украины! Воины, я благодарю вас! Спасибо всем, кто помогает! Украина есть и будет независимой и свободной. Я уверен в этом".