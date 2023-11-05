Вечером оккупанты обстреляли Херсон, погиб человек. Ночью сбросили авиабомбу на школу (обновлено). ВИДЕО
За минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов Херсонской области, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсону враг выпустил 12 снарядов.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения", - говорится в сообщении.
Ночью на школу в Дарьевской громаде российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу. Пострадавших среди местных жителей нет.
Позже Прокудин сообщил, что в результате вечерних обстрелов Херсона погиб мужчина. Оккупанты нанесли удар рядом с продуктовым магазином.
"Циничный обстрел оборвал жизнь 55-летнего мужчины. Он погиб на месте, получив смертельные травмы.
В состоянии средней тяжести в больнице находится 52-летняя херсончанка. Обломками вражеского снаряда ей ранило лицо, грудную клетку и ногу", - добавил Прокудин.
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