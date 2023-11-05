В отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Начата проверка. ВИДЕО
В Шевченковском районном отделе полиции полицейский избил военного-пограничника.
Об этом сообщил в свом телеграм-канале "Говорять Снайпер ✙" украинский военный, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав (Осман) Бунятов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, правоохранитель избил военного ветерана, получившего тяжелое ранение на фронте, и ни один из присутствующих полицейских даже не пытался остановить это преступление.
Он также опубликовал видео, на котором зафиксировано избиение.
Корреспондентка сообщила Осману, что пострадавший воин по имени Сергей после ранения был направлен на военную лечебную комиссию (ВЛК) в город Киев.
"После прохождения комиссии Сергей направился на вокзал, где был задержан полицейскими за...(ВНИМАНИЕ!) нарушение комендантского часа!!! Это при том, что у него в руках был билет на поезд, заключение ВЛК и военный билет!!! Его избили в Шевченковском районном отделении полиции. После чего отпустили.
Сергей вернулся в сектор боевых действий с тяжелым сотрясением мозга и многими другими признаками избиения и сейчас находится в больнице города Балаклея, куда уже звонили из Киева и просили не оформлять травмы. Спасибо врачам, они отказались от совершения преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Бунятова.
В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что по факту конфликта полицейского и пограничника начата служебная проверка.
Правоохранители также обнародовали свою видеоверсию инцидента.
По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, находившегося на улице в комендантский час.
"Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника. Сотрудник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Однако последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений", – уверяют в полиции Киева.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Руководством полиции инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.
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Перетворюється на репресивний орган...
Цих тварюк на передок...
!!!
Торговля наркотой, крышевание бизнеса, убийство граждан, предательство, так выглядит "деятельность" полиции в Украине. Президент молчит, министр МВС ещё не в сизо, почему?
Воєнний же час. А якщо це якийсь диверсант чи ще хтось форму одягнув?
Це військовий поводився агресивно? А чому тоді в нього струс мозку є а в мусоряки нема?
Ох веселі часи чекають нас по закінченню війни
Військовий не рівно святий та непорочний.
Оправданням Клименка, може бути одно 100% підтвердження того, що ці мусорята пройшли кваліфікаційну АТЕСТАЦІЮ на свою профпредатність та знання ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...!!!
95% мусорського особового складу національних пі**рів україни, це свора малоосвідчених корумпованих баранів, котрі лише на 20% знають Закони УКРАЇНИ та на 12% знають свої професійні зобовязання...!!!
І таких доказів тьма...!!!
А також тьма доказів, як ці мусорські пі**ри фальсифікують "ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ" злочинів та своєї фейкової "діяльності" узгодивши все з такими самими корумповано-дебілуватими прокураторами та списують усе на кримінальників, які вже давно увязнені в буцигарнях та фізично не могди скоювати ці злочини по їх датам, бо давно вже сидять в буцигарнях...!!!
А в ДБР сидять такі самі виходці з мусарні, котрі на усе це закривають очі і потурають таким ФЕЙКОВИМ ПОКАЗНИКАМ РОЗКРИТТЯ кримінальних злочинів, котрі здійснюють посадові особи в усіх підрозділах Національної Поліції України...!!!
«Міліцейська контра», або Як скомпрометовані міліціонери поновлюються через суди
https://4vlada.com/investigations/48571
Атестація - не указ. Екс-керівник Стрийського відділу Нацполіції поновився на посаді начальника.
https://forpost.lviv.ua/novyny/2668-atestatsiia-ne-ukaz-eks-kerivnyk-stryiskoho-viddilu-natspolitsii-ponovyvsia-na-posadi-nachalnyka
Дрогобицький відділ поліції очолив Іван Малиш. https://drogmedia.net.ua/2020/10/12/drogoby-ts-ky-j-viddil-politsiyi-ocholy-v-ivan-maly-sh/
Львівське районне управління поліції №2
https://lv.npu.gov.ua/lvivske-raionne-upravlinnia-politsii-2