В отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Начата проверка. ВИДЕО

В Шевченковском районном отделе полиции полицейский избил военного-пограничника.

Об этом сообщил в свом телеграм-канале "Говорять Снайпер ✙" украинский военный, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав (Осман) Бунятов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правоохранитель избил военного ветерана, получившего тяжелое ранение на фронте, и ни один из присутствующих полицейских даже не пытался остановить это преступление.

Он также опубликовал видео, на котором зафиксировано избиение.

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Корреспондентка сообщила Осману, что пострадавший воин по имени Сергей после ранения был направлен на военную лечебную комиссию (ВЛК) в город Киев.

"После прохождения комиссии Сергей направился на вокзал, где был задержан полицейскими за...(ВНИМАНИЕ!) нарушение комендантского часа!!! Это при том, что у него в руках был билет на поезд, заключение ВЛК и военный билет!!! Его избили в Шевченковском районном отделении полиции. После чего отпустили.

Сергей вернулся в сектор боевых действий с тяжелым сотрясением мозга и многими другими признаками избиения и сейчас находится в больнице города Балаклея, куда уже звонили из Киева и просили не оформлять травмы. Спасибо врачам, они отказались от совершения преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Бунятова.

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В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что по факту конфликта полицейского и пограничника начата служебная проверка.

Правоохранители также обнародовали свою видеоверсию инцидента.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, находившегося на улице в комендантский час.

"Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника. Сотрудник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Однако последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений", – уверяют в полиции Киева.

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Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Руководством полиции инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.



