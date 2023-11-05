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В отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Начата проверка. ВИДЕО

В Шевченковском районном отделе полиции полицейский избил военного-пограничника.

Об этом сообщил в свом телеграм-канале "Говорять Снайпер ✙"  украинский военный, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав (Осман) Бунятов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правоохранитель избил военного ветерана, получившего тяжелое ранение на фронте, и ни один из присутствующих полицейских даже не пытался остановить это преступление.

Он также опубликовал видео, на котором зафиксировано избиение.

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Корреспондентка сообщила Осману, что пострадавший воин по имени Сергей после ранения был направлен на военную лечебную комиссию (ВЛК) в город Киев.

"После прохождения комиссии Сергей направился на вокзал, где был задержан полицейскими за...(ВНИМАНИЕ!) нарушение комендантского часа!!! Это при том, что у него в руках был билет на поезд, заключение ВЛК и военный билет!!! Его избили в Шевченковском районном отделении полиции. После чего отпустили.
Сергей вернулся в сектор боевых действий с тяжелым сотрясением мозга и многими другими признаками избиения и сейчас находится в больнице города Балаклея, куда уже звонили из Киева и просили не оформлять травмы. Спасибо врачам, они отказались от совершения преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Бунятова.

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В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что по факту конфликта полицейского и пограничника начата служебная проверка.

Правоохранители также обнародовали свою видеоверсию инцидента.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, находившегося на улице в комендантский час.

"Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника. Сотрудник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Однако последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений", – уверяют в полиции Киева.

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Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Руководством полиции инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.

В отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Начата проверка 01
В отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Начата проверка 02

Автор: 

избиение (9821) Киев (25703) Нацполиция (16568) военнослужащие (6186)


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Топ комментарии
+59
Якщо кацапський паспорт у жінки заммміністра МВС є чимсь буденним і не заслуговує уваги, то побити військового у відділку - дріб'язок
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05.11.2023 10:26 Ответить
+38
Опыт 2014 года и 2022 года показывает, что менты с захваченных территорий Украины первыми массово переходят на сторону оккупанта. Так, что ничего удивительного в этой новости нет. Возможно, менты ждут новых работодателей с февраля 2022 года, а тут болтается ночью военный , из-за которого ОРДА до сих пор в Киев не пришла. Ну и выместили на нем свою обиду и злость.Так хочется им маЦковских мусорских зарплат,но эти военные до сих пор фронт держат, несмотря на все старания Ермака-Подоляка и их "крыши" - Вовы Оманского!
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05.11.2023 10:33 Ответить
+34
Шевченківське та Печерське самі відбиті, зажрані - козирні райони. Там всім складом до зони бойових дій можна відправляти
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05.11.2023 10:33 Ответить
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Поліція геть берега втратили...!!!
Перетворюється на репресивний орган...
Цих тварюк на передок...
!!!
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05.11.2023 10:50 Ответить
Якби в Україні був верховний головнокомандувач, а не насрато, то увесь, я підкреслюю увесь, шевченківський відділок мусорів, після цієї ганьби треба було направити на передок мінімум на рік без ротацій і відпусток.
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05.11.2023 10:51 Ответить
"Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлені про підозру в державній зраді", - сказав голова Нацполіції України Іван Вигівський
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05.11.2023 10:52 Ответить
ха ха ха .
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05.11.2023 10:54 Ответить
Зеленский, президент Украины, согласно закону, руководит полицией Украины. Это он должен нести непосредственную ответственность за действия полиции. Но...

Торговля наркотой, крышевание бизнеса, убийство граждан, предательство, так выглядит "деятельность" полиции в Украине. Президент молчит, министр МВС ещё не в сизо, почему?
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05.11.2023 10:57 Ответить
Наркоту не чіпайте - то ж святе для ОПи.
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05.11.2023 11:48 Ответить
Я перепрошую, а навіщо бикувати з боку військового? Покажи документи, покажи квиток. Якщо там якісь проблеми, то приїдь у відділення і там усе напиши. Заодно і буде офіційне підтвердження чому він не потрапив на поїзд.

Воєнний же час. А якщо це якийсь диверсант чи ще хтось форму одягнув?
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05.11.2023 10:58 Ответить
І чим вас конкретно дістали вони? Закладки заважають робити?
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05.11.2023 11:27 Ответить
А кому вони заважають робити закладки? Поліції нема коли закладками займатися, вони 3 рази на день перевіряють двері в укриттях.
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05.11.2023 11:51 Ответить
А могли бы казнить, как пассажира в Днепре
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05.11.2023 10:59 Ответить
Поліціянтам напрягтись, бо можуть відправити в окопи.
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05.11.2023 11:00 Ответить
Теоретически да! Но напрягут нас! Дидов!
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05.11.2023 18:24 Ответить
Поліція показала, як військовий порушив комендантську годину, навіть не полінувалися показали відос. А мені цікаво, яка стаття Кримінального Кодексу чи Адміністративного Кодексу інкримінірується при порушенні комендантської години? А на іншому відосі було видно, як поліцейський просто б'є військового, то тут вже точно буде стаття Кримінального Кодексу і не тільки до того поліцейського, що бив, а і до решти, які це позволили робити.
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05.11.2023 11:00 Ответить
Які закони? Війна в країні
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05.11.2023 11:34 Ответить
Я Вам скажу по секрету, тільки нікому не кажіть. Під час війни також діють закони, тільки ще більша відповідальність.
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05.11.2023 19:53 Ответить
де вони діють? невже баканова посадили? не смішіть людей
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05.11.2023 19:59 Ответить
Переможная мусорская реформа шагает по стране. Как и судебная, как и медицинская...
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05.11.2023 11:02 Ответить
Чого відпустили якщо військовий як кажуть мусоряки шось там порушив?
Це військовий поводився агресивно? А чому тоді в нього струс мозку є а в мусоряки нема?
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05.11.2023 11:06 Ответить
у мусоров всегда так - ведет себя агрессивно
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05.11.2023 11:07 Ответить
В якому окопі гогішвіллі?Ця система не змінилася з часів сесересеру.
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05.11.2023 11:08 Ответить
Якщо ти військовий, був на фронті, був поранений - це не значить, що ти поза законом і вимоги закону на тебе не розповсюджуються!
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05.11.2023 11:08 Ответить
на военных молиться надо -что бы они не вытворяли на гражданке - даже если будет бегать без кукушки и из автомата палить в разные стороны - надо лечить - обезоруживать -вызывать врачей -колоть успокаивающие - а не тащить в жандармский околоток и калечить с помощью здоровых откормленных бугаев - которых гнать надо на фронт поганой метлой
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05.11.2023 11:21 Ответить
Так вказано що він там не гуляв а мав посадочний документ на поїзд. І у відео яке оприлюднила поліція чомусь нечути що говорила людина яка показувала убд. Напевно і пояснювала чому знаходиться в тому місці і куди прямує. І напевно після цього пояснення поліція мала би побажати щасливої дороги, але поліцейського заклинило на убдшці, оце його "я радий..."тому в доказ. Тому хто там першим бикувати почав видно добре.
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05.11.2023 11:46 Ответить
Нажаль не значить, а мало б.
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05.11.2023 11:55 Ответить
на даний момент ні КУпАП ні КК України не передбачає жодної відповідальності за порушення комендантської години, що само по собі не правильно! Але є лише проект такого закону. Отже у разі порушення комендантської години поліцейський може вживати первентивні чи заходи примусу лише на підставі закону Про Нацполіцію...що теж досить сумнівно, бо Закон про Нацполіцію визначає, що поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені КУпАП та КПК України, на підставі та в порядку, визначених законом. При цьому в КУпАП такого правопорушення не має, а в кримінальному процесуальному теж не має... КПК України взагалі не визначає поняття злочину, його визначає КК України..але дурні записали в Закон про поліцію саме КПК, а ні КК))) Разом з тим - не визначення парламентом відповідальності за порушенням коменданської години протягом май же 2 років війни (!!) це теж повна херня
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05.11.2023 11:18 Ответить
Немає ніякої війни. Немає сотень тисяч загиблих. В тилу, якщо ти у військовій формі - ти ніхто і звати тебе ніяк.
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05.11.2023 11:20 Ответить
ну, судячи з недавнього скандалу, зараз українці лякаються людей у військової формі.
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05.11.2023 11:44 Ответить
Це ''молоді бізнесмени'' українці?
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05.11.2023 11:58 Ответить
Ну таке, якщо судити по відосам то саме ПЯНИЙ військовий поводився як гнида..
Ох веселі часи чекають нас по закінченню війни
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05.11.2023 11:22 Ответить
Все одно,ніхто,а тим більше поліцейський не має права наносити важкі тілесні ушкодження діючому військовослужбовцю
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05.11.2023 11:31 Ответить
А навіщо тоді поліції видають табельну зброю?
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05.11.2023 11:36 Ответить
все так, але якби він таке зробив у США, то отримав би шокером або кулю через напад на полісмена.
Військовий не рівно святий та непорочний.
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05.11.2023 11:40 Ответить
Є один американський фільм ...забув назву...там такий приблизно сюжет та діалог... два полісмена знаходяться на стаціонарному пості в південних штатах десь на кордоні з Мексикою.. до КП пішки підходить чоловій в одному домашньому халаті (!))) Старший - дууууже суворий полісмен його зупиняє та каже - Ти куде йдеш? той називає назву міста до якого декілька десятків км. Полісмен суворо каже - В халаті? Ти що хворий? Чоловік відповідає, - Так точно сер! Ніяк ні сер! Полісмен каже - Ти що військовий? Той відповідає : -Ніяк ні сер! Ветеран, сер! Полісмен питає:-В*єтнам? - Так точно сер! Морска піхота, 65-68, Сер ! Тоді суворий полісмен каже якомусь підлеглому полісмену- Візьми машину та відвези цього містера до міста!
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05.11.2023 12:00 Ответить
Я бачив той епізод, так от там військовий не бикує і не кидається на полісмена....
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05.11.2023 12:04 Ответить
Це приклад того, як поліція повинна швидко і правильно оринтуватися в ситуації. Для чого було обмежувати військового в пересуванні та тягнути до відділку поліції? Щоб його потім там побити, спричинивші тілесні ушкодження? Якщо хтось забув то це, напевне той самий відділок Шевченківської поліції де в 2010 мусора вбили студента педадогічного коледжу Ігоря Індила! До речі, Сергій Приходько, якого тоді засудили за вбивство Індила у 2012 року, пройшов переатестацію і далі працював у Шевченківському райвідділку поліції. Чи вже Врадієвку забули? Звичайно зараз все забули
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05.11.2023 12:14 Ответить
Бажаю повеселитися
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05.11.2023 11:37 Ответить
На відео ми бачемо 2х військових. Військовий (чи ветеран) у якого перевіряють документи поводився нормально, показав документи.Але поліцейський каже другому військовому, який в легкому стані сп*яніння - вас обмежено в пересуванні до 5 години, пройдіть у відділок поліції. Для чого? Та на якій підставі? Ми не знаємо на який час в нього квитки на потяг. Також він не місцевий, ДЕ він повинен перебувати під час комендантської години, якщо не має житла в Києві? Для чого було провокувати конфлікт? А може треба було лише обмежитись зауваженням та запропонувати військовим підвезти їх до вокзалу? АЛЕ головне не в тому, а в тому що у відділенні поліції, здається інший мусор застосував до військового, який не був затриманий (а обмежений в пересуванні не зрозуміло для чого) фізичну силу та побив його. І ще, судячи з відео його потім помістили в камеру (!) В яку камеру? При цьому поліцейські повинні були враховувати можливу девіантну поведінку та птср, які є у всіх учасників війни.
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05.11.2023 11:45 Ответить
По перше чи був він пяним ніхто не встановлював. По друге якщо військовослужбовець порушує комендантську годину то і поліцейський теж( в даному випадку). По третє як гнида повівся поліцейський який людині яка показала йому документ що засвідчує особу і надає право бути там де вона є( якщо це був дійсний військовослужбовець) сказав цій людині"я радий..." і почав мірятись піськами вказуючи що і в нього є такий документ.
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05.11.2023 11:52 Ответить
а де ти бачив п'яного військовослужбовця? на першому відео штовхнули людину і не дали йому піднятися, на другому навіть звуку немає, бо управління поліції завжди показує тільки ті нарізки відео, де нічого не зрозуміло або виглядає на користь мусорів. Законні вимоги до мусорів це не хамство
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05.11.2023 11:53 Ответить
Не так давно пшечна мусорная вбила українця. Роз'яснення були такі ж - п'яний та агресивний. Якби в нічних клубах та інших значних місцях для мажорів мусора вбивали всіх п'яних та агресивних, то у половини держморд вже не було б дітей.
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05.11.2023 11:34 Ответить
Ця ментовська шелупонь, ледаща, тупа Агресивна, скоро буде виловлюватись по кафешкам, де воно проводе більшу частину свого часу, взебана, і ***********. Тупорилі ублюдки. Позбирали убогих по селах. Подивіться на їх харі....
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05.11.2023 11:44 Ответить
Ну да попистели в недилю! Вопрос? Кто, понесет ответственность! У ментов спец звания! В 2014 году они бегали обосранные перед военкоматами! Если пришли герои с фронта в ТЦК! Ловите не только колхозников!
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05.11.2023 11:45 Ответить
Всі поліціянти повинні пройти "обкатку" на фронті.І цей процес має бути непреривним,постійна ротація.Нічого так не прививає повагу до законності як сидіння в окопі по пояс в багні.
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05.11.2023 11:50 Ответить
А де та Жовква з оп?
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05.11.2023 11:55 Ответить
Скажу одно--багато військових просто іноді бикують,особливо хто був на фронті (бачу по своїх рідних) Ну а невиконання ЗАКОННИХ вимог поліції,які виконують ПОКЛАДЕНУ НА НИХ ФУНКЦІЮ ЗАКОНАМИ---це наше долбо-бана звичка Бо ми ж "хочемо " в ЄС Ну а та писака--це зразок піару і накидання ненависті до законних дій поліції. Розуму всім,витримки і поваги ,та телерантності до всіх,хто захищає мирних людей і в боротьбі з рашкою,і в мирних містах і селах.
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05.11.2023 11:59 Ответить
Вася, а ти б теж сходив би на фронт. Може не бикував би на дивані. Чи ти теж участники з глибокого тилу?
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05.11.2023 13:42 Ответить
Внучок вийди з пісочниці, а тоді будеш писати. пости ,а тим паче давати оцінки людям яких ти не знаєш А тикать будеш під столом ,таким як ти.
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05.11.2023 17:14 Ответить
....сученок -колоборант -оґлядивайся.
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05.11.2023 14:36 Ответить
как при ЯНУКОВИЧЕ работала мусарка -прокуроры и суды на совково-мафиозный манер -так и продолжает работать
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05.11.2023 12:06 Ответить
мента перевоспитать невозможно...
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05.11.2023 12:25 Ответить
Показово дуже показово. Якось не хотілось вірити хлопцям, які повертались у тил, що розповідали за поради намагатись ходити їм у цивільному. І ця ненормальна кількість тилової мусорської наволочі, що вже боком у двері не пролазить і чергові закупки автозаків. Думай-те, якщо є чим...
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05.11.2023 12:07 Ответить
СЬОГОДНІ МЄНТУ ПОВІСТКУ А ЗАВТРА НА ПЕРЕДОВУ, НЄХ В ТИЛУ БИТИСЬ
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05.11.2023 12:18 Ответить
..абсурд-если был билет,то мент обязан был сопроводить солдата...Мента на фронт...
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05.11.2023 12:23 Ответить
Єто совсем другоє...
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05.11.2023 15:04 Ответить
Після "реХВорми " ментовки я побачив у м Переяслав біля кавʼярні "псів" . Отоді я зрозумів , шо то є бидло . Неосвічене неотесане , яке надивилося голівуду . Жуйка , очки , походон . Фу , гидота.
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05.11.2023 13:13 Ответить
1000% ти правий!
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05.11.2023 13:44 Ответить
Ціх мусорів треба вішати на плацах у мусарень, а на фронті вони будуть щє гірше біди робити.
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05.11.2023 13:46 Ответить
Бажаю цим мусорам смерті
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05.11.2023 14:16 Ответить
Таке враження, що якщо не дибіл, то тебе в мусарку не візьмуть працювати.
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05.11.2023 14:40 Ответить
Как был мусорской курятник, так и остался
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05.11.2023 15:04 Ответить
Увесь цей відділ мусарні негайно на ПЕРЕДОВУ на 0...!!!!

Оправданням Клименка, може бути одно 100% підтвердження того, що ці мусорята пройшли кваліфікаційну АТЕСТАЦІЮ на свою профпредатність та знання ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...!!!

95% мусорського особового складу національних пі**рів україни, це свора малоосвідчених корумпованих баранів, котрі лише на 20% знають Закони УКРАЇНИ та на 12% знають свої професійні зобовязання...!!!
І таких доказів тьма...!!!

А також тьма доказів, як ці мусорські пі**ри фальсифікують "ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ" злочинів та своєї фейкової "діяльності" узгодивши все з такими самими корумповано-дебілуватими прокураторами та списують усе на кримінальників, які вже давно увязнені в буцигарнях та фізично не могди скоювати ці злочини по їх датам, бо давно вже сидять в буцигарнях...!!!
А в ДБР сидять такі самі виходці з мусарні, котрі на усе це закривають очі і потурають таким ФЕЙКОВИМ ПОКАЗНИКАМ РОЗКРИТТЯ кримінальних злочинів, котрі здійснюють посадові особи в усіх підрозділах Національної Поліції України...!!!

«Міліцейська контра», або Як скомпрометовані міліціонери поновлюються через суди
https://4vlada.com/investigations/48571

Атестація - не указ. Екс-керівник Стрийського відділу Нацполіції поновився на посаді начальника.
https://forpost.lviv.ua/novyny/2668-atestatsiia-ne-ukaz-eks-kerivnyk-stryiskoho-viddilu-natspolitsii-ponovyvsia-na-posadi-nachalnyka

Дрогобицький відділ поліції очолив Іван Малиш. https://drogmedia.net.ua/2020/10/12/drogoby-ts-ky-j-viddil-politsiyi-ocholy-v-ivan-maly-sh/

Львівське районне управління поліції №2
https://lv.npu.gov.ua/lvivske-raionne-upravlinnia-politsii-2
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05.11.2023 15:57 Ответить
какая бы реформа МВД не происходила , а ,,мусор,, останется всегда / генетика / . Кабацкие шатания мажоров по ночам не привлекают ни ментов ни ракеты Параши .
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05.11.2023 16:44 Ответить
Мєнтозаврів на передок-нехай там своє геройство показують!
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27.12.2023 09:02 Ответить
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