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Наши бойцы уничтожили полевой склад с противотанковыми минами оккупантов на Южном направлении. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили российский полевой склад с противотанковыми минами ТМ-62 точным выстрелом из САУ 2С1 "Гвоздика" на Южном направлении.

Соответствующее видео было опубликовано на телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Противотанковая управляемая ракета попадает в российскую БМП. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7280) ВСУ (6700) САУ (215)


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Сподіваюсь, його охороняли
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05.11.2023 15:04 Ответить
Оце так новина...тю...таких купок у них повно...найшли про що писати...
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05.11.2023 15:30 Ответить
Ото думаю - що на НР бійці спалять? Має бути хвеєрверк знаний
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06.11.2023 00:43 Ответить
 
 