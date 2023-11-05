Наши бойцы уничтожили полевой склад с противотанковыми минами оккупантов на Южном направлении. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили российский полевой склад с противотанковыми минами ТМ-62 точным выстрелом из САУ 2С1 "Гвоздика" на Южном направлении.
Соответствующее видео было опубликовано на телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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Михаил Сергиенко #582158
показать весь комментарий05.11.2023 15:04 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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