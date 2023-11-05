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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Это трагедия, которой можно было избежать. Расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, - Зеленский о трагедии в 128-й бригаде. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 ноября традиционно обратился к украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Прежде всего, по поводу российского удара по воинам 128-й горно-штурмовой бригады, который произошел в Запорожской области.

Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.

Читайте также: Оккупанты обнародовали видео удара "Искандером" по 128-й бригаде. ВИДЕО

Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетного удара в Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов – Дмитрий "Таксист" Милютин, - журналист Цаплиенко. ФОТО

Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 ноября в 128-й бригаде произошла ужасная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156) военные преступления (1455)


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Топ комментарии
+59
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05.11.2023 18:43 Ответить
+52
В серпні в Чернігові, зібрали волонтерів в драмтеатрі, і прилетіло, загинули люди. І що, хтось покараний, зробили висновки? Шапіто іпане…
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05.11.2023 18:41 Ответить
+51
А скільки трагедій можна було уникнути, аби не розмінували Чонгар, готувались до війни, а не робили дороги, і найголовніше - казали людям правду замість шашликів.
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05.11.2023 18:46 Ответить
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05.11.2023 18:40 Ответить
пару місяців назад, парашний безпілотник залетів вглиб на 90 км і три літаки було знищено.
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05.11.2023 18:48 Ответить
Не літаки,а макети літаків, це якщо про Долгинцево.
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05.11.2023 19:04 Ответить
я про відстань до аеродрому.
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05.11.2023 19:27 Ответить
расследование можно заканчивать ответом на вопрос - где?
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05.11.2023 19:33 Ответить
В асфальті і на кінофільмах для друзяк. Ще частина на телеканалі "1+1" олігархів медведчука і коломойського та телеканалів на російській мові "Дом" і "Фрідом".
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05.11.2023 20:02 Ответить
у Донецьку
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05.11.2023 22:18 Ответить
оттуда успели эвакуировать всё, что относилось к производству этой техники.
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05.11.2023 22:26 Ответить
Если так, то почему не производится на других мощностях?
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06.11.2023 00:04 Ответить
там і візуально було видно але ніхто не дивився.
в 19,04, сьогодня, 05,11 якогоськуя вмикнув марафон
цитую! на цей час відомо про двох загиблих!!!!!!!
це юлять при тому що вже вся країна знала про 22 загиблих
потім про 28
і сьогодня в тікток фото 39, може я не встиг, чи не точно порахував але, ****, 39!!!!
а єдині зелені новини мають інфу про двох!!!!
то на якийкуй витрачається 2 ярда????
щоб нам казали, ВСЕ ЗаІБІСЬ?????
щоб прославляли цю гниду, яка вчора зняла генерала? і кривоноса і других...
яка судить Червінського та Дудіна ьо не здали Україну
мразота кончена...
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05.11.2023 19:57 Ответить
BBC

"Всі пишуть - "загинули Герої". Хоча правильно писати - "Герої стали жертвами". Жертвами чиїхось амбіцій, зверхності, популізму", - пише про трагедію у 128-й бригаді військовий Іван Савицький.

Закарпаття поглинув траур, біль тут відчувається всюди.

Через брак деталей про трагедію, розгублені люди шукають будь-яку інформацію, щоб дізнатися, чи живі їхні рідні та знайомі.
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05.11.2023 18:40 Ответить
"Ми всі у шоковому стані. Хто зібрав до купи стількох людей? Кому потрібні ці медалі і грамоти такою ціною, а особливо посмертно", - говорить мешканка Мукачева Кароліна.
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05.11.2023 18:43 Ответить
Там чорт розбере.Кажуть,що зібрали самих кращих артелеристив.Як навмисно,хоча важко повіріти.А з іншого боку,богато зрадніків.Хто зібрав,хто складав спіски,у того і питати.
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05.11.2023 18:52 Ответить
на розслідування треба приблизно 1 годину і 42 хвилини.

я маю на увазі задокументоване розслідування.

на просте виявлення винних треба хвилин 7
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05.11.2023 19:14 Ответить
тупого ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало-бо він саме там бо,саме ото він і є...
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05.11.2023 19:44 Ответить
В серпні в Чернігові, зібрали волонтерів в драмтеатрі, і прилетіло, загинули люди. І що, хтось покараний, зробили висновки? Шапіто іпане…
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05.11.2023 18:41 Ответить
ХТО ПОКАРАНИЙ???? ніхто....
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05.11.2023 18:57 Ответить
"Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного."
Не потрібно нічого встановлювати. Правда й так зрозуміла. В голові совок, якийсь командир вирішив випендритись, роздати нагороди від власного імені поблизу лінії фронту.
Але, це ж як техніка безпеки - кожне правило написано кровю.
Може потрібно робити простіше - сказав Захиснику, в робочому порядку, що вас нагороджено тим то і тим то і все. Ніяких шикувань і коробочок з медалями, вони потім будуть. І тоді не потрібно буде підключати великий мозок Зе до вирішення такої проблеми.
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05.11.2023 19:05 Ответить
Багато трагедій можна було уникгути, якби нарід у 2019 році прийняв правильне рішення.
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05.11.2023 18:43 Ответить
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05.11.2023 18:43 Ответить
на кожній вулиці і на кожному перехресті це треба вішати розміром 10х10 метрів !!!
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05.11.2023 18:46 Ответить
умеров. знаєш такого? він разом з комбригом і повинні відповідати.
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05.11.2023 19:25 Ответить
картінка за Залужного, якшо ти не поняв...
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05.11.2023 19:35 Ответить
****, яке розслідування ?

Так важко знайти наказ про шикування і подивитись, хто його віддав ?
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05.11.2023 18:44 Ответить
Комбриг Лисюк...спізнився на шикування.
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05.11.2023 18:46 Ответить
Капец.Чула,що в Миколаіві також хтось спізнівся на работу.
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05.11.2023 18:54 Ответить
На роботу в Миколаєві спізнився пан Кім.
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05.11.2023 20:49 Ответить


Залишилось тільки знайти ту суку з телемарафету, яка через ОП порекомендувала йому так зробити
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05.11.2023 18:55 Ответить
Приїхав би ти, Зелене .уйло, тоді б нічого не прилитіло...
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05.11.2023 18:44 Ответить
З твого щурятника, як завжди, всі живі. Бо їх немає на цій війні.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZV9JL_qf86RoOdQq3K7tH3esWgbWTwm9U-***********************************************************************-*******************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

Не можу відійти від трагедії 128 бригади.

Ми дізналися страшні новини в суботу зранку…. Там воює багато друзів і знайомих, з легендарним закарпатським гірсько- штурмовим підрозділом ми товаришуємо з 14 року.

З важким серцем чекали офіційного підтвердження…

Серед загиблих капітан Дмитро Мілютін, член закарпатської команди «ЄС».

Ветеран АТО/ООС, високофаховий артилерист, захищав Україну з 14 року.

Після закінчення контракту був нашим представником у Виноградівській міській раді.

24 лютого повернувся до ЗСУ. Він був одним із найкращих артилеристів країни…

Дорогий Дмитре, важко це все усвідомити і прийняти…

Найщиріші співчуття родині й близьким! Світлая памʼять Дмитру і його побратимам, вбитим наведеною на підрозділ ворожою ракетою…
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05.11.2023 18:45 Ответить
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05.11.2023 18:47 Ответить
А скільки трагедій можна було уникнути, аби не розмінували Чонгар, готувались до війни, а не робили дороги, і найголовніше - казали людям правду замість шашликів.
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05.11.2023 18:46 Ответить
І не потрібно булоб звільняти 30% зданої території,а тільки 7%(з Кримом!).
Оборону тримати на Чонгарі замість Бахмута,під Дебальцево замість Куп'янська.
Алеж "відведеня! розмінуваня!".
Готував зеля до здачі і свого великого концерту з шашликами на 9мая.
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05.11.2023 19:38 Ответить
Нагородження необхідні. АЛЕ з кого беруть приклад Замполіти(політруки) і решта шобли - ще треба розказувати хто постить відосики нагороджень?? навіть коментувати не хочеться - це було питання часу і хто попаде під роздачу.
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05.11.2023 18:46 Ответить
Трагедія сталась в 2019 році, коли "паства" поперла на "зелене пасовище".

Мукачево. 69 округ

У Мукачеві, частинах Берегівського, Іршавського та Мукачівського районів на вибори прийшли 74 476 громадян. Тут Зеленський має ще кращий результат - 41,50% (30 911 голосів). На другому місці - Тимошенко -14,05% (10 466 голосів), третій - Порошенко - 10,68%. За ним іде Бойко з результатом 8,24% (6 143), далі - Ляшко - 5,36% (3 995), Гриценко - 5,02% (3 744), Смешко - 4,73% (3 523), і неочікувано Вілкул набирає 2,11% (1 574 голосів). Кошулинський і всі інші кандидати набрали менше відсотка.
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05.11.2023 18:46 Ответить
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05.11.2023 18:47 Ответить
Ермак раследовать будет ?
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05.11.2023 18:47 Ответить
негоже царю - татарову поручит
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05.11.2023 19:40 Ответить
Це теж саме що Осел зробив напередодні війни.
Але розслідування так і не було.
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05.11.2023 18:47 Ответить
Трагедія сталась у 2019р. та буде тривати доки тупорилий ішак при владі. А це - наслідки трагедії.
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05.11.2023 18:48 Ответить
Будемо бачити чим закінчиться розслідування а потім будуть зроблені висновки. Важливо щоб не знайшли якогось цапа відбувайла...
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05.11.2023 18:49 Ответить
ти тупий ?

ти не бачиш, нахіба все це було зроблене ?

до тебе ніяк не дійде, шо то шикування для відео Телемарафету ?
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05.11.2023 19:42 Ответить
Можливо ще гірше - можливо це свідоме зібрання для масового вбивства найкращих військових ЗСУ. Можливо невипадково найжорстокіших вагнерівців після дзвінку лукашенку масово звільняють, а наших найкращих українських військових масово вбивають.
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05.11.2023 20:28 Ответить
а мене вкурвлює, саме траур по цим загиблим!
нема більше загиблих на закарпатті?
чи нема більше загиблих, в прямому чесному бою?
чи місцеві сепари виділяють, цей випадок окремо? типу, просрали, давайте мітинг?
от вам, конкретно, чергова хербола сепаратизму!
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05.11.2023 18:49 Ответить
Ухилянт х.їв, роззслідувач мутнорилий , можливо як раз твоя ОПа і є деригентом цієї трагедії !
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05.11.2023 18:50 Ответить
Ці хлопці -- жертви того тупого популізму та самохвальби, які так розквітли за нинішньої влади. Кожна злидня сьогодні пхається до військових, щоб відкусити собі шматочок їхнього авторитету, і їй байдуже, які наслідки це матиме для самих військових.
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05.11.2023 18:50 Ответить
Проблема у тому що такі подібні трагедії вже відбувались і висновки як видно з чергової не зроблені...нажаль.тому є питаня-а чи не навмисно це було зроблено бо дуже на це схоже...
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05.11.2023 18:52 Ответить
Ну тож москалі вдарили, чого дивуватись. На фронті кожну хвилину такі втрати.
А, то не на фронті? А оно військового вбили у РОВД, а другого на вулицях Черноморська, а третього в лікарні Києва, а четвертого... Військових вбивають усюди, "буває". Пийте каву ставте лайки. Все буде.
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05.11.2023 18:53 Ответить
трагедія в нас одна,це ти!!!!!!!!! решта наслідки
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05.11.2023 18:53 Ответить
Вряд ли приказ на эти сборы/построение отдал кто то, кроме комбрига Лысюк... Который случайно или не случайно, сам опоздал/задержался на это мероприятие.

Кстати, этот комбриг, ранее был осужден за контрабанду из "лнр", но отделался штрафом тогда.
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05.11.2023 18:54 Ответить
Пздц, де ВПК яке виготовляє ракети, реб, ппо?. На тобі медальку, нахіба її вручати персонально? Нагородили на бумазі дали грошей на картку дай все.
Всерівно скористатися нагородою зможеш пізніше... Я розумію дати грамоту з грошовою винагородою в якомусь підземному цеху, токарю якій обробив 100000 болванку 155мм. Або команді інженерів які зібрали 1000 ракету 500+ км.
Навіщо бл ті нагороди на передовій, дайте сім'ям нагороду, зв'яжуться тай дадуть знати що їх ціннять-памятають-допомагають.
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05.11.2023 18:55 Ответить
В Ізраїлі євреї дорослі люди. 87 відсотків за зняття прем'єра Нетаньяху після військової операції за загибель 1300 осіб та 200 заручників. Без втрати територій. 76 відсотків його партії за зняття з посади.
Напевно, буде суд.
А у нас Він не втік, Йому дають зброю, він він, він, він читає вечорами інформацію, що він зробив, що робить хтось.
Говорять телемарафонці, він "Черчель", та Черчель закінчив військове училище, воював, потрапив у полон, втік із полону, і не бігав голий по сцені, не ховався в Берліні в рейху, як З.В.О. в Москві, коли точилися бої на Донбасі, АТО.
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05.11.2023 18:55 Ответить
А хіба не зетелепень ввів оці нагородження ?
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05.11.2023 18:56 Ответить
Ні. Гадаю що Цезар або хтось із того часу.
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05.11.2023 19:06 Ответить
Та ні. В тилу. Можливо. Але не на передовій.
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05.11.2023 19:12 Ответить
У часи кесарів величезні убивачки не прилітали за тисячі километрів.
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05.11.2023 19:51 Ответить
Це трагедія, якої можна було уникнути у 2019 році. День народження .котру народив "мудрий наріт"
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05.11.2023 18:57 Ответить
Если бы 73% слабоумных не выбрали ЭТОГО Президентом Украины, то не было бы миллионов беженцев , были бы живы и не искалечены сотни тысяч людей, стояли бы целыми города ... и в Кремле спокойно сидел бы этот Припадочный, с которым украинский Президент-политик разговаривал бы как психотерапевт с пациентом, чтобы психически тяжело больной не сорвался в приступ. Сколько ты, Вова Оманский, горя принес ... и сколько ещё принесеш со своим зеленошмурдячным окружением ! Валил бы ты уже в свой Израиль к маме Римме и папе Саше!
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05.11.2023 18:59 Ответить
Вовочка більше Єрмаку вірив і вірить , ніж розвідкі союзників. Тих, в кого він тепер клянче гроші, а Єрмак їх краде. І Єрмак навіть не збирається припинити це неподобство. Він вже за Залужного взявся… Вовочка не проти
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05.11.2023 19:46 Ответить
про цей випадок знав раніше чим в пресі від родича що воює в 128...але про чесні відповіді.розкажу в Вам панове таку історію про чесність преЗЕдента.в Полтавській області є таке село ТОВСТЕ теперішнього Кременчуцького району.от і воно нідочого в цій історії але....під цим селом було поле кукурудзи,і комбайнер знайшов посеред поля збитого шахіда.ну визвали поліцію і т.д.,вияснилось що шахід був збитий з нарізної зброї,сиділи браконьєри в надії вбити кабана який прийде по кукурудзу,летів мопед вистрілили в нього і збили,з переляку зробленого потікали.от і вся історія.так скажіть мені,якого ху шахіди літають через всю Україну від Дону до Сяну,коли є хлопці які можуть ради РОЗВАГИ своїми набоями і своєю зброєю їх збивати.ви тіко зніміть заборону і дайте добро Володимире Ссаничу,ми все зробим.а то шахідам ЗЕлений коридор до Хмельницької атомної,а ми в себе в районі через групу в вайбері ДАСТЕР ДПС знаємо онлайн де находиться поліція в якому селі і якої хвилини - то чому не можна так зробити з шахедами ? хто винуватий в тому що безпілотники безкарно кошмарять всю Україну ? звісно - Лєнін.ілі па русскі - еленін.от вам чесні питання про чесні відповіді.
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05.11.2023 19:01 Ответить
Влада лякається озброєного населеня більше русні,а тим більш якоїсь "герані"! Їх рісня у бункері не дістануть! А от " мудрий нарід" - може.
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05.11.2023 19:47 Ответить
маючи таку війну на своїй землі влада забороняє користуватися зброєю лиш по одній причині - по бажанню ворога агресора.зевилупки працюють на путіна а безголове 73 % стадо жде перемоги на скотобойні.
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06.11.2023 06:42 Ответить
дрон какцапский летает , а они строятся самоубийцы ждут прилета , ту т командир предатель , не дал спрятаться солдатам
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05.11.2023 19:01 Ответить
Ця трагедія - це результат хронічного бажання хрипатого блазня знімати безперервні відосики.
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05.11.2023 19:05 Ответить
Очень грустная история. Очень надеюсь, что больше не повторится...
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05.11.2023 19:05 Ответить
солдатам нада не выполнять глупые приказы и все будет в порядке
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05.11.2023 19:07 Ответить
Вы правы, наверное, но мне жаль пострадавших и погибших . Я очень надеюсь, что отдавшего приказ накажут. И это больше не повторится.
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05.11.2023 19:09 Ответить
ЗЕ оманське знову ротом сере!
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05.11.2023 19:22 Ответить
Хтось каже що ті 73% слабоумні
Якби не голосували то цього не було б
Шановні тобто Україна мала б відмовитись від Донбасу і Криму ?
Яка нормальна країна відмовиться?
А те що війна так незалежність здобувається через смерті страждання і війна кожного зачепила
А відмова від територій спровокувала б також напад бо Росії потрібне знищення народу і захоплення територій
З Росією неможливо вести переговори
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05.11.2023 19:26 Ответить
Чому відмовитися?! Шла "позуча" деокупація,іноді швидше,ніж зараз,і це своїми наказами зупинив верховний головнокомандувач,одразу після інагурації у 2019 році. Почав скороченя ЗСУ,розмінуваня,відведеня,заборонив всі види розвідки,вогонь у відповідь.
То хто тоді вирішив відмовитися від всієї України? Хто готував капітуляцію з 2019?
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05.11.2023 19:55 Ответить
А що досі не дійшло, що ***** любить урочисті дати, свята та масові зібрання?
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05.11.2023 19:45 Ответить
Ха,контрабандный торговец луганскими сигаретами приказал построится и сам не явился на прилет ракеты,интересно сколько времени балагану понадобится для поиска виновных?
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05.11.2023 19:46 Ответить
Ehor

@7HctbcD2URaJoQW

вбивство спецназівців в Криму . вбивство кращих артилерістів вбивство активу 77 ї бригади а ще багато чого.

Voice of Ukraine

@newstop_us

Вбивство кращих артилерістів 128 та вбивство активу 77 ї бригади - це спецопереації кацапів, втілені зеленим офісом фсб в Україні... Тут все прозоро, тим хто може думати
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05.11.2023 20:03 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Комбриг 128 бригади Дмитро Лисюк, який вчора перед ударом раптово запізнився, в 2018 р попався на контрабанді цигарок з ЛНР. В 2019 р його засудили, але Лисюк пішов на угоду зі слідством, і його відпустили. Замість вигнати з ЗСУ, його зробили полковником і комбригом
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05.11.2023 20:05 Ответить
Так, це трагедія.
Яку можна було уникнути у 2019.
Трагедія, яка принесла біль та страждання українція. Трагедія, що своєю некомпетентністю, бездіяльністю та популізмом несла смерть під час пандемії та війни сотням тисяч.
Те, що сталося вчора, лише ще один епізод на сумлінні цієї трагедії. Епізод, який лишиться безкарним. Як і всі інші за останні 5 років. На жаль...
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05.11.2023 20:12 Ответить
а Бучі, Гостомєля можно було ізбєжать? а Херсону та півдня України? шашлики.....
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05.11.2023 20:13 Ответить
Трагедія, це те що барани вибрали тебе президентом!
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05.11.2023 20:18 Ответить
Що воно меле? Після розголосу про трагедію , прокинувся.
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05.11.2023 20:26 Ответить
Другий рік війни... В одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

Ключові слова ПРИФРОНТОВЕ, ШИКУВАННЯ.

Навіть на Яворівському полігоні НАПЕВНО небезпечні ті ШИКУВАННЯ, а тут "В одному з прифронтових сіл".

Хто ж винен? Наш ворог - підступний терорист?

Чи командири і політики, які організували те шоу для себе, а не для воїнів? Продовження телемарафонів?

Напавно і ТВешники серед жертв?

Головне правило на війні РОЗОСЕРЕДИТИСЯ/разсрєдоточіться.

Більше трьох не збиратися, в одному місці і на тривалий час - мобільність: зібралися, пошепталися і розбіглися.
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05.11.2023 20:28 Ответить
Сирського, який призначив командира 128 бригади, нагородять, а винуватим зроблять Залужного.
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05.11.2023 20:44 Ответить
Так як ви розслідувала зраду при здійснені операції ГУР разом з СБУ по затримці вагнерівців, дорозслідувались до того що головою комісії було призначено безуглу, а що з хворої візьмеш, а тим часом були звільнені керівник ГУР, і ще близько двадцяти офіцерів, Роман Червінський, який говорив правду, і домагався розслідування, був кинутий режимом за грати, політичне переслідування зеленського, тільки за те що людина добивалася розслідування зради, можливо якби зраду розслідуали, то ми не мали б Маріуполя, окупації півдня, Бучі і іншого.
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05.11.2023 20:48 Ответить
не буде ніхо покараний так сам як нікого не покарали за аналогічне напередодні. А тепер згадаємо за що сидить Червінський...
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05.11.2023 21:01 Ответить
зеленський йди у відставку,добровільно без всяких умов.
просьо йди,ти для України-зло.
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05.11.2023 22:46 Ответить
Цю трагедію можна було уникнути, якби ти готувався до війни, як тобі неодноразово казали партнери, а не зазивав "на шашликі і дєнь пабєди", козел!
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05.11.2023 22:50 Ответить
Уникнути цієї та багатьох інших трагедій можна було ще в 2019 році, якби населення України не було слабе на голову. Ти, курва, єдина трагедія україни. На тобі, ****, смерті кращих синів країни, і на тобі прокляття всіх, хто спідкав важку долю.
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05.11.2023 22:56 Ответить
Та да ,так і є Зебіли з вами не безпечно жити однією Країною . Від вас вмирають нормальні люди,
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05.11.2023 22:56 Ответить
а шо там с Чонгаром, вова?
коли буде слiдство та вiдповiдi?
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06.11.2023 00:26 Ответить
Да ему видос запилить что пойти поссать сходить пока Дерьмак пилит как в последний раз для него и решает кого с генералов убрать.....
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06.11.2023 00:30 Ответить
Абоахамія, відповів за Яворівське убивство Українців московітами!!

Адвокатом у нього може бути отой, що після заробітків на посаді в СБУ, аж у Полтаві ховався.
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06.11.2023 01:40 Ответить
Подставной наезд на Залужного... очень "хитрый"
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06.11.2023 12:44 Ответить
 
 