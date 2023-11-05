Это трагедия, которой можно было избежать. Расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, - Зеленский о трагедии в 128-й бригаде. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 ноября традиционно обратился к украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Прежде всего, по поводу российского удара по воинам 128-й горно-штурмовой бригады, который произошел в Запорожской области.

Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.

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Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности.

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Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 ноября в 128-й бригаде произошла ужасная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.