Бывший командующий ССО Хоренко: О чем я могу сожалеть - так только о том, что я не завершил спланированных операций. ВИДЕО
Недавно уволенный с должности командующего ССО генерал Виктор Хоренко называет смыслом своей жизни месть врагам Украины и сожалеет только о том, что не завершил спланированные операции.
Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале Сил специальных операций ВС Украины "7 тезисов боевого генерала Виктора Хоренко", сообщает Цензор.НЕТ.
Приведены следующие тезисы:
1. Есть много хороших управляющих в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта.
2. Чтобы понять, как преодолеть врага – нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих.
3. Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, услышите ли вы что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно.Но я буду бороться.
4. Я не публичен, в политику не играю. Смысл моей жизни – месть врагам Украины.
5. Главное для меня – быть честным. Я всегда был честным и открытым перед своими военнослужащими. Это основное – уметь выражать друг другу собственное мнение, уметь прислушиваться.
6. О чем я могу сожалеть – так только о том, что я не завершил спланированных операций, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это не зависит от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей.
7. Трудно являясь вожаком покидать свою стаю. Но волк может охотиться и один. Главное, что всегда есть на кого, врагов у нас хватает.
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блаЗЄнські після 2019р. злили кацапам всі таємні операції, які планувалися при Порошенкові. Причому гинули наші командос.
(а було ж при Порошенкові: підривали "моторол" в ліфтах, посилали до пекла "ґіві", вивозили "цемахів".
Прийшли блаЗЄні і все злили. Навіть "ваґнерівців", що потім відрізували голови нашим полоненим.
Але для 73% ідіотів все це несуттєве.
Не багато в Україні людей вміють визнавати свої помилки.
@RudijLis
П'ять днів тому генерал-майор Хоренко дав своє перше і останнє на посаді інтерв'ю, де розповів про вдалі операції ССО, які приписував собі Буданов. Мова йде і про Азовсталь, і про Крим і про звільнення острова Зміїний. Можливо, це і є причина звільнення
Це фото нагадує мені сцену з фільму про мафіозні розбірки. Таке враження, що єрмак, з удавкою, хоче скочити з заду і почати душити. Питання кого?
Статья в Time - удар по имиджу и репутации президента
Он сделает все ,чтобы перевести внимание укнаинцев от своей персоны
И начинаются события одно похлеще другого
Отстранили ХОРЕНКО - скандал
Жовква пукнул - скандал
И наконец прилетело в 128 бригаду
И сегодня почти не говорят о позорной статье в Time
Ну что тут скажешь - они НЕЛОХИ!
Стрелки они переводят мастерски!
Моя також. Тому ми з вами не друзі.
***** треба почати збір коштів на приватних детективів, щоб зрозуміти , вскрити і по перше поставити крапку на вагнерівцям ( хто дзвонив і хто прикривав) 2. Нарешті дознатися хто розміновував Чонгар і не підірвав мости. 3. Всю інфу про ОПу. Хто з ким спить листується підпорядковується.
Надіятися на укр судову систему неможливо.
І зрив запланованих операцій здійснено новопризначеним міністром оборони України Умєровим.
Якщо попередній міністр відомий, як махровий корупціонер зі своїми яйцями по 17, то новопризначений міністр вже став відомим зривом запланованих операцій ССО.
Це що: некомпетентність нового міністра чи його свідома шкода безпеці держави?
Оптова ціна могла бути взагалі 1 грн за шт.! А не 17.
Вони і зараз в роздріб по 4 грн, не зважаючи ні на яку інфляцію.
Гниди залізли в український кожух.
( кримінальна справа ), Антоненко ( ССО ЗСУ, Кримінальна справа),
Підполковник Червінський, ССО України ( кримінальна справа, увязнений), Генерал Хоренко - організатор ССО України, звільнений.
Генерал Марченко, оборона Миколаєва ( кримінальна справа), генерал Павловський ( кримінальна справа), генерал Кривоніс, організація оборони аеропорту Жуляни,
( кримінальна справа ), Антоненко ( ССО ЗСУ, Кримінальна справа),
Підполковник Червінський, ССО України ( кримінальна справа, увязнений), Генерал Хоренко - організатор ССО України, звільнений.