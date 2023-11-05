РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11244 посетителя онлайн
Новости Видео
38 535 156

Бывший командующий ССО Хоренко: О чем я могу сожалеть - так только о том, что я не завершил спланированных операций. ВИДЕО

Недавно уволенный с должности командующего ССО генерал Виктор Хоренко называет смыслом своей жизни месть врагам Украины и сожалеет только о том, что не завершил спланированные операции.

Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале Сил специальных операций ВС Украины "7 тезисов боевого генерала Виктора Хоренко", сообщает Цензор.НЕТ.

Приведены следующие тезисы:

1. Есть много хороших управляющих в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта.
2. Чтобы понять, как преодолеть врага – нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих.
3. Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, услышите ли вы что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно.Но я буду бороться.
4. Я не публичен, в политику не играю. Смысл моей жизни – месть врагам Украины.
5. Главное для меня – быть честным. Я всегда был честным и открытым перед своими военнослужащими. Это основное – уметь выражать друг другу собственное мнение, уметь прислушиваться.
6. О чем я могу сожалеть – так только о том, что я не завершил спланированных операций, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это не зависит от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей.
7. Трудно являясь вожаком покидать свою стаю. Но волк может охотиться и один. Главное, что всегда есть на кого, врагов у нас хватает.

Читайте также: Умеров об увольнении командующего ССО Хоренко: Он сейчас нужен на "определенном направлении"

Автор: 

ССО (532) ВСУ (6700) Хоренко Виктор (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+69
Так зелені чмошники і є вороги України, там патріотів немає.
показать весь комментарий
05.11.2023 19:54 Ответить
+69
Хоренко - бойовий генерал і людина честі.
показать весь комментарий
05.11.2023 19:55 Ответить
+48
Lida Sha

@LidaSharko

Нова стаття The New York Times Офіцери армії США, які співпрацювали з генералом Віктором Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали стосунки з ним як ефективні. Такого ви дійсно не почуєте на марафоні. Ось для чого потрібна свобода слова та вільні медіа.
показать весь комментарий
05.11.2023 20:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не переймайтеся, пане генерале.

блаЗЄнські після 2019р. злили кацапам всі таємні операції, які планувалися при Порошенкові. Причому гинули наші командос.

(а було ж при Порошенкові: підривали "моторол" в ліфтах, посилали до пекла "ґіві", вивозили "цемахів".

Прийшли блаЗЄні і все злили. Навіть "ваґнерівців", що потім відрізували голови нашим полоненим.

Але для 73% ідіотів все це несуттєве.
показать весь комментарий
05.11.2023 20:31 Ответить
Не так страшні російські воші як українські гниди!
показать весь комментарий
05.11.2023 20:36 Ответить
ОПа зупинила ці операції. Як і по "вагнерівцям".
показать весь комментарий
05.11.2023 20:36 Ответить
Всі проблеми України, це урод і завгосп Єрмак і він все буде робить щоб Україна капітулювала. Чого така падаль керує Україною. Прибрав Хоренка, бо він є загрозою для раші. А на черзі генерал Залужний, но якщо Президент, відправить головнокомандувача у відставку, це може погано закінчиться для України. Я президента поважав, но я помилився, він є тінь Єрмака. Вони докеруються до того що прийде на Банкову армійська бригада і винесуть Єрмаків і йому подібних.
показать весь комментарий
05.11.2023 20:46 Ответить
поважав пісюніста? у тебе клепка була в голові у 19 році, коли пішов на вибори? оце ти один з 73%, які й привели рашистську навалу в Україну, це ви, гниди, розвалюєте з дєрьмаком нашу Україну, це ви посадили Червинського в буцигарню, це ви прибрали Хоренка, це ви здали Чонгар, Херсон, Енергодар, це на вас смерті українців. сукі зелені. СлаваЗСУ!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:10 Ответить
Поважав отого Тарапуньку? Який створював образ українця ідіота на ТБ?
показать весь комментарий
05.11.2023 23:31 Ответить
"Я президента поважав". А почему с маленькой буквы? Что за панибратство? А вообще, из-за таких "поважателей", тварей тупорылых, наша страна и оказалась в таком положении. Вы хотели как лучше? Для кого? Вот и я желаю вам всем, вместе с вашим кумиром из дешевого шапито, всего того хорошего, что получил народ в результате вашего "волеизъявления". Чтобы вы остались без жилья, без средств к существованию, чтобы теряли своих близких. А что? Вы ведь хотели по приколу? Вот вам и прикол. Одно плохо, что вместе с вами, идиотами с Г+Г в голове вместо мозгов, "прикалываются" и адекватные.
показать весь комментарий
06.11.2023 06:52 Ответить
Добре що визнали помилку.
Не багато в Україні людей вміють визнавати свої помилки.
показать весь комментарий
06.11.2023 17:50 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2023 20:48 Ответить
оп кинув пробний камінь в ЗСУ подивитись як відреагують українці (інтернет їм до сраки),якщо пройде слідуючий буде Залужний
показать весь комментарий
05.11.2023 20:55 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

П'ять днів тому генерал-майор Хоренко дав своє перше і останнє на посаді інтерв'ю, де розповів про вдалі операції ССО, які приписував собі Буданов. Мова йде і про Азовсталь, і про Крим і про звільнення острова Зміїний. Можливо, це і є причина звільнення
показать весь комментарий
05.11.2023 21:11 Ответить
Цікаве фото: Зеленський і звільнений Хоренко 29 липня на Донеччині.

Це фото нагадує мені сцену з фільму про мафіозні розбірки. Таке враження, що єрмак, з удавкою, хоче скочити з заду і почати душити. Питання кого?

показать весь комментарий
05.11.2023 21:15 Ответить
Хоренко -Вові , не забирай в мене вже навчених на заплановані спецоперації підрозділів , а Вова - СИРСЬКОМУ ТРЕБА !
показать весь комментарий
05.11.2023 22:13 Ответить
час масового заходу ботів 5 січня 2023 р
показать весь комментарий
05.11.2023 23:08 Ответить
Ти бач шо робе ця хрипата зелена поганка!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:19 Ответить
у таких маленьких недоучів , якщо відібрати те, чим вони зазвіздилися - біда! А якщо ще рядом не менші ніж його Кумир АБ(Алан Борисівна)
показать весь комментарий
05.11.2023 22:15 Ответить
Не верю в случайности
Статья в Time - удар по имиджу и репутации президента
Он сделает все ,чтобы перевести внимание укнаинцев от своей персоны
И начинаются события одно похлеще другого
Отстранили ХОРЕНКО - скандал
Жовква пукнул - скандал
И наконец прилетело в 128 бригаду
И сегодня почти не говорят о позорной статье в Time
Ну что тут скажешь - они НЕЛОХИ!
Стрелки они переводят мастерски!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:36 Ответить
Це переведення вже триває 4 роки, один зашквар перебивається іншими.
показать весь комментарий
06.11.2023 02:51 Ответить
Основна моя мета - боротися з ворогами України

Моя також. Тому ми з вами не друзі.
показать весь комментарий
05.11.2023 21:44 Ответить
Якось не зрозуміло!!!!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:52 Ответить
Тримайся генерале!!! Ми в тебе віримо!!!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:47 Ответить
Хтось збирає гроші на тепловізори і дрони- добре!
***** треба почати збір коштів на приватних детективів, щоб зрозуміти , вскрити і по перше поставити крапку на вагнерівцям ( хто дзвонив і хто прикривав) 2. Нарешті дознатися хто розміновував Чонгар і не підірвав мости. 3. Всю інфу про ОПу. Хто з ким спить листується підпорядковується.
Надіятися на укр судову систему неможливо.
показать весь комментарий
05.11.2023 21:52 Ответить
Якої вам крапки по вагнерівцям (якщо ви про справу з літаком) не вистачає, коли найвеличніший прямим текстом зізнався в інтервью, що він сам дзвонив до Лукашенка
показать весь комментарий
06.11.2023 00:49 Ответить
Сайт Служби зовнішньої розвідки України, вкладка новини https://szru.gov.ua/news-media/news?page=1 . Як думаєте хто основний ньюзмейкер?))) А те що голова СЗР Литвиненко закінчив Інститут криптографії, зв'язку і інформатики Академії ФСК(Федеральна служба контррозвідки) РФ!!! як вам таке?🤬
показать весь комментарий
05.11.2023 21:57 Ответить
Хоренка звільнили раптово, щоб не дати завершити всі заплановані операції ССО.
І зрив запланованих операцій здійснено новопризначеним міністром оборони України Умєровим.
Якщо попередній міністр відомий, як махровий корупціонер зі своїми яйцями по 17, то новопризначений міністр вже став відомим зривом запланованих операцій ССО.
Це що: некомпетентність нового міністра чи його свідома шкода безпеці держави?
показать весь комментарий
05.11.2023 22:00 Ответить
Уточнення про яйця. Не кажіть яйця по 17 (інфляція і ціни швидко ростуть), на час поставок накрутка на кожному яйці була 10гр.). Кажіть - вкрали з кожного яйця 10гр. Чому 10? Щоб було легко ділити крадене.
показать весь комментарий
05.11.2023 22:22 Ответить
Яйця тоді були по 5. Потім навіть впали до 3 грн. І це вроздріб!
Оптова ціна могла бути взагалі 1 грн за шт.! А не 17.
Вони і зараз в роздріб по 4 грн, не зважаючи ні на яку інфляцію.
показать весь комментарий
05.11.2023 22:43 Ответить
Які бізнесові "генії". Так шахраї вже в тюрмі (повішені?), чи в Abu Dhabi шейхами пристроїлись?
показать весь комментарий
05.11.2023 22:54 Ответить
Єрмак і Зе , люті вороги нашої країни 😡
показать весь комментарий
05.11.2023 22:31 Ответить
Тому й зняли бо занадто вдалих операцій + типо "макнули" Залужного хто тут головний..... типа поведінка людей з комплексом "янєлох".
показать весь комментарий
05.11.2023 22:33 Ответить
Сьома теза бойового генерала Хоренка - прозоре послання ОПі і особисто Єрмаку.
показать весь комментарий
05.11.2023 22:42 Ответить
витівки Алли Борисівни
показать весь комментарий
05.11.2023 23:13 Ответить
Що за хвойда?
показать весь комментарий
05.11.2023 23:40 Ответить
А.Б. - Андрій Борисович Єрмак "собствєнной пєрсоной". Погоняло - Алла Борисівна.
показать весь комментарий
06.11.2023 13:13 Ответить
Керівництво країни сприяє арештам патріотів, звільненням патріотів з військових посад, корупції і веде Україну до поразки.

Гниди залізли в український кожух.
показать весь комментарий
05.11.2023 23:17 Ответить
Генерал Марченко, оборона Миколаєва ( кримінальна справа), генерал Павловський ( кримінальна справа), генерал Кривоніс, організація оборони аеропорту Жуляни,

( кримінальна справа ), Антоненко ( ССО ЗСУ, Кримінальна справа),

Підполковник Червінський, ССО України ( кримінальна справа, увязнений), Генерал Хоренко - організатор ССО України, звільнений.
показать весь комментарий
05.11.2023 23:38 Ответить
А ви думали що рашисти не дійшли до Києва? Так вони звідти і не виходили. Про що це свідчить?

Генерал Марченко, оборона Миколаєва ( кримінальна справа), генерал Павловський ( кримінальна справа), генерал Кривоніс, організація оборони аеропорту Жуляни,

( кримінальна справа ), Антоненко ( ССО ЗСУ, Кримінальна справа),

Підполковник Червінський, ССО України ( кримінальна справа, увязнений), Генерал Хоренко - організатор ССО України, звільнений.
показать весь комментарий
05.11.2023 23:37 Ответить
Слів нема, людина яка хотіла щось зробити і не використовувати своїх людей як гарматне м'ясо заради захцянок вищого керівництва звільнена. Що дальше панове генерали ?
показать весь комментарий
05.11.2023 23:42 Ответить
Зе.... курва, ти що сліпий ? Якого х..ра люди з твого оточення працюють на рашу? Чи ти чекаєш того коли ЗСУ піднімуться і винесуть вас наХ..й на вилах.? Ну тоді не чувайся.
показать весь комментарий
05.11.2023 23:50 Ответить
Та не сліпий він, а залежний. Від теплої ванни, від оплесків і обожнювання, від власної неспроможності до чоловічих вчинків, від власного невігластва. Все це йому забезпечує оточення, підсунене вчасно рашинським ФСБ. Браво, патрушев, ти виправдав довіру плешивого фюрера!
показать весь комментарий
06.11.2023 13:21 Ответить
Такими генералами-профессионалами не разбрасываются! 😡
показать весь комментарий
05.11.2023 23:51 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, и в это же время бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Ввидно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
показать весь комментарий
06.11.2023 02:25 Ответить
Зєля, йуда-дермак тебе, вередливого-закомплексованого дурника-нарциса, доконає і спокійно втече на Мокшу
показать весь комментарий
06.11.2023 05:27 Ответить
Паскудний зещур регулярно ставить "палки в колеса" військовим.
показать весь комментарий
06.11.2023 05:38 Ответить
"Та вовк може полювати і наодинці"...не думаю генерале, що Ви лишитесь на одинці. До вожака підтягнуться і інші члени зграї. "...головне є на кого, ворогів у нас вистачає"-це має бути щось на подобі девізу. Успіхів у полюванні...
показать весь комментарий
06.11.2023 06:05 Ответить
Наведені тези -- це характерні риси людей, яких екзистенціально ненавидить підле й злодюжне зелене кодло.
показать весь комментарий
06.11.2023 08:32 Ответить
кому-то что-то сказал про начальство, или настучали. обычная история, смердит за версту.
показать весь комментарий
06.11.2023 09:15 Ответить
А де подівалися смітуни, вже час чи можна ще почекати. Зебіли з вами небезпечно жити в одній Країні, від вас люди вмирають
показать весь комментарий
06.11.2023 09:23 Ответить
Як же гидко, коли уклоністи командують бойовими генералами. Але мудрий наріт має терпіти, бо сам вибирав.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:53 Ответить
Моя повага, пане генерале! Удачі в полюванні і Божого захисту.
показать весь комментарий
06.11.2023 13:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 