Бывший командующий ССО Хоренко: О чем я могу сожалеть - так только о том, что я не завершил спланированных операций. ВИДЕО

Недавно уволенный с должности командующего ССО генерал Виктор Хоренко называет смыслом своей жизни месть врагам Украины и сожалеет только о том, что не завершил спланированные операции.

Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале Сил специальных операций ВС Украины "7 тезисов боевого генерала Виктора Хоренко", сообщает Цензор.НЕТ.

Приведены следующие тезисы:

1. Есть много хороших управляющих в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта.

2. Чтобы понять, как преодолеть врага – нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих.

3. Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, услышите ли вы что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно.Но я буду бороться.

4. Я не публичен, в политику не играю. Смысл моей жизни – месть врагам Украины.

5. Главное для меня – быть честным. Я всегда был честным и открытым перед своими военнослужащими. Это основное – уметь выражать друг другу собственное мнение, уметь прислушиваться.

6. О чем я могу сожалеть – так только о том, что я не завершил спланированных операций, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это не зависит от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей.

7. Трудно являясь вожаком покидать свою стаю. Но волк может охотиться и один. Главное, что всегда есть на кого, врагов у нас хватает.

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