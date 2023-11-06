Оккупант сломя голову бежит по дороге, бросив двух коллег, в которых попал украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Российский оккупант сломя голову бросился бежать от места попадания украинского дрона, оставив там двух своих товарищей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки оператора украинского дрона один оккупант ликвидирован, другому, к сожалению, удалось выжить.

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