Оккупант сломя голову бежит по дороге, бросив двух коллег, в которых попал украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО
Российский оккупант сломя голову бросился бежать от места попадания украинского дрона, оставив там двух своих товарищей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки оператора украинского дрона один оккупант ликвидирован, другому, к сожалению, удалось выжить.
Топ комментарии
+5 Taunris-
показать весь комментарий06.11.2023 10:33 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий06.11.2023 10:38 Ответить Ссылка
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Вокаліст - в ударі!
З ритмом гарним-
Гарна пісня - три куплети-
Але дуже вдалі))
Крышкой гроба...
А шо, так можно бегать в снаряге ?
То війни ми точно не виграємо
А вони окрім міліонів своїх , ще з окупованих земель + заграниці використовують