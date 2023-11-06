РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11196 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 868 13

Оккупант сломя голову бежит по дороге, бросив двух коллег, в которых попал украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Российский оккупант сломя голову бросился бежать от места попадания украинского дрона, оставив там двух своих товарищей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки оператора украинского дрона один оккупант ликвидирован, другому, к сожалению, удалось выжить.

Смотрите: Вражеский танк горит и взрывается вблизи Авдеевки. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19715) уничтожение (7280) русский мир (625) дроны (4127)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Не біжи, фашист, бо здохнеш втомленим.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:33 Ответить
+5
Квартирный вопрос закрыт!
Крышкой гроба...
показать весь комментарий
06.11.2023 10:39 Ответить
+3
Усэйн Болт нервно курит в стороне!
А шо, так можно бегать в снаряге ?
показать весь комментарий
06.11.2023 10:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піаніно, біс гітара...
Вокаліст - в ударі!
З ритмом гарним-

Гарна пісня - три куплети-
Але дуже вдалі))
показать весь комментарий
06.11.2023 10:20 Ответить
ще один досяг своєї мети в Україні...
показать весь комментарий
06.11.2023 10:30 Ответить
Квартирный вопрос закрыт!
Крышкой гроба...
показать весь комментарий
06.11.2023 10:39 Ответить
Не біжи, фашист, бо здохнеш втомленим.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:33 Ответить
Усэйн Болт нервно курит в стороне!
А шо, так можно бегать в снаряге ?
показать весь комментарий
06.11.2023 10:38 Ответить
Это кацапский бегун Усссатый Болт
показать весь комментарий
06.11.2023 12:17 Ответить
То просто в сраці осколок застряг.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:44 Ответить
дивно, що один побіг в один бік, а інший пошкандибав у другий.. мабуть, пішов здаватися до оборонців ЗСУ
показать весь комментарий
06.11.2023 10:46 Ответить
потому, что бч дрона не является зажигательной или термобарической. действие бч во времени ограничивается только моментом взрыва, вместо того, чтобы рассеивать вокруг куски огнесмеси поджигая противника и его технику. даже сравнительно небольшая емкость с напалмом способна причинить больший ущерб.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:55 Ответить
Блін , якшо 1-н дрон тратити на 1-го москаля ...
То війни ми точно не виграємо
А вони окрім міліонів своїх , ще з окупованих земель + заграниці використовують
показать весь комментарий
06.11.2023 11:03 Ответить
Один побіг заляканий, один поборів зажурений, один приліг зажмурений... Мало для накабздона-шов(
показать весь комментарий
06.11.2023 12:25 Ответить
Щось новеньке, від воєнкору, - вже рашисти стали колегами, ну звісно одне для одного. Академікі вже пішли у бій, чи як?
показать весь комментарий
06.11.2023 16:44 Ответить
А один абідєлся і пішов додому))
показать весь комментарий
07.11.2023 00:07 Ответить
 
 