РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11196 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 928 1

Бойцы 92-й ОМБр уничтожили вражеский БПЛА "Zala" с помощью ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

Украинские воины из 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражеский БПЛА "Zala" с помощью ЗРК "Стрела-10"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента выстрела и уничтожения цели опубликована в соцсетях.

"Зенитчики 92 ОМБр уничтожили БПЛА "Zala" с помощью ЗРК "Стрела-10"", - говорится в комментарии к видео.

Также читайте: Украине для полного разминирования территорий понадобится 757 лет, - Time

беспилотник (3783) уничтожение (7280) 92 отдельная штурмовая бригада (256) ЗРК (212)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хлопченя нашi! 👍
показать весь комментарий
06.11.2023 12:11 Ответить
 
 