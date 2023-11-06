Бойцы 92-й ОМБр уничтожили вражеский БПЛА "Zala" с помощью ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО
Украинские воины из 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражеский БПЛА "Zala" с помощью ЗРК "Стрела-10"
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента выстрела и уничтожения цели опубликована в соцсетях.
"Зенитчики 92 ОМБр уничтожили БПЛА "Zala" с помощью ЗРК "Стрела-10"", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nick Nemo
показать весь комментарий06.11.2023 12:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль