С 24 февраля 2022 года СБУ заблокировала деятельность 76 ботоферм, действовавших на территории Украины и отрабатывавших пророссийские нарративы. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения СБУ заблокировала 76 ботоферм с аудиторией 3 млн фейковых аккаунтов и нейтрализовала около 4 тыс. кибератак.

Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг регулярно пытается расшатать ситуацию в информационном пространстве Украины. Один из инструментов такого влияния - ботофермы, разгоняющие пророссийские нарративы в интернете. С начала полномасштабного вторжения России СБУ заблокировала уже 76 таких ботоферм общей мощностью более 3 млн аккаунтов", - сообщил начальник департамента.

По его словам, СБУ успешно противодействует врагу в киберпространстве, регулярно отражая массированные атаки на государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры, телекоммуникационные компании. В частности, за 10 месяцев 2023 года СБУ нейтрализовала уже около 4 тыс. кибератак.

В то же время Департамент кибербезопасности СБУ располагает информацией, что россия создает национальную систему кибернападения, внедряя соответствующие предметы в образовательные программы учебных заведений, чтобы привлекать к хакерской деятельности даже студентов. Все это конечно под контролем спецслужб.

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"Это уже теперь не только о кадровых спецслужбах. У нас есть информация, что в ряде образовательных учреждений уже преподают предметы "кибератаки на гражданскую инфраструктуру". Они хотят нарастить масштабы атак и количество людей, которые могут это профессионально делать. Кстати, учат как атаковать не только украинские системы, но и стран партнеров", – заявил Витюк.

Это при том, что тысячи российских хакеров, в том числе и киберпреступники, нанятые в россии, уже работают против Украины. Они финансируются спецслужбами, чьи исследовательские лаборатории и институты помогают разрабатывать средства кибервоздействия.

"Их мотивация – не хакинг ради денег, а уничтожение нашего государства. А при таком подходе от российской киберагрессии будут серьезно страдать и другие страны", – добавил Витюк.

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