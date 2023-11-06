Не дали и штаны надеть: бойцы с помощью дрона уничтожили оккупанта, гадившего на украинскую землю. ВИДЕО

Украинские воины подразделения "Code 9.2" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью дронов ликвидировали российского оккупанта, который справлял физиологическую потребность, присев в приямке на поле вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации захватчика опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанту перед смертью не удалось даже штаны как следует надеть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для полноценного восстановления оккупированного Мариуполя нужно 20 лет, - мэр Бойченко