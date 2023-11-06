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Не дали и штаны надеть: бойцы с помощью дрона уничтожили оккупанта, гадившего на украинскую землю. ВИДЕО

Украинские воины подразделения "Code 9.2" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью дронов ликвидировали российского оккупанта, который справлял физиологическую потребность, присев в приямке на поле вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации захватчика опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанту перед смертью не удалось даже штаны как следует надеть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для полноценного восстановления оккупированного Мариуполя нужно 20 лет, - мэр Бойченко

Бахмут (1604) 92 отдельная штурмовая бригада (256) дроны (4127)


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Топ комментарии
+32
І це хіба треба було пертися за дридвацьтцять земель щоб здохнути з голою дупою?
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06.11.2023 12:49 Ответить
+21
Не было и нет никаких правил,по-нужде ночью,а так-или терпи,или будь готов ко всему.
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06.11.2023 12:52 Ответить
+21
Якби були такі правила, то кацапи з голими дупами завжди на штурм ходили б.
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06.11.2023 12:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Без трусиков-взорвали.
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06.11.2023 12:48 Ответить
приперлась **** за 7=10к км з своєї, вірніше з орської бурятії чи калмикії щоб здохнути непосравши...
він навіть з дроном встиг поговорити, паскуда.
і дуже добре що ібло хорошо видно
треба в тікток закинути щоб рідня та землячки побачили як урод здихав
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06.11.2023 12:58 Ответить
пошол посрать і серце стало ...
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06.11.2023 13:49 Ответить
пошло а не пошол, бо орк це воно
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06.11.2023 13:52 Ответить
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06.11.2023 14:36 Ответить
Может это и есть тот самый распятый мальчик в трусиках...
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06.11.2023 15:06 Ответить
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07.11.2023 00:47 Ответить
💩🐽🐶
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06.11.2023 12:48 Ответить
І це хіба треба було пертися за дридвацьтцять земель щоб здохнути з голою дупою?
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06.11.2023 12:49 Ответить
чукча (якут, бурят хер пойми що) захотел денег заработать на квартиру
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06.11.2023 12:53 Ответить
"хер пойми що" - це русскій.
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06.11.2023 12:58 Ответить
да, они все узкие - я в чатрулетке общался с якутом с именем Федя, и похер ему что есть якутские имена.
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06.11.2023 13:01 Ответить
На Чингіс-Хана схожий.
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06.11.2023 19:59 Ответить
Знайшовся мальчік в трусіках.
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06.11.2023 12:49 Ответить
Вообще то есть не гласное правило, кто в теме, не трогать тех кто по нужде ходит! Иначе тоже самое будет делать враг.
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06.11.2023 12:50 Ответить
То есть эту кацапскую тварь не нужно было уничтожать?
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06.11.2023 12:52 Ответить
Не было и нет никаких правил,по-нужде ночью,а так-или терпи,или будь готов ко всему.
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06.11.2023 12:52 Ответить
Правило не брать в плен полицейских, МЧС, врачей, беременных можно не соблюдать ?
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06.11.2023 12:55 Ответить
А кацапотварюки когось з Українців щадят, жалісливий ви наш?
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06.11.2023 12:55 Ответить
Якби були такі правила, то кацапи з голими дупами завжди на штурм ходили б.
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06.11.2023 12:56 Ответить
Усе простіше - не треба було з зброєю пертися у чужу країну. Шо ти, курва, за херню несеш, які, *****, правила - коли тварюки гвалтують українських дітей. Та шоб твою доньку згвалували рота отих кого не по правилам заїбашили наші оператори. Гандон.
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06.11.2023 16:32 Ответить
Та розкажи ))) В нас коли сильно по бліндажу гатили - хлопці в пакет срали, добре хоч тамбур в нас тоді був )))
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06.11.2023 18:10 Ответить
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно яйця.

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06.11.2023 12:52 Ответить
Ти бурят? Як я рад🤣
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06.11.2023 12:52 Ответить
Ти бурят? Киздуй в ад!
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06.11.2023 16:33 Ответить
якут или бурят, эвенк - срать надо у себя на родине
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06.11.2023 12:52 Ответить
Закобзонений👍
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06.11.2023 12:52 Ответить
помер всратим.
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06.11.2023 12:53 Ответить
Висратим.
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07.11.2023 00:02 Ответить
Бурят чи якут?
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06.11.2023 12:54 Ответить
да хер пойми що воно таке є, там еще эвенки, удмуты, чукчи да всякого гавна с плоской рожей и узкими глазами едут в Украину убивать.
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06.11.2023 12:56 Ответить
3,14дарас
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06.11.2023 12:57 Ответить
Конкретно: обісраний і вже дохлий " рассєянін-асвабадітєль і мангольскій ординєц".
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06.11.2023 13:01 Ответить
Можливо узбек серед затисався.
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06.11.2023 14:02 Ответить
5 бомб на 1 засранца?
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06.11.2023 12:58 Ответить
То ВОГи, нормальний обмін
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06.11.2023 13:05 Ответить
Вибирайте - яка
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v4cA_B5fjts Устройство гранаты ВОГ-17М
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06.11.2023 13:57 Ответить
Это і єсть тот мальчік в трусіках/без.....
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06.11.2023 13:07 Ответить
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06.11.2023 13:08 Ответить
Кобзогожин?
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06.11.2023 19:23 Ответить
дебіли ті хто подібні відео розповсюджує для щоб паржать. Орк без зброї та підіймає руки до гори
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06.11.2023 13:08 Ответить
ОРК!!! На нашій землі.... І всьо...
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06.11.2023 13:26 Ответить
Підіймає тільки тому що сере.
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06.11.2023 13:31 Ответить
ой, ***, он жє хароший рускій? он жє рукі поднял?
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06.11.2023 13:33 Ответить
срати мені на того кацапа, просто є різні конвенції які ми маємо виконувати... І краще в мережу їх не заливати...Але то ж так смішно чи не так, закидали гранатами "мінера" який пішов посрати.
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06.11.2023 13:37 Ответить
дибіл? свинособака які саме твої конвенції виконує, не можна вбивати терориста поки він сре і підняв руки?
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06.11.2023 13:54 Ответить
Ідіот нахолери викладати на загал свої військові злочини?
кацап явно без зброї і піднімає руки до гори тобто здається, треба мати дуже дурну голову щоб подібне відео в мережу злити, а ще кажуть кацапи тупі.
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06.11.2023 14:02 Ответить
кому він здається? дрону? зараз злетить з піднятими руками і полетить у полон?
чи почекати поки він досере і сховається у нору? де переповідатиме підарам, як він обдурив укропський дрон...?
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06.11.2023 14:26 Ответить
так зачекай, ти на повному серйозі вважаєш що дрон мав на борту десять гранат ?
спецом летіли добивати орка, який здавався, це військовий злочин як не крути, і показувати таке це повна дурість.
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06.11.2023 16:13 Ответить
який злочин? ви дурний? як його затримати? чи відпустити?
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06.11.2023 14:30 Ответить
тварь пришла к нам в дом и думала убивать, а тут его убивают
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06.11.2023 13:49 Ответить
Характерная морда "русского мира"
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06.11.2023 13:13 Ответить
я не могу понять, чем их бомбят? какие боеприпасы взрываясь в полуторе метров от противника не причиняют ему никакого видимого вреда? это что - новогодние хлопушки? или шуточные взрывпакеты?
почему не применяются зажигательные боеприпасы? почему не сбрасываются коктейли молотова или напалмовые гранаты?
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06.11.2023 13:25 Ответить
У тебя познания в военной сфере на уровне, а чё мы их не травим дихлофосом ?
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06.11.2023 13:30 Ответить
треба атомні бомби на дрончик чіпляти.
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06.11.2023 13:37 Ответить
мы будем обсуждать мои познания в военной сфере или зафиксированные объективные результаты применения боеприпасов по неукрытой пехоте противника?
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06.11.2023 13:37 Ответить
Ну всё, теперь в армии рф начнут выдавать памперсы...
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06.11.2023 13:28 Ответить
З цим біда, санкційний продукт...
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06.11.2023 14:06 Ответить
і ви всі в захваті? ви серйозно?
на одного підара скільки витратили грошей та часу?
за таке потрібно карати, отих операторів дронів!
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06.11.2023 13:31 Ответить
А що живим залишати?
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06.11.2023 13:35 Ответить
звісно, ні, але однієї ф1 було достатньо, а потім спостерігати, як воно подихає, довго та болісно.
а краще, що б на своє болото повернувся без рук та ніг.
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06.11.2023 14:13 Ответить
То може бути командир якогось підрозділу, снайпер, чи водій бойової машини. Срати всі ходять однаково...
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06.11.2023 14:10 Ответить
Замачілі ванюшку в сартірє.
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06.11.2023 13:34 Ответить
Як хутін обіцяв...
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06.11.2023 14:08 Ответить
Їбло явно монголоїдне... Бурят чи тувінець.
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06.11.2023 13:47 Ответить
Просто різновид пітекантропа кацапус звичайнус.
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06.11.2023 15:42 Ответить
Так, дорого буває орка вбить,
Гулять самі вони не ходять в поле мінне.
Та вже когось йому не погубить,
А українське --- значить то безцінне.
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06.11.2023 13:48 Ответить
Заранее обосрался - предусмотрительный был (кацап)... было (существо)... была (чурка)! 👍
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06.11.2023 14:00 Ответить
отправили на концерт
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06.11.2023 14:04 Ответить
що ти верзеш?
кому здавався? дрону? як цого затримати? чи відпустити?
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06.11.2023 14:28 Ответить
Свинособака,все буде Україна...
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06.11.2023 15:01 Ответить
В Херсоне в первые дни на переезде на Таврический подбили руснявый камаз, так водителю жопу оторвало, ногу и голову. Так что этому узкопленочному ещё повезло, жопа, нога и голова остались на месте. Везучий.
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06.11.2023 14:24 Ответить
це якесь гєй-порно
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06.11.2023 14:31 Ответить
кєк
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06.11.2023 14:39 Ответить
Кабзон в шоці чи в захваті?
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06.11.2023 14:48 Ответить
Оце краса, мої компліменти операторам БПЛА. Браво!
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06.11.2023 14:49 Ответить
Просрался
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06.11.2023 14:55 Ответить
Бурат Цыдэнбал Петров пал смертью храбрых в бою с бандеровцами, так и не посидев на унитазе.
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06.11.2023 15:18 Ответить
Як же приємно бачити знищення т.зв. руzкіх nigapiв!
Коли вони виють, волають про пощаду --- а їм кулі, бомби і вогонь!
І тільки м'ясо маųкалів в усі боки розлітається!

КРАСА!

А вся справа в тому, що т.зв. руzкі самі назавжди викреслили себе зі списку людей.
Вони позбавилися двох головних людських рис: мислення і співчуття.

Тому українці в6uваюmь руzкіх окупантів без жалю.
Спокійно.
Методично.
До останнього людиноподібного орка чи орчиці!
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06.11.2023 16:00 Ответить
Це, напевно, лікарі затруднення випорожненя. Віе же їм махав - все ок. все вийшло.
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06.11.2023 16:36 Ответить
В последних кадрах он наглядно показывает, что ему - жопа
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06.11.2023 16:41 Ответить
замочіли в сортіри, як вони *******
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06.11.2023 16:43 Ответить
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06.11.2023 17:06 Ответить
Какой дерзкий! Еще руками машет - мол, кидай, давай! Бурят наверное.
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06.11.2023 18:04 Ответить
dyk u njogo zapor byl, zval na pomoščj rukami maxaja, i akurat, - polegčalo.
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07.11.2023 00:36 Ответить
Бурят? Как я рад!
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06.11.2023 18:05 Ответить
Якийсь вузькоокий.
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06.11.2023 18:53 Ответить
Мальчіка в трусіках (без трусиків) распялі!!!!
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06.11.2023 18:55 Ответить
''Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну....'' - в гробу (с голой жопой)
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06.11.2023 18:58 Ответить
зрелище неприятное...
но каждый раз при подобных видео (не знаю почему) вспоминается видео-фото, когда на носилках на фоне руин разбомбленного роддома Мариуполя несут умирающую, так и несостоявшуюся, молодую маму.. - и все условные угрызения совести и сомнения (бо мы, Украинцы, всё-таки люди) - как рукой снимает
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06.11.2023 19:05 Ответить
Гори в аду, рашистская тварь!!! Это вам, русские, за наших детей.
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06.11.2023 19:21 Ответить

Вислів смерть посрати відпустила заграв новими барвами.
Те, що не встиг вбрати штани - кумедно. А було б іще кумедніше, коли б не встиг ті штани зняти...
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06.11.2023 20:24 Ответить
Негуманно якось вийшло - і висратись не дали.
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06.11.2023 21:58 Ответить
Краще б ноги підняв, дібіл
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06.11.2023 22:49 Ответить
*****, куди б кацапи не прийшли - всюди серуть.
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06.11.2023 23:54 Ответить
 
 