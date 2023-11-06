Штурм украинских позиций близ Авдеевки глазами уцелевшего оккупанта: "#бать, техники нам сожгли за день! Я х#ею!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись безуспешной атаки россиян на украинские позиции, сделанная одним из участвовавших в штурме оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты от подготовки захватчиками штурма до эвакуации раненых. В конце записи – кадры того же боя, но сделанные украинскими воинами.

"Прекрасно проделанная работа автором одного из Z-каналов, который по крупицам собрал с различных российских источников видео одной из атак российских войск в районе Красногоровки на Авдеевском направлении. В сочетании с кадрами, снятыми воинами 2-го механизированного батальона Президентской бригады, это позволяет нам восстановить хронологию событий - от подготовки к штурму до эвакуации российских военных после успешного отражения атаки Силами обороны Украины", - отмечает автор публикации.

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