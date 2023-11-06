Штурм украинских позиций близ Авдеевки глазами уцелевшего оккупанта: "#бать, техники нам сожгли за день! Я х#ею!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись безуспешной атаки россиян на украинские позиции, сделанная одним из участвовавших в штурме оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты от подготовки захватчиками штурма до эвакуации раненых. В конце записи – кадры того же боя, но сделанные украинскими воинами.
"Прекрасно проделанная работа автором одного из Z-каналов, который по крупицам собрал с различных российских источников видео одной из атак российских войск в районе Красногоровки на Авдеевском направлении. В сочетании с кадрами, снятыми воинами 2-го механизированного батальона Президентской бригады, это позволяет нам восстановить хронологию событий - от подготовки к штурму до эвакуации российских военных после успешного отражения атаки Силами обороны Украины", - отмечает автор публикации.
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які прийшли вбивати в Українумають бути знищені." ось так згоден! Інакше знову прийдуть, мстити за тих виродків ("кацапів" по касабськи)! Як у Чечні...
Дохнуть і лізуть, лізуть і дохнуть. Вже таргани навіть, ска, зрозуміли б, що щось не так і треба завертати лижі, а ці ні, лізуть і дохнуть, дохнуть і лізуть.
Нація хворих на голову нелюдей.
зе!марафон?
всі в снарязі. всі здорові та войовничі.
важко, дуже важко нашим воїнам.
А те, що бачиш на відосику від вже мертвого кацапа, то і є банальний сцикливий необучений кацап.
Войовничі кажеш? Щось войовничий голос кацапа затух, по зрівнянню з початком його відосика.
Вони пруть зараз тільки за рахунок переваги в авіації.
Я тобі скажу, хто обучений. Той, хто спалив за дві доби більше 200 одиниць бронетехніки кацапа разом з 56 танками. Той обучений, хто за дві доби поклав в землю більше 3000 кацапів. Ось хто обучений.
- Ви самі вірите в то, що самі написали?