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Новости Видео Война
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Штурм украинских позиций близ Авдеевки глазами уцелевшего оккупанта: "#бать, техники нам сожгли за день! Я х#ею!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись безуспешной атаки россиян на украинские позиции, сделанная одним из участвовавших в штурме оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты от подготовки захватчиками штурма до эвакуации раненых. В конце записи – кадры того же боя, но сделанные украинскими воинами.

"Прекрасно проделанная работа автором одного из Z-каналов, который по крупицам собрал с различных российских источников видео одной из атак российских войск в районе Красногоровки на Авдеевском направлении. В сочетании с кадрами, снятыми воинами 2-го механизированного батальона Президентской бригады, это позволяет нам восстановить хронологию событий - от подготовки к штурму до эвакуации российских военных после успешного отражения атаки Силами обороны Украины", - отмечает автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 92-й ОМБр уничтожили вражеский БПЛА "Zala" с помощью ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

армия РФ (19715) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+34
Всі рашистські вбивці які прийшли вбивати в Україну мають бути знищені...
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06.11.2023 14:46 Ответить
+29
Сарана їпана..
Дохнуть і лізуть, лізуть і дохнуть. Вже таргани навіть, ска, зрозуміли б, що щось не так і треба завертати лижі, а ці ні, лізуть і дохнуть, дохнуть і лізуть.
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06.11.2023 14:50 Ответить
+14
І шо? - їхнє гасло "мі за ценой не постоім" - вони готови вгрохати 50 трілн дол, 40 років і 20 млн трупами шоб нас не стало
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06.11.2023 14:49 Ответить
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Всі рашистські вбивці які прийшли вбивати в Україну мають бути знищені...
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06.11.2023 14:46 Ответить
"Всі рашистські вбивці які прийшли вбивати в Україну мають бути знищені." ось так згоден! Інакше знову прийдуть, мстити за тих виродків ("кацапів" по касабськи)! Як у Чечні...
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06.11.2023 17:57 Ответить
І шо? - їхнє гасло "мі за ценой не постоім" - вони готови вгрохати 50 трілн дол, 40 років і 20 млн трупами шоб нас не стало
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06.11.2023 14:49 Ответить
Лише у хворих кремлівських фантазіях. А у реальності ніхто не бажає здихати за х#йла та олігархів. А 50 трилн вони знають куди угрохати на яхти, елітну іноземну нерухомість - ваньки здихають і будуть здихати голі і босі
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06.11.2023 15:06 Ответить
Помиляється, не обманюйте себе...кацапи підуть до кінця, якщо їх не роздовбати силою...якої ц нас зараз майже не вистачає...Хто не був в окопах, той зніміть рожеві окуляри...
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06.11.2023 15:10 Ответить
У знищенні неозброєнних цивільних звісно до кінця, вони такі герої перед коли вбивають беззахисних людей і гвалтують дітей - земля ще не бачила таких мерзостей які вони творили в Україні, але коли зустрічають гідний спротив, то пропадає бажання подохнути за х#йла та олігархів
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06.11.2023 15:27 Ответить
Ніхто не помиляється.
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06.11.2023 16:39 Ответить
Ні. Не готові. З окупованих територій вже нічого вкрасти, а просто здихати кацапи не хочуть. "Самострєл", виплати, дембєль і "хромой герой на дєтскіх празніках".
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06.11.2023 15:18 Ответить
Задача Украины - за счет высокотехнологичной западной техники довести соотношение потерь до 1 украинца на 10 кацапов. Вот тогда кацапы закончатся раньше, и их гребаная недоимперия ответит нам за все территориями.
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06.11.2023 20:30 Ответить
Сарана їпана..
Дохнуть і лізуть, лізуть і дохнуть. Вже таргани навіть, ска, зрозуміли б, що щось не так і треба завертати лижі, а ці ні, лізуть і дохнуть, дохнуть і лізуть.
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06.11.2023 14:50 Ответить
Дохнет, к сожалению, не большинство. И будут лезть дальше, из депрессивных регионов за хорошую зарплату, ещё и пропагандой полируется.
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06.11.2023 15:48 Ответить
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06.11.2023 15:00 Ответить
Яке джерело?
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06.11.2023 15:08 Ответить
Від кацапні
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06.11.2023 15:24 Ответить
Это откуда такая информация, ссылку можете дать?
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06.11.2023 15:16 Ответить
Кацапа-Рашиськім нелюдям плювати на своє життя, лізуть подихати за ідею хворого на голову бункерного недомерка!
Нація хворих на голову нелюдей.
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06.11.2023 15:11 Ответить
Тому і хворий на голову бункерний дід що думає що росіяни наче біороботи так і кинуться здихати за нього))) Та ні він не настільки хворий на голову і чудово розуміє, що будуть вмирати лише якщо їх свої ж будуть забивати кувалдамиі бо сам не вірить у казочки про підтримку народом його режиму, які розповідає його пропаганда
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06.11.2023 15:33 Ответить
Да...... Одні шкиндибають в тил, інші прискореним кроком уперед. А тіктокер - спочатку Яка моща,яка моща. А після 16.25 - н.......я скльки техніки за день спалили. І зустріч усіх на евакопункті.
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06.11.2023 15:12 Ответить
ну, от, хто там ******, що підари бомжі необучені! хто там устал от войни, в черговий раз?
зе!марафон?
всі в снарязі. всі здорові та войовничі.
важко, дуже важко нашим воїнам.
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06.11.2023 15:14 Ответить
кацапам тоже важно,страдать поменьше в комментах надо,на передке конечно у нас то же есть слабодухие сопли,которые при первом обстреле тикають,но их немного
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06.11.2023 15:25 Ответить
Я тобі скажу, хто обучений. Той, хто спалив за дві доби більше 200 одиниць бронетехніки кацапа разом з 56 танками. Той обучений, хто за дві доби поклав в землю більше 3000 кацапів. Ось хто обучений.
А те, що бачиш на відосику від вже мертвого кацапа, то і є банальний сцикливий необучений кацап.
Войовничі кажеш? Щось войовничий голос кацапа затух, по зрівнянню з початком його відосика.

Вони пруть зараз тільки за рахунок переваги в авіації.
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06.11.2023 15:30 Ответить


Я тобі скажу, хто обучений. Той, хто спалив за дві доби більше 200 одиниць бронетехніки кацапа разом з 56 танками. Той обучений, хто за дві доби поклав в землю більше 3000 кацапів. Ось хто обучений.
- Ви самі вірите в то, що самі написали?
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06.11.2023 23:03 Ответить
Надеюсь , это их последнее видео.
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06.11.2023 15:39 Ответить
кацапня десятий рік лупиться тупими бошками об Авдіївку, результат закономірний.
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06.11.2023 15:42 Ответить
Мерзенні тварюки. Здохніть! Кино воно знімає...
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06.11.2023 17:14 Ответить
Останавливаться нам нельзя. Кацапы должны сожрать все дерьмо, которое они принесли на украинскую землю.
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06.11.2023 20:26 Ответить
Одіті, взуті, обмундировані не погано, до-речі.
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06.11.2023 22:37 Ответить
І вот кагда дроном паднімаєшся всьо више і више, то всє маскалі такіє махонькіє, как миши, пардон, как кріси ! І разбєгаютса очєнь і очєнь !...
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06.11.2023 23:10 Ответить
 
 