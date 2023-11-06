В этом году зимнюю форму в ВСУ вовремя получили все, - Яровая. ВИДЕО
Закупки продуктов для ВСУ теперь будет осуществлять "Государственный оператор тыла", однако в этом нововведении есть риски.
Такое мнение в эфире канала "Еспресо" высказала член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, член коллегиального органа Минобороны по тыловому обеспечению, волонтер Дана Яровая, сообщает Цензор.НЕТ.
"По-моему, это очень рискованно в конце бюджетного года, отчетного периода. Боюсь, что может произойти так, что мы останемся с неиспользованными средствами на счетах Министерства обороны, а в нынешней ситуации, когда по копейке собирают волонтеры для армии, оставлять хоть какие-то средства на счетах Минобороны неиспользованными, мне кажется, это преступление", - предостерегает Яровая.
Она также сообщила, что подготовка к зимнему периоду обеспечения ВСУ началась в срок.
"Мы своевременно закупили зимнюю форму для ВСУ у украинских производителей. И в этом году нет нареканий на количество - зимнюю форму вовремя получили все", - отметила Яровая.
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Плохо ,что она одна
Хотелось бы ,чтобы пани Яровых было побольше
Тогда и победа наступит пораньше
Дякую Вам, пани Дана!!!!!
панялі і прастілі!!
йому навіть послом в англію завропонували
лиш британці послали нах....й найвеличнішого з його послом
А в других армиях мира примерку делают в ателье?
В каких именно ?
Ну чтоб знать....
Так спросите
Я у моего директора все спрашиваю
Хотя у меня с ним споры не про форму
А про рояль
Но я своего добилась
И теперь рояль стоит в концертном зале
Я вас разочарую
В моем коллективе это делаю только я
Коллеги только шепчутся
Или просят меня спросить директора
Все зависит не от места, на котором находится человек
А от того - какой человек
Я такая была с детского садика
Всегда задавала вопросы
Меня за это наказывали
С детского садика
Но я продолжаю задавать вопросы
Я не из тех , кому -КАКАЯ РАЗНИЦА....
Дякую!
Вечер начался прекрасно
Вы там спросите у старшины
Бабушку 68 лет возьмет старшина в роту?
Я сама себе все куплю - обещаю
Форму в первую очередь
Автомат там поищите полегче
Руки уже не те
Нужен облегченный вариант
Блестяще!
Кому это вы рекомендуете КРАСТЬ пани Яровую?
Пани Яровая, если вы вдруг не знали
На передовую ездит постоянно
С 2014 года
А вы там были?
Или может - сейчас пишете с передовой?
Якщо закупівлею харчування для ЗСУ буде займатися ''оператор тилу'' то чим займатиметься ота ''зграя'' заступників МО? Може треба частину тих дармоїдів розігнати!
А так, по відомостях, всі...
Ну чтоб все по чесноку
Пани Яровая прочитает
Узнает ,благодаря вам, что в вашем городе власти тырят у армии
Пани Яровая всегда называет фамилии тех
Кто ставит палки в колеса
Кто ворует
А вы ни фамилий не указали
Ни названия города.......