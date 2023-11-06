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В этом году зимнюю форму в ВСУ вовремя получили все, - Яровая. ВИДЕО

Закупки продуктов для ВСУ теперь будет осуществлять "Государственный оператор тыла", однако в этом нововведении есть риски.

Такое мнение в эфире канала "Еспресо" высказала член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, член коллегиального органа Минобороны по тыловому обеспечению, волонтер Дана Яровая, сообщает Цензор.НЕТ.

"По-моему, это очень рискованно в конце бюджетного года, отчетного периода. Боюсь, что может произойти так, что мы останемся с неиспользованными средствами на счетах Министерства обороны, а в нынешней ситуации, когда по копейке собирают волонтеры для армии, оставлять хоть какие-то средства на счетах Минобороны неиспользованными, мне кажется, это преступление", - предостерегает Яровая.

Она также сообщила, что подготовка к зимнему периоду обеспечения ВСУ началась в срок.

"Мы своевременно закупили зимнюю форму для ВСУ у украинских производителей. И в этом году нет нареканий на количество - зимнюю форму вовремя получили все", - отметила Яровая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Постановлением об изменении правил оформления гуманитарки Кабмин создает ненужные трудности волонтерскому сообществу, - Яровая. ВИДЕО

Автор: 

зима (174) ВСУ (6700) Яровая Дана (50)


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Топ комментарии
+9
Хочу уточнити: а нахєра старшина двічі на рік збирає дані про розміри, якщо потім все одно працює принцип "бери що дають"?
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06.11.2023 17:08 Ответить
+9
Викрадіть пані Ярову і швиденько відвезіть на передок, де її чимось екіпірують у "вчасно отриману зимову форму" і залишать на пару днів в окопах. І тоді нехай вона доводить, що в цьому можна воювати навіть на полюсі.
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06.11.2023 17:15 Ответить
+7
А шо з отим ублюдочним замом ублюдочного міністра любителя золотих яєць який минулого року витратив мільярд гривень на неякісну зимову військову форму-навєрна нада панять і прастіть...
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06.11.2023 16:58 Ответить
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А пани не лишаться голодними?
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06.11.2023 16:55 Ответить
Правду каже, чи бреше?
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06.11.2023 16:56 Ответить
Де Ж зрада? як це без зради? Ломка
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06.11.2023 18:04 Ответить
Розумію Ваші недолугі спроби в сарказм. Але --- все значно простіше. Рєзніков просто не встиг провести аукціон "Хто більше дасть" за форму, як його, дякуючи західним партнерам, випхали з МО. Чи Ви вважаєте, що якби не розголос, зелені мерзотники не загнали б все, до останньої шкарпетки??
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06.11.2023 18:55 Ответить
Ура, премію всім!!!)
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06.11.2023 21:35 Ответить
Хорошо,что есть пани Яровая
Плохо ,что она одна
Хотелось бы ,чтобы пани Яровых было побольше
Тогда и победа наступит пораньше
Дякую Вам, пани Дана!!!!!
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06.11.2023 16:57 Ответить
А шо з отим ублюдочним замом ублюдочного міністра любителя золотих яєць який минулого року витратив мільярд гривень на неякісну зимову військову форму-навєрна нада панять і прастіть...
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06.11.2023 16:58 Ответить
вже!!!!
панялі і прастілі!!
йому навіть послом в англію завропонували
лиш британці послали нах....й найвеличнішого з його послом
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06.11.2023 17:54 Ответить
Хто може підтвердити?
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06.11.2023 17:01 Ответить
Підписи особового складу у відомостях. А підійшов розмір чи ні - то справа десята, "бери що дають, потім з кимось поміняєшся".
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06.11.2023 17:04 Ответить
Хочу уточнить
А в других армиях мира примерку делают в ателье?
В каких именно ?
Ну чтоб знать....
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06.11.2023 17:06 Ответить
Хочу уточнити: а нахєра старшина двічі на рік збирає дані про розміри, якщо потім все одно працює принцип "бери що дають"?
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06.11.2023 17:08 Ответить
А вы не спросили у старшины?
Так спросите
Я у моего директора все спрашиваю
Хотя у меня с ним споры не про форму
А про рояль
Но я своего добилась
И теперь рояль стоит в концертном зале
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06.11.2023 17:11 Ответить
А не бажаєте піти до армії і спробувати там ту модель поведінки, як у цивільному житті?
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06.11.2023 17:20 Ответить
А вы ,видимо, решили,что на гражданке все задают вопросы директору?
Я вас разочарую
В моем коллективе это делаю только я
Коллеги только шепчутся
Или просят меня спросить директора
Все зависит не от места, на котором находится человек
А от того - какой человек
Я такая была с детского садика
Всегда задавала вопросы
Меня за это наказывали
С детского садика
Но я продолжаю задавать вопросы
Я не из тех , кому -КАКАЯ РАЗНИЦА....
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06.11.2023 17:43 Ответить
Єта патамуша у вас есть Бобров А у остальных нету
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06.11.2023 18:06 Ответить
Вы меня так рассмешили
Дякую!
Вечер начался прекрасно
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06.11.2023 18:16 Ответить
А Ви все ж спробуйте. Отримаєте масу нових вражень.
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06.11.2023 20:02 Ответить
Так я бы и не против
Вы там спросите у старшины
Бабушку 68 лет возьмет старшина в роту?
Я сама себе все куплю - обещаю
Форму в первую очередь
Автомат там поищите полегче
Руки уже не те
Нужен облегченный вариант
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06.11.2023 20:13 Ответить
Ну раз така справа, є лайт-варіант: можете просто погуглити оповідання "Офицера можно" Олександра Покровського (а можна і всю книгу "Расстрелять"), вона, правда, про флот, та ще й радянський, але мало що змінилось до сьогоднішнього часу.
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06.11.2023 20:19 Ответить
Читала
Блестяще!
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06.11.2023 20:52 Ответить
Підписи всі чи тільки з ОПи?
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06.11.2023 17:15 Ответить
Двом воякам з нашої родини (один на Сході, де гаряче, другий на Півночі розподілу чекає) УСЕ ЗИМОВЕ КУПУВАЛА РОДИНА, жінки відвозили, обом. Тож хай іде у сраку з такими заявами.
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07.11.2023 01:58 Ответить
Мокша
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06.11.2023 17:34 Ответить
Викрадіть пані Ярову і швиденько відвезіть на передок, де її чимось екіпірують у "вчасно отриману зимову форму" і залишать на пару днів в окопах. І тоді нехай вона доводить, що в цьому можна воювати навіть на полюсі.
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06.11.2023 17:15 Ответить
Це буде парушення прав!!! Політичні переслідування!!!
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06.11.2023 17:23 Ответить
Вы это написали просто чтобы написать?
Кому это вы рекомендуете КРАСТЬ пани Яровую?
Пани Яровая, если вы вдруг не знали
На передовую ездит постоянно
С 2014 года
А вы там были?
Или может - сейчас пишете с передовой?
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06.11.2023 17:24 Ответить
Яка передова? Ви знущаєтесь? Слуги за 100 км та далі, або то не слуги народую Ви взагалі уявляєтособі, що таке ПЕРЕДОВА? Ярова постійно там?
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06.11.2023 17:30 Ответить
Шо ти несеш? Ярова не зі Слуг, вона формою і волонтеркою з 14-го опікується.
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06.11.2023 18:19 Ответить
воно не зна а пише- робота в нього така. що Ярова це волонтерка і наша зіронька що наводить дад в МО
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07.11.2023 02:23 Ответить
боброва пачєму тьі такая дура?
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06.11.2023 17:46 Ответить
Тому, що усім підарасам і усяким помийним котам розумні і порядні люди здаються дурними. Їж гівно і не ***** тут.
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06.11.2023 18:23 Ответить
Не, ну якщо вони думають, що в тій формі можна сидіти в мінуса в окопі і не дати дуба від холоду, то я хз. Але в цілому, там як повезе, там тих зимових курток видів купа з різних генерацій і виробників. Комусь он британський піксель дістався, кажуть норм. А комусь і мейд ін підвал. Але зимову з моїх знайомих дали майже всім. Друга справа, що на війні воно може і згоріти за неділю.
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06.11.2023 17:17 Ответить
То часом не та турецька яка була ніби ''осіння'' а переїхала через митницю раптом стала ''зимова'' і додала у вартості?
Якщо закупівлею харчування для ЗСУ буде займатися ''оператор тилу'' то чим займатиметься ота ''зграя'' заступників МО? Може треба частину тих дармоїдів розігнати!
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06.11.2023 17:24 Ответить
Мне в этом году дали три пары носков и термобелье,остальное говорит ты в том году получал. Похер что бушлат в окопах пообтерся,а в штанах зимних уже дыры отсвечивают. Буду за свои покупать,пробовали скандалить,все говорят по нормам обеспечения мо. Так что ,да ,носки получил во время.
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06.11.2023 17:27 Ответить
Аналогічно. 3 пари шкарпеток, термуха і талант зимові. Зимову форму не дали, мотивуючи тим, що у лютому 22 видали. Те, що вона лишилась десь у донбаському степу після обстрілу, нікого не хвилює. Ну та і біс з нею. Куплю нормальну куртку софтшел, щоб не натягувати 5 шарів одягу
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06.11.2023 19:54 Ответить
Під міністром узбеком ця пані нічого не зробить, вона скотится до рівня попередньої ганни маляр.
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06.11.2023 17:30 Ответить
Або її придушать як генерала ССО
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06.11.2023 17:36 Ответить
Доречі, за весь час вона ніразу не поскаржилась на владу, з її слів просто не задоволене суспільство. Є обгрунтована підозра - що вона вже лежить під тою владою.
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06.11.2023 17:39 Ответить
Дуже не сподіванно. Шо, і навіть канадійці начого не передали, як у тому році - 700000 комплектів зимової форми. І дуже якісної. А шо там вітчизняні виробники наваяли ще дуже велике питання. Особливо якшо з Туречини.
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06.11.2023 17:39 Ответить
Зайдіть на шмоточний базар і там побачите не тільки канадійську, але і новісеньку українську. От питання, як воно туди попало. Мабуть вітром занесло.
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06.11.2023 18:18 Ответить
Я бачу що на ринках є однострій. Та скіки купують наші війскові. І скики вони купували у 22 році - все. Та хоч так -бо надія на мо зеленского немає. Просто суки.
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06.11.2023 18:27 Ответить
Та да, якраз минулого тижня збирали у містечку хлопці на зимове спорядження.
А так, по відомостях, всі...
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06.11.2023 17:42 Ответить
В каком именно містечку збирали?
Ну чтоб все по чесноку
Пани Яровая прочитает
Узнает ,благодаря вам, что в вашем городе власти тырят у армии
Пани Яровая всегда называет фамилии тех
Кто ставит палки в колеса
Кто ворует
А вы ни фамилий не указали
Ни названия города.......
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06.11.2023 18:11 Ответить
Та ладно.. Однокласника під Куп'янськом важко поранили.. Привезли в шпиталь у Харкові.. Одяг не видали.. Одягу нема.... Лежав голим бо своє згоріло підчас попадання в бліндаж.. Рідні надіслали.. Ліків хєр.. Рідні надіслали... Через 2 тижні направили в Охтирку.. Просив до рідного Рівного.. Питання 2к баксів допомоги мудаку з СБУ інакше хєр і Охтирка, шо одне і те саме... Бажаю, чтоби всє..і одразу.. мудло з СБУ першим в черзі
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06.11.2023 18:18 Ответить
Ні не всі! Ті люди які з літа по госпіталям лежать їх навіть ніхто і не питав , при тому що на стабпунктах екіпіровку не знімають, а зрізають. І усім до лампочки у чому бійці будуть повертатись або назад в частину, або до дому.
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06.11.2023 19:10 Ответить
Вже є відмороження ніг і не одне....чи тут про взуття не йдеться ?
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06.11.2023 19:10 Ответить
С моего взвода получил зимнию форму,один человек из 25,посмотрели на качество и больше не один человек не взял,купил каждый себе сам.А по закону,не полученную экипировку,возместят в денежном довольствии при демобилизации!Осталось до нее до ЖИТЬ!!!
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06.11.2023 19:41 Ответить
Ага, компенсують одразу після грошів, витрачених за місяць влк на житло і їжу. І одразу після премій 30к. І 20к за кожен місяць за штатом
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06.11.2023 19:57 Ответить
Вона бреше. Сусіда з побратими відправили на день додому, щоб вони свій зимовий одяг взяли. Ще й сварились, що з того року нічого не лишилося. А що там могло лишитись, якщо в багнюці купався в тому одязі?
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07.11.2023 02:13 Ответить
 
 