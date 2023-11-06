В этом году зимнюю форму в ВСУ вовремя получили все, - Яровая. ВИДЕО

Закупки продуктов для ВСУ теперь будет осуществлять "Государственный оператор тыла", однако в этом нововведении есть риски.

Такое мнение в эфире канала "Еспресо" высказала член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, член коллегиального органа Минобороны по тыловому обеспечению, волонтер Дана Яровая, сообщает Цензор.НЕТ.

"По-моему, это очень рискованно в конце бюджетного года, отчетного периода. Боюсь, что может произойти так, что мы останемся с неиспользованными средствами на счетах Министерства обороны, а в нынешней ситуации, когда по копейке собирают волонтеры для армии, оставлять хоть какие-то средства на счетах Минобороны неиспользованными, мне кажется, это преступление", - предостерегает Яровая.

Она также сообщила, что подготовка к зимнему периоду обеспечения ВСУ началась в срок.

"Мы своевременно закупили зимнюю форму для ВСУ у украинских производителей. И в этом году нет нареканий на количество - зимнюю форму вовремя получили все", - отметила Яровая.

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