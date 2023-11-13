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Новости Видео Война
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Шлем оккупанта летит далеко в сторону после прямого попадания в голову мины, сброшенной с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросил боеприпас прямо на голову оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что после попадания далеко в сторону улетел, по меньшей мере, шлем оккупанта.

"Впечатляющий хедшот сбросом из Мавика, в исполнении пилота подразделения Shadow", - отмечается в комментарии к видеозаписи.

Смотрите: российская БМП давит двух своих пехотинцев из Бурятии, тщетно пытаясь выехать с поля боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) уничтожение (7379) дроны (4189)


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Топ комментарии
+14
Шолом окупанта летить далеко убік, після прямого влучання в голову

Шолом алейхем!
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13.11.2023 09:49 Ответить
+11
Думаєш, він носив шолом на дупі?...
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13.11.2023 09:46 Ответить
+9
Фраза "сорвало крышу" заиграла новыми красками...
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13.11.2023 09:54 Ответить
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Апять у рашиста пастрадал центр прінятія рєшеній...
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13.11.2023 09:40 Ответить
Думаєш, він носив шолом на дупі?...
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13.11.2023 09:46 Ответить
вибухноло саме під центрам прінятія рєшеній...
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13.11.2023 09:51 Ответить
Headshot
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13.11.2023 09:44 Ответить
Шолом окупанта летить далеко убік, після прямого влучання в голову

Шолом алейхем!
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13.11.2023 09:49 Ответить
По голові щось стукнуло. Мотнув головою. Шолом і злетів. А якби ремінець на шоломі застібнув - шолом разом з головою улетів.
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13.11.2023 09:50 Ответить
То не шолом. То те, що мало б робити кацапа розумним - аналог мізків.
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13.11.2023 09:52 Ответить
Хороший масаж. Тепер в кацапа більше не болітиме шия. Ніколи
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13.11.2023 09:52 Ответить
Фраза "сорвало крышу" заиграла новыми красками...
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13.11.2023 09:54 Ответить
Зате тепер на похмілля від бояри голова боліти не буде!
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13.11.2023 10:08 Ответить
від тих українських гранат просто дах зносить...
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13.11.2023 10:10 Ответить
Я вже казав, після війни есесесеру з Фінляндією, з'явився такий вид спорту як БІАТЛОН (фіни використовували для знищеня русні мобільні групи лижників-стрільців).
Після ціє' війни, повинен з'явитись новий вид спорту, ну, щось типу АЕРО-МОСКАЛЬ-П*ЗДЮЛІ...
Дай Боже, щоб це стало олімпійським видом спорту...)))
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13.11.2023 10:27 Ответить
А якби кацап мав мізки, то струс був би гарантовано!
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13.11.2023 10:41 Ответить
Надо у путина спросить, как это шлем летает, он же тяжелее воздуха
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13.11.2023 12:11 Ответить
Мені такий ліричний музичний супровід відео подобається набагато більше ніж важкий рок та гучна кислотна музика.
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13.11.2023 12:27 Ответить
Ну, а что - он же не страус, чтобы голову в песок. А был бы страусом, ну, тогда бы в очко попало - кончил бы напоследок. В принципе, он и так кончил, в смысле, кончился.
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13.11.2023 12:33 Ответить
Нормально, россияне одобряют.
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13.11.2023 13:41 Ответить
Параскинул мазгами
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13.11.2023 20:57 Ответить
 
 