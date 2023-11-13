Шлем оккупанта летит далеко в сторону после прямого попадания в голову мины, сброшенной с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросил боеприпас прямо на голову оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что после попадания далеко в сторону улетел, по меньшей мере, шлем оккупанта.

"Впечатляющий хедшот сбросом из Мавика, в исполнении пилота подразделения Shadow", - отмечается в комментарии к видеозаписи.

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