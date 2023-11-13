Шлем оккупанта летит далеко в сторону после прямого попадания в голову мины, сброшенной с украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона сбросил боеприпас прямо на голову оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что после попадания далеко в сторону улетел, по меньшей мере, шлем оккупанта.
"Впечатляющий хедшот сбросом из Мавика, в исполнении пилота подразделения Shadow", - отмечается в комментарии к видеозаписи.
Топ комментарии
+14 Алекс Скела
показать весь комментарий13.11.2023 09:49 Ответить Ссылка
+11 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.11.2023 09:46 Ответить Ссылка
+9 AbOriginal_UA
показать весь комментарий13.11.2023 09:54 Ответить Ссылка
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Шолом алейхем!
Після ціє' війни, повинен з'явитись новий вид спорту, ну, щось типу АЕРО-МОСКАЛЬ-П*ЗДЮЛІ...
Дай Боже, щоб це стало олімпійським видом спорту...)))