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Оккупант жалуется на прилет "HIMARS" и показывает тела ликвидированных россиян: "П#здец, как накрыло нас! Это - жопа". ВИДЕО 18+

Ударом из РСЗО "HIMARS" по месту дислокации вражеского подразделения украинские воины ликвидировали по меньшей мере десяток оккупантов и одного ранили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета, сделанная одним из уцелевших захватчиков, опубликована в соцсетях.

"Последствия прилета "Хаймарса" в расположение российских оккупантов. Скорее всего, дагестанцев. Очередная партия дураков, погибших за идеи российских нацистов, поедет домой в цинке. Их предков резали российские цари, их самих отправил на бессмысленную смерть в далекую чужую страну выживший из ума российский гэбист", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Смотрите: Удар HIMARS по автоколонне оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) уничтожение (7379) HIMARS (290)


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Топ комментарии
+67
Чурбани #обані👈
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13.11.2023 10:23 Ответить
+43
Виявляється не кава зранку підіймає настрій 😊
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13.11.2023 10:25 Ответить
+38
ЩО ВИ ТУТ "ЗАХИЩАЄТЕ", ПІДАРИ ??? ще й жаліється, що їх на чужій землі бьють Хаймарси, гнидники паскудні.
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13.11.2023 10:29 Ответить
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Чурбани #обані👈
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13.11.2023 10:23 Ответить
ООН і Human Rights Watch таких коментарів не схвалюють.
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13.11.2023 10:27 Ответить
То хай с приводу коментаря висловлять занепокоєність у резолюції. Вже чекаю з нетерпінням на голосування.
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13.11.2023 10:33 Ответить
.. що за брєд? яке відношення можуть мати права людини до окупантів, які прийшли на чужу землю захоплювати та вбивати?
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13.11.2023 11:13 Ответить
НІ Україна НІ ООН НІ хюманрач не Господь щоб судити їх
Господь буде судити їх
Але Україна - гуманна - допоможе їм швидше потрапити на суд до Господа
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13.11.2023 12:24 Ответить
Авжеж! Не так брєд, як маячня.
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13.11.2023 13:38 Ответить
Виявляється не кава зранку підіймає настрій 😊
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13.11.2023 10:25 Ответить
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13.11.2023 10:26 Ответить
Це не просто жопа, а жоПППа!
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13.11.2023 10:32 Ответить
+
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13.11.2023 10:33 Ответить
А то що за мумія в кінці хвільма?
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13.11.2023 10:26 Ответить
Нєбітий, нєкрашений кріпак, чекає на нового барина.
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13.11.2023 10:34 Ответить
послєдній на умалашенного деда бабая пахож
нетого бабая що недавно откинулся
а на свежего но уже пуганого
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13.11.2023 12:28 Ответить
Мумія прокидається.Фільм жахів.
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13.11.2023 10:36 Ответить
Антракт, вівцеє@и!
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13.11.2023 10:27 Ответить
ЩО ВИ ТУТ "ЗАХИЩАЄТЕ", ПІДАРИ ??? ще й жаліється, що їх на чужій землі бьють Хаймарси, гнидники паскудні.
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13.11.2023 10:29 Ответить
ЩО ВИ ТУТ "ЗАХИЩАЄТЕ", ПІДАРИ ???

ИншПутин! ПутинАкбар!

Как-то так ...
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13.11.2023 16:32 Ответить
Ето ЖОПА,яке ГАРНЕ відеоо !!!
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13.11.2023 10:29 Ответить
Эй, брат, не гони - эта фейк!
Рэбят просто присыпали мукой....
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13.11.2023 10:30 Ответить
А що ви хотіли , мразоти??? Думали, тільки нижню білизну будете красти та 200 к на місяць отримувати? Життя воно таке. Прийшов на чужу землю, одразу до Давидича на концерт.
Земля скловатою!
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13.11.2023 10:31 Ответить
А никто и не обещал, что будет легко.
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13.11.2023 10:32 Ответить
Читал что это "Ахмат", в пакетиках Но что то не верится, что тиктокеры будут так близко к фронту.
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13.11.2023 10:34 Ответить
Фу ##я! Нечисть. Бесы.
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13.11.2023 10:36 Ответить
А кажуть "Ранок добрим не буває", хех...
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13.11.2023 10:38 Ответить
Красіво лєжат
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13.11.2023 10:43 Ответить
ипал бы ты свои овец дома..ан нет...
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13.11.2023 10:43 Ответить
некуй шастать...
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13.11.2023 10:52 Ответить
Унітаз був у кадрі, чи я помилився?
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13.11.2023 10:52 Ответить
Унітаз - головний атрибут кацапів військ ! Без нього не буває боїв .
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13.11.2023 16:32 Ответить
Лежать і мріють про квартири в Одесі і на Печерських Пагорбах. Аж посіріли.
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13.11.2023 10:52 Ответить
Сплять по сімейному, чинно.
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13.11.2023 10:54 Ответить
Піздєц как накрило нас...Сматрітє,ето - жопа,а ето - галава,а ето - нага,а вот на дєрєвє чьі та яйца...
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13.11.2023 10:54 Ответить
Здавалося б - чурбан зняв на мобілу кількасекундне відео... Та натомість не кожний митець здатен зняти такий красивий сюжет...
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13.11.2023 10:56 Ответить
витончений і наповнений і художньою красою і філософським змістом...
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13.11.2023 10:59 Ответить
Мuдаку , в последнем кадре , я бы дал Оскара ( можно посмертно ... ) .
Этот кадр должен быть во всех новостных каналах - ШЕДЕВР !
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13.11.2023 16:16 Ответить
харашо лежать , ну мало
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13.11.2023 10:58 Ответить
Фейк
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13.11.2023 10:59 Ответить
манекени з воєнторга порозкидали і скаржаться, що жоп гумових не привезли.
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13.11.2023 21:10 Ответить
Нєху№ шастать!
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13.11.2023 10:59 Ответить
припхалась чурка і здохла на українській землі. нейухшастать! слава ЗСУ!!!
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13.11.2023 11:02 Ответить
Вообще, это должна быть целенаправленная стратегия для наших от верхов до низов.

Уничтожать в первую очередь представителей малых народов росии. Вообще в плен не брать.
Ни бурятов, ни кадыровцев, ни дагестанцев.

И если есть две равнозначные цели, то бить Хаймарсом нужно по дагестанцам, а не по русским. Если брать в плен, то дагов в расход, а руских накормить.

Сколько русских не убивай - им пофиг. А если малый народ - они почувствуют это на местах.
Тогда это будет болезненно для них. И возможны бунты.
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13.11.2023 11:05 Ответить
Навпаки, утилізовувати потрібно саме московитів. Їх і так на росії мало, а стане зовсім мізер, який буде не спроможний тримати в покорі мусульман, і рашка розвалиться.
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13.11.2023 11:56 Ответить
у кацапні на це й розрахунок, винищення малих народів
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13.11.2023 21:11 Ответить
це вам за миколаївські казарми....мабуть забули вже. а ми пам'ятаємо... далі буде...
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13.11.2023 11:05 Ответить
Хороший овце...***- мертвий овце...***!
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13.11.2023 11:10 Ответить
Это фсё фейк. Присыпали пылью.
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13.11.2023 11:23 Ответить
Кучнее, товарищи, кучнее. Кучнее, товарищи - вот так, хорошо. (с)
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13.11.2023 11:25 Ответить
пашіму, пісьдієц нашальніка, намана? патамушта раскрівушкі черепушкі хаймарсамі биль
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13.11.2023 11:30 Ответить
,,Здес інгушь лежит, здес ишо лежить,а здес жопа лежить , а ти жівой !"
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13.11.2023 11:33 Ответить
Відео має назву «Як дагестанський чуреки під Авдієвкою євреїв шукали». Стрічка гідна Оскар
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13.11.2023 11:38 Ответить
нажерлись української землі... для друзів Україна рідний дім, для ворогів - могила.
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13.11.2023 11:51 Ответить
Дагестанские москвичи, дагестанские дагестанцы, ингуши, кабардинцы, дагестанские увсе!
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13.11.2023 12:00 Ответить
здоров'я ослойобам.
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13.11.2023 12:03 Ответить
Ладно, с жопой разобрались... А где все оствльное?
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13.11.2023 12:16 Ответить
Это - жопа? ні,це повна срака
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13.11.2023 12:21 Ответить
Музей восковых фигур.
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13.11.2023 12:23 Ответить
Шайтанам собача смерть
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13.11.2023 12:26 Ответить
это жопа, это нога, а вот рука...
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13.11.2023 12:26 Ответить
Ну, лежат... И пусть лежат!
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13.11.2023 12:29 Ответить
шо не так?
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13.11.2023 12:33 Ответить
Вот сколько радости Хаймарс может за раз сделать ! Сколько белых лад поедут по аулам и кишлакам !
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13.11.2023 12:34 Ответить
"жога, джага! ача! ача!" )))
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13.11.2023 12:35 Ответить
Оказывается даже таким осло#бам не чуждо прекрасное. Лежат очень гармонично, как на картинах Рубенса.
Прекрасная живопись эпохи возрождения в исполнении дагестанских статистов.
Художник - himers
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13.11.2023 12:39 Ответить
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13.11.2023 12:41 Ответить
Годнота, дуже позитивний відос!
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13.11.2023 12:43 Ответить
Унитаз не донесли
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13.11.2023 12:48 Ответить
хорошо лежим !!! лепота !!!
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13.11.2023 13:01 Ответить
Эти глаза в конце
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13.11.2023 13:02 Ответить
Нормуль. Россияне одобряют.
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13.11.2023 13:05 Ответить
У кацапів є різні системи залпового вогню - урагани, смєрчі, солнцепьокі...., а тепер вони побачили нову - жопа зветься. То амєри напридумали всякі непонятниє слова...
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13.11.2023 13:14 Ответить
що ви тут робили?
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13.11.2023 15:01 Ответить
Спасали Калибрами, Искандерами и КАБами русский город Адесу ат фошизких биндеравцев
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13.11.2023 16:39 Ответить
Осли ПОТІКАЛИ, а барани *****, ЗДОХЛИ чомусь у МИРНІЙ УКРАЇНІ!!
Що вони принесли в Україну, те і отримали!!
Слава Захисникам України!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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13.11.2023 16:44 Ответить
Это еще один жоба. Хорошо накрыло 😁
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13.11.2023 17:29 Ответить
До-о-о-о-он!
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13.11.2023 18:47 Ответить
Один вопрос который будет в истории , вас ****** кто то звал сюда ? показывать припудренную нафталином моль...
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13.11.2023 20:56 Ответить
гійда
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13.11.2023 22:32 Ответить
приежай вчера в аул каждый двор лада белый новый стоит!
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13.11.2023 23:07 Ответить
Хмуриться не надо - Лада!
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13.11.2023 23:16 Ответить
Показова різниця між Європейською Українською Слов'янською Цивілізацією, для якої головне своя Рідна земля і чужого не треба , та ордою оркодебілоїдів, в яких не хватає ізвілін мозку для розуміння, що на чужу землю лізти не можна, що це не по людські. Значить ці істоти з людським тілом - НЕлюди, які не мають права на життя на планеті Земля.
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14.11.2023 09:18 Ответить
Так їм і треба. Наші хлопці МОЛОДЦІ!
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14.11.2023 10:00 Ответить
Последний ах.евший сидит, боится моргнуть....)))
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15.11.2023 17:42 Ответить
 
 