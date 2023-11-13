Оккупант жалуется на прилет "HIMARS" и показывает тела ликвидированных россиян: "П#здец, как накрыло нас! Это - жопа". ВИДЕО 18+

Ударом из РСЗО "HIMARS" по месту дислокации вражеского подразделения украинские воины ликвидировали по меньшей мере десяток оккупантов и одного ранили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета, сделанная одним из уцелевших захватчиков, опубликована в соцсетях.

"Последствия прилета "Хаймарса" в расположение российских оккупантов. Скорее всего, дагестанцев. Очередная партия дураков, погибших за идеи российских нацистов, поедет домой в цинке. Их предков резали российские цари, их самих отправил на бессмысленную смерть в далекую чужую страну выживший из ума российский гэбист", - отмечает в комментарии автор публикации.

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