Оккупант жалуется на прилет "HIMARS" и показывает тела ликвидированных россиян: "П#здец, как накрыло нас! Это - жопа". ВИДЕО 18+
Ударом из РСЗО "HIMARS" по месту дислокации вражеского подразделения украинские воины ликвидировали по меньшей мере десяток оккупантов и одного ранили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета, сделанная одним из уцелевших захватчиков, опубликована в соцсетях.
"Последствия прилета "Хаймарса" в расположение российских оккупантов. Скорее всего, дагестанцев. Очередная партия дураков, погибших за идеи российских нацистов, поедет домой в цинке. Их предков резали российские цари, их самих отправил на бессмысленную смерть в далекую чужую страну выживший из ума российский гэбист", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Господь буде судити їх
Але Україна - гуманна - допоможе їм швидше потрапити на суд до Господа
нетого бабая що недавно откинулся
а на свежего но уже пуганого
ИншПутин! ПутинАкбар!
Как-то так ...
Рэбят просто присыпали мукой....
Земля скловатою!
Этот кадр должен быть во всех новостных каналах - ШЕДЕВР !
Уничтожать в первую очередь представителей малых народов росии. Вообще в плен не брать.
Ни бурятов, ни кадыровцев, ни дагестанцев.
И если есть две равнозначные цели, то бить Хаймарсом нужно по дагестанцам, а не по русским. Если брать в плен, то дагов в расход, а руских накормить.
Сколько русских не убивай - им пофиг. А если малый народ - они почувствуют это на местах.
Тогда это будет болезненно для них. И возможны бунты.
Прекрасная живопись эпохи возрождения в исполнении дагестанских статистов.
Художник - himers
Що вони принесли в Україну, те і отримали!!
Слава Захисникам України!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко