Жительница оккупированного Мариуполя - пропагандистам кремля: "Вы видели наш город раньше?! Теперь все это разбито! Ради чего?!". ВИДЕО

Жительница оккупированного Мариуполя рассказала кремлевским пропагандистам из росТВ об "освобождении" города и показала им разрушенную больницу с некогда уникальным оборудованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой, по-видимому, медик одной из разрушенных мариупольских больниц рассказывает о городе до оккупации и после "освобождения".

"Вы видели наш Мариуполь до этого?! Теперь все это разбито! Ради чего?! Объясните мне. Кто это востановит?", - говорит в глаза пропагандистам женщина.

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