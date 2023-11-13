Жительница оккупированного Мариуполя - пропагандистам кремля: "Вы видели наш город раньше?! Теперь все это разбито! Ради чего?!". ВИДЕО
Жительница оккупированного Мариуполя рассказала кремлевским пропагандистам из росТВ об "освобождении" города и показала им разрушенную больницу с некогда уникальным оборудованием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой, по-видимому, медик одной из разрушенных мариупольских больниц рассказывает о городе до оккупации и после "освобождения".
"Вы видели наш Мариуполь до этого?! Теперь все это разбито! Ради чего?! Объясните мне. Кто это востановит?", - говорит в глаза пропагандистам женщина.
Топ комментарии
+35 Олександр Томах
показать весь комментарий13.11.2023 12:41 Ответить Ссылка
+24 дератизатор
показать весь комментарий13.11.2023 12:45 Ответить Ссылка
+23 Василий Бондарев #582650
показать весь комментарий13.11.2023 12:47 Ответить Ссылка
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і ця жінка одна з них, яка думала що вона лікар і їй з рф буде краще...
коли прийшли орки, вона зрозуміла що саме вона, її рідні близькі колеги та сусіди, точно так як все місто, нахх.. нікому не потрібні.
і лиш з відчаю, нарешті виказала правду, і то не всю
бо не сказала::
ми вас чекали, на вас надіялись, а ви гандони...
українська армія , а не кляті орки із кацапіі😠
Смілива людина!
Украинка не обращается к царьку путину
Ей ,как и всем украинцам настоящим украинцам - плевать на власть
Она говорит про себя ,про свою жизнь
Про свой город
Потому что настоящий украинец - это европеец
Украинец себя считает главным
А не власть
Неважно - путин это,или зеленский
Але всім треба зрозуміти назавжи - Расея це тільки так, сотні тисяч трупів, руїни, катування. Інакше не буває
Я житель Львову! В мене чомусь не проходить ЦЕНЗОР.НЕТ.
1. Кто создал все условия для масштабного нападения?
2. Кому выгодна бесконечная война, чтобы оставаться у власти вместе со всей бандой?
Але ж то Степан Бандера казав, это уже нэ какая разница, это другое.
Вони ж вину за усі біди покладають саме на ЗСУ. При цьому, постійно отримують від ЗСУ та українських волонтерів медичну допомогу, продукти, воду, одяг, місцеві пенсіонери живуть за українську пенсію. Але при цьому миттєво готові здати кожного Воїна ЗСУ рашистам
кожен будує те що вміє.
Летом в Ривному видел, как уставший досмерти солдат с почерневшим лицом и руками покупал пиво и заказывал на русском.
Сзади какой-то умник высказался:
,"Прошу пана розмовляти українською".
Солдат повернулся, взял говорившего за лацканы и сказал:Ты, гнида тыловая, сгачала повоюй с моё, а потом будешь меня учить, как мне говорить.
,И скажите мне, что он не прав.
Кого там только нет
Мексиканцы
Китайцы
Люди со всего мира
Многие из них говорят на примитивном английском
Никому не приходит в голову обвинять их за это
Ведь они готовы за США проливать кровь
Вы даже не представляете
Чем в США закончилось бы для любого профессора
Подобное высказывание про армию
Ее не просто лишили бы работы
Ей на дверях дома писали бы FUCK
Есть вещи ,на которые нельзя подымать руку
Человек имеет право любить Украину на любом языке
На крымско- татарском
На украинском
На идиш
А может на украинском - предавать Украину
Примеров и тому и другому - немеряно