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Жительница оккупированного Мариуполя - пропагандистам кремля: "Вы видели наш город раньше?! Теперь все это разбито! Ради чего?!". ВИДЕО

Жительница оккупированного Мариуполя рассказала кремлевским пропагандистам из росТВ об "освобождении" города и показала им разрушенную больницу с некогда уникальным оборудованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой, по-видимому, медик одной из разрушенных мариупольских больниц рассказывает о городе до оккупации и после "освобождения".

"Вы видели наш Мариуполь до этого?! Теперь все это разбито! Ради чего?! Объясните мне. Кто это востановит?", - говорит в глаза пропагандистам женщина.

Смотрите также: Рашисты планируют снести уже десятую школу в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Автор: 

кремль (733) Мариуполь (5734) оккупация (10209) пропаганда (3703) русский мир (633)


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Топ комментарии
+35
Молодець, дівчина. Шкода, якщо на підвал заберуть...
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13.11.2023 12:41 Ответить
+24
Вона говорить російською, але "по українськи"...
Смілива людина!
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13.11.2023 12:45 Ответить
+23
Допекло жінку. Бережі вас Боже, дорогенька!
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13.11.2023 12:47 Ответить
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Чтобы повязать преступлениями народонаселение с кремлем. Теперь они до гроба вместе
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13.11.2023 12:41 Ответить
Ага! З трун "вмєстє", а то з чорних пластикових мішків, чи взагалі по шматках розкидані.
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13.11.2023 13:33 Ответить
Молодець, дівчина. Шкода, якщо на підвал заберуть...
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13.11.2023 12:41 Ответить
а ти чув про ждунів руского міра???
і ця жінка одна з них, яка думала що вона лікар і їй з рф буде краще...
коли прийшли орки, вона зрозуміла що саме вона, її рідні близькі колеги та сусіди, точно так як все місто, нахх.. нікому не потрібні.
і лиш з відчаю, нарешті виказала правду, і то не всю
бо не сказала::
ми вас чекали, на вас надіялись, а ви гандони...
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13.11.2023 13:29 Ответить
Кацапи ствержують , що розбомбили Маріуполь і не тільки ,
українська армія , а не кляті орки із кацапіі😠
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13.11.2023 12:42 Ответить
А шо їм ще стверджувати? У "страну кабзонію" ніхто не хоче..
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13.11.2023 12:45 Ответить
Вона говорить російською, але "по українськи"...
Смілива людина!
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13.11.2023 12:45 Ответить
ЇЇ вже до краю допекли асвабадітєлі, яких вона напевно чекала в незруйнованому Маріку.
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13.11.2023 13:35 Ответить
Допекло жінку. Бережі вас Боже, дорогенька!
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13.11.2023 12:47 Ответить
ранішше потрібно було головою думати...
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13.11.2023 17:11 Ответить
Нєхєр було молитись на *********
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13.11.2023 12:47 Ответить
так, там 80% ватанів-зебуїнів, які щоразу голо-сували за СДПУ(0), ПР, ОПЗЖ ...
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13.11.2023 13:25 Ответить
Пример того ,что украинцы и россияне абсолютно разные
Украинка не обращается к царьку путину
Ей ,как и всем украинцам настоящим украинцам - плевать на власть
Она говорит про себя ,про свою жизнь
Про свой город
Потому что настоящий украинец - это европеец
Украинец себя считает главным
А не власть
Неважно - путин это,или зеленский
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13.11.2023 12:51 Ответить
Русские на рассии умерли. Рашенька выпила из них жизнь и дух.
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13.11.2023 13:00 Ответить
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13.11.2023 19:14 Ответить
Як для чого? - для "велічія". Якщо чесно Багато жителі ХАркова і Маруполя були дуже проросійські до 2022. Як і Одеса і схід і т.д.

Але всім треба зрозуміти назавжи - Расея це тільки так, сотні тисяч трупів, руїни, катування. Інакше не буває
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13.11.2023 12:52 Ответить
Багато на сході і півдні України думали, що путін буде бомбити виключно захід України, 'пакажет всем бендерам і западанцам - патаму ша ані ва всьом вінавати'. Через те, що ця більшість дивилася російське телебачення, то була впевнена, що 'расійскій салдат нє можєт бить плахім', 'расія нє может абідєть рускагаварящіх', 'вайна - ета рамантіка і пріключєнія' і т. д. А тепер виють, ниють, але багато з них це заслужили. Українці на заході ніколи не хотіли в склад іншої держави, не кликали в Україну війська іншої держави, навіть коли бандотське кодло януковича було при владі.
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13.11.2023 13:05 Ответить
Ганусю! Вас підтримую від А і до Я! Це дуже чьотко!
Я житель Львову! В мене чомусь не проходить ЦЕНЗОР.НЕТ.
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13.11.2023 18:35 Ответить
це щеплення від узького миру... прикро, що іншими методами до них не дійшло ((
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13.11.2023 13:27 Ответить
'рускагаварящіє' на окупованих кацапами територіях 'не дуже задоволені' 'асвабаждєнієм' - путіноїди в нєпаніманіі, 'а гаварілі же хоть камні с нєба, ліш би в радную гавань'
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13.11.2023 12:53 Ответить
Дурко, Ти Ганна, Ти як Фаріон, балакаєш українською, а нутрощі- кацапські. Фаріон досягла своєї мети- вчора комісія ЄС з прав людини натякнули, що в Україні утісняють нац.меншини по мові.Не дойшло, бо крім язика усе добре?
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13.11.2023 13:56 Ответить
Кацапи в Україні то не нацменшина, а окупанти.
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13.11.2023 18:46 Ответить
как раді чєго ...асвабадіть..рускі мір..
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13.11.2023 13:00 Ответить
Черговий кацапський пропагандон приперся на окуповану територію в пошуках "повада для аптімізма".
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13.11.2023 13:06 Ответить
Даремно напружується. Як об стіну горохом. Кацапи з радістю би зізналися що вони звичайні загарбники, імперіалісти і шовіністи та "партія нє вєліт".
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13.11.2023 13:17 Ответить
"Кацап" і "фашист" це синоніми. Крапка.
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13.11.2023 13:18 Ответить
Зри в корень (с)
1. Кто создал все условия для масштабного нападения?
2. Кому выгодна бесконечная война, чтобы оставаться у власти вместе со всей бандой?
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13.11.2023 13:25 Ответить
зелені шмарклі заробляють на війні ))
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13.11.2023 13:28 Ответить
На раша-ТВ всё равно расскажут, что это ВСУ разбомбили город !
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13.11.2023 13:29 Ответить
«Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний».
Але ж то Степан Бандера казав, это уже нэ какая разница, это другое.
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13.11.2023 13:31 Ответить
Если у соседа корова не издохла, у кацапа нет величия!
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13.11.2023 13:36 Ответить
Якщо хтось читає новини, або коменти, вдумливо, а не пробігаючи очима і тут же забуває, то повинен пам*ятати висновки солдатів та командирів ЗСУ, яким довелось повоювати і на північному напрямку від Києва, і на східному, на Харківщині та Бамбасі. В першому випадку місцеве населення не тільки вітаючи зустрічало своїх та давали не тільки гостинці, а і допомагало розвідці. А у другому нічого подібного не було. Зустрічали з похмурими мордами та претензіями "якого хера ви сюди прийшли!?". З їхньої точки зору все зруйнували ЗСУ і вбивали не кацапські дикуни, а хахли-бЄндєровци. Спитайте в них, хто влупив по вокзалу в Краматорську? Скажуть, що ЗСУ спеціально, щоб звернути потім на гускіх. Точно, як кацапи до сих пір кажуть, що Голодомор створили самі українці - вмирали від голоду, щоб досадити Сраліну.
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13.11.2023 13:52 Ответить
На Бамбасі фактично більшість позицій ЗСУ постійно здавали кацапам та здають місцеві ждуни.
Вони ж вину за усі біди покладають саме на ЗСУ. При цьому, постійно отримують від ЗСУ та українських волонтерів медичну допомогу, продукти, воду, одяг, місцеві пенсіонери живуть за українську пенсію. Але при цьому миттєво готові здати кожного Воїна ЗСУ рашистам
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13.11.2023 16:02 Ответить
Вывески украинские им жить не давали.....
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13.11.2023 14:12 Ответить
прийшов рашистський мір, щоб перетворитти квітуче місто в свій рашистський мухосранск
кожен будує те що вміє.
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13.11.2023 14:26 Ответить
А це все для того, щоб не допустити вступ України в ЄС і НАТО, якщо тітка недопетрала.
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13.11.2023 15:01 Ответить
це ваші "асфабадители" пришли...., ви ж в переважній своїй більшості про-україністами не були ...-
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13.11.2023 17:09 Ответить
Bravo....
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13.11.2023 17:50 Ответить
Рабам сцаря это бесполезно говорить, они все равно не поймут.
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13.11.2023 18:12 Ответить
По поводу русского или украинского в Украине:
Летом в Ривному видел, как уставший досмерти солдат с почерневшим лицом и руками покупал пиво и заказывал на русском.
Сзади какой-то умник высказался:
,"Прошу пана розмовляти українською".
Солдат повернулся, взял говорившего за лацканы и сказал:Ты, гнида тыловая, сгачала повоюй с моё, а потом будешь меня учить, как мне говорить.
,И скажите мне, что он не прав.
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13.11.2023 18:39 Ответить
Етім солдатом бил Алексей Арестовіч?
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13.11.2023 19:06 Ответить
Был прав!
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13.11.2023 19:19 Ответить
В армии США много тех,кто не родился в Штатах
Кого там только нет
Мексиканцы
Китайцы
Люди со всего мира
Многие из них говорят на примитивном английском
Никому не приходит в голову обвинять их за это
Ведь они готовы за США проливать кровь
Вы даже не представляете
Чем в США закончилось бы для любого профессора
Подобное высказывание про армию
Ее не просто лишили бы работы
Ей на дверях дома писали бы FUCK
Есть вещи ,на которые нельзя подымать руку
Человек имеет право любить Украину на любом языке
На крымско- татарском
На украинском
На идиш
А может на украинском - предавать Украину
Примеров и тому и другому - немеряно
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13.11.2023 19:36 Ответить
Раша тудей і не такому бувала свідком.
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13.11.2023 22:15 Ответить
"Ради чего?" - заради визволення вас від нормального життя, яким ви нехтували і на яке плювали, бо думали до "визволення", що ви бідні і пригнічені в Україні, а з кацапами будете багатими і щасливими. Ось таке тепер буде ваше "щастя" і "багатство".
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13.11.2023 18:53 Ответить
Открою тебе тайну. Кацапов ждали не более 20 процентов жителей Донбасса. Но такие как ты, вытирают ноги об всех русскоязычных.
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13.11.2023 19:48 Ответить
более
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14.11.2023 01:30 Ответить
Ще не забрали в РУСстапо? Фаріон здала бабу?
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13.11.2023 19:46 Ответить
Як же вас в коментарях достобіса...потвор лицемірно-україномовних.
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13.11.2023 22:18 Ответить
їм її поснення не потрібні. просто пісяє проти вітру.
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04.04.2024 08:52 Ответить
 
 