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Трое уцелевших россиян бегут с позиции после атаки дрона, бросив своих раненых. ВИДЕО

Трое российских оккупантов сбежали с позиции, покинув четырех своих раненых, после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой "русские своих не бросают", опубликована в соцсетях.

"4 из 7. Работает рота ударных БПЛА 47 ОМБР. После отработки по вражескому блиндажу трое орков сбежали, оставив стекать кровью четырех братушань", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Оккупант сломя голову бежит к украинским бойцам сдаваться в плен. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) уничтожение (7379) дроны (4189) 47 отдельная механизированная бригада (271)


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Топ комментарии
+13
не, за турникетами побежали. Скоро вернутся.
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13.11.2023 14:26 Ответить
+10
Ета духовная скрєпа .
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13.11.2023 14:29 Ответить
+8
Спасають своі гнилі шкури 😡
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13.11.2023 14:23 Ответить
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Спасають своі гнилі шкури 😡
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13.11.2023 14:23 Ответить
не, за турникетами побежали. Скоро вернутся.
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13.11.2023 14:26 Ответить
покуй, їхні шкури...
поки наші хлопці б"ють цих підарасів
наші підараси розпродують землю по 1000баксів за га
яку ***** наші хлопці захищають, за яку вмирають, терплять муки в полоні та від поранень.
а ті хто мають бронь від призову розпродають те що ЗСУ боронить...
це ***** як?????
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13.11.2023 14:57 Ответить
а чи воює той хто скуповує землю?????
а нікуя!!!!
ні вони ні їхні близькі.....
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13.11.2023 14:59 Ответить
Пілоту дрона респект .
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13.11.2023 15:44 Ответить
Ета духовная скрєпа .
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13.11.2023 14:29 Ответить
да-прітом ісконная но ані могут патом іщьо вєрнуцца ну щоб аграбіть трупав...
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13.11.2023 14:38 Ответить
Почему наша высокоточная арта не работает по блиндажам врага? Там бы один проникающий 155мм снаряд кашу сделал бы из орчатины. Никто бы не вылез уже.
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13.11.2023 14:32 Ответить
Думаю тому що такий високоточнийснаряд коштує дорожче ніж дешевий дрон.
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13.11.2023 14:34 Ответить
Во первых как видим дрон не смог уничтожить скопление орков. Во вторых во время штурмов етого блиндажа нашей пехотой мы теряем в сотни раз больше боеприпасов и техники. Уже не говорю о людях. Есть много видео где один такой блиндаж наши бойцы штурмовали два-три дня с потерями с нашей стороны в людях и бронетехнике. А хватило бы одного точного снаряда. Да и у рашистов не очень была бы охота сидеть в своих норах и отсчитывать время когда прилетит такой снаряд и выпотрошит их со всеми потрохами вместе с ихним блиндажом.
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13.11.2023 14:39 Ответить
Може тому що:
"Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня", - йдеться у статті. Джерело:
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13.11.2023 14:44 Ответить
155мм снарярд косштує до $10,000. Таких вистріють декілька щоб накрити ціль. Екскалібур коштує до $100,000. Дрон коштує до $600. Є ще питання?
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13.11.2023 15:03 Ответить
Питання є! Бо я уважно передивився відео - і хочу сказати, що усі три вороги, які ховалися у тому бліндажику, цілими й неушкодженими втікли! А от від снаряда, навіть не 155, а 122 мм - від них би там нічого не зосталося! От і рахуйте, що дорожче - 10000 або навіть 100000 доларів, або троє живих ворогів, які знову повернуться й будуть вбивати наших захисників!
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13.11.2023 16:41 Ответить
Открою тебе секрет, война вообще не дешовая штука. Один выстрел Стугны тоже стоит $20к. А мы ими стреляем и по пехоте и по блиндажам. Не ефективно но приходится. Например нам приходится сбивать иранские копеечные шахеды ракетами по $2 ляма. Как тут математику твою применять? Не нужно сбивать? А сколько стоит Украине 1 день окупации? Или сколько стоит жизнь украинских солдат которые штурмуют ети лесопосадки? Или сколько будет стоить если рашисты доберутся до очередного украинского города-миллионнника и начнут его сравнивать с землей?
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13.11.2023 16:43 Ответить
USA оцініють свої 155 постріли у 3800 долярів
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13.11.2023 17:27 Ответить
до $10,000. ?? це ціна зекоманди?
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13.11.2023 19:52 Ответить
Может быть потому, что на тысячу км фронта 155мм просто не хватает? Таких блиндажей тысячи, еще есть десятки тысяч других целей, а высокоточных орудий всего пару сотен, если есть.
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13.11.2023 16:36 Ответить
Навіть і сказати немає чого… гандони гнилі! Як і вся їх армія на чолі с плешивим кідорасом
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13.11.2023 14:32 Ответить
Ну зачем сразу о плохом? Лапти побёгли в соседнее село за водярой, раны братушкам промыть ну и набухаться есть возможность.
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13.11.2023 14:36 Ответить
а чого у кацапа башка шатається
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13.11.2023 14:49 Ответить
шалтай-болтай
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13.11.2023 14:57 Ответить
США викупили у Йорданії 60 ЗСУ Gepard для відправки в Україну - De Telegraaf
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13.11.2023 14:56 Ответить
https://t.me/voynareal/76978 Суспільне показали польоти на винищувачах F-16 на військово-повітряній базі у румунському місті Фетешть
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13.11.2023 14:59 Ответить
Эта они ещё па челавечески с ними паступили, а магли бы и отттрахать пака тёплые....
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13.11.2023 16:02 Ответить
В фоне убегающим просится музика из Бенни Хилла.
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13.11.2023 16:20 Ответить
Русские сваих ни брасают - они их подбрасывают и не ловят
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13.11.2023 16:41 Ответить
Интересная струя огня прошла сквозь кацапа, опосля конвульсирующего, бьющего поклоны.
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13.11.2023 18:13 Ответить
 
 