Трое уцелевших россиян бегут с позиции после атаки дрона, бросив своих раненых. ВИДЕО
Трое российских оккупантов сбежали с позиции, покинув четырех своих раненых, после атаки украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой "русские своих не бросают", опубликована в соцсетях.
"4 из 7. Работает рота ударных БПЛА 47 ОМБР. После отработки по вражескому блиндажу трое орков сбежали, оставив стекать кровью четырех братушань", - говорится в комментарии к видео.
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поки наші хлопці б"ють цих підарасів
наші підараси розпродують землю по 1000баксів за га
яку ***** наші хлопці захищають, за яку вмирають, терплять муки в полоні та від поранень.
а ті хто мають бронь від призову розпродають те що ЗСУ боронить...
це ***** як?????
а нікуя!!!!
ні вони ні їхні близькі.....
"Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня", - йдеться у статті. Джерело: