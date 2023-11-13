Трое уцелевших россиян бегут с позиции после атаки дрона, бросив своих раненых. ВИДЕО

Трое российских оккупантов сбежали с позиции, покинув четырех своих раненых, после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой "русские своих не бросают", опубликована в соцсетях.

"4 из 7. Работает рота ударных БПЛА 47 ОМБР. После отработки по вражескому блиндажу трое орков сбежали, оставив стекать кровью четырех братушань", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Оккупант сломя голову бежит к украинским бойцам сдаваться в плен. ВИДЕО