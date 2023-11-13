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Новости Видео Война
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Операторы БПЛА атаковали дроном оккупантов, которые ехали на автомобиле. ВИДЕО

Дрон-камикадзе украинских защитников атаковал российских захватчиков, передвигавшихся на автомобиле. Оккупанты пытались развернуться на машине и скрыться, однако беспилотник догнал россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Эскадрон.

Смотрите также: Трое уцелевших россиян бегут с позиции после атаки дрона, бросив своих раненых. ВИДЕО

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ликвидация (3763) дроны (4189)


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Топ комментарии
+20
Дронщику респект...
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13.11.2023 19:48 Ответить
+9
і тому хто виклав відосік
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13.11.2023 20:04 Ответить
+8
оце і є справжнє кіно "від першої особи".
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13.11.2023 20:01 Ответить
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Дронщику респект...
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13.11.2023 19:48 Ответить
і тому хто виклав відосік
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13.11.2023 20:04 Ответить
оце і є справжнє кіно "від першої особи".
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13.11.2023 20:01 Ответить
ехали бы на велосипеде никто не тронул бы
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13.11.2023 20:18 Ответить
Не факт
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13.11.2023 20:29 Ответить
давно неревірено - не допомагає. https://packaged-media.redd.it/4ml0ahzom10c1/pb/m2-res_720p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&v=1&e=1699909200&s=06057962e99e09d515fbdb9fb04e535d338d7020#t=0 Ні пишки , ні на велосипеді, https://packaged-media.redd.it/7plkdek1050c1/pb/m2-res_480p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&v=1&e=1699905600&s=ad966361321d17e07fce5b13ab71bff1169b4972#t=0 ні на мотоциклі...
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13.11.2023 20:42 Ответить
Кацапи від удару розлетілися на дрібні кусочки

наразі потрібні баночки , а не чорні пакети 😠
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13.11.2023 20:49 Ответить
Оператори БПЛА атакували дроном окупантів, які їхали на автівці

Будуть знати, суки, як їхати на автівці!
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13.11.2023 21:03 Ответить
Grim Reaper - utmost respect 😁
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13.11.2023 21:19 Ответить
 
 