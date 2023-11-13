Операторы БПЛА атаковали дроном оккупантов, которые ехали на автомобиле. ВИДЕО
Дрон-камикадзе украинских защитников атаковал российских захватчиков, передвигавшихся на автомобиле. Оккупанты пытались развернуться на машине и скрыться, однако беспилотник догнал россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Эскадрон.
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+20 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.11.2023 19:48 Ответить Ссылка
+9 Григорій Григорович
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+8 Urs
показать весь комментарий13.11.2023 20:01 Ответить Ссылка
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наразі потрібні баночки , а не чорні пакети 😠
Будуть знати, суки, як їхати на автівці!