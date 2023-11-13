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Новости Видео Война
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Для Украины принципиально реализовать все семь рекомендаций Еврокомиссии на этом этапе нашего пути в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 628-го дня войны с россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня длительное совещание с дипломатами, чиновниками, представителями Верховной Рады по подготовке нашего государства к политическому решению Европейского Совета относительно начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Наши шаги и наши решения. Работаем над тем, чтобы получить безусловное решение о начале переговоров. Для Украины это принципиально - реализовать все рекомендации Еврокомиссии, которые были предоставлены, все семь рекомендаций, и выполнить необходимое на этом этапе нашего пути в Европейский Союз.

Успех нашего государства и людей – экономический, социальный, успех в развитии отношений с миром – может быть только как общий успех всей Европы. Ради этого мы постепенно, не останавливаясь даже во время полномасштабной войны, усиливаем наши институты, наши законодательные нормы. И я благодарен всем, кто помогает это делать, кто поддерживает соответствующие решения, кто их внедряет.

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Провел сегодня несколько совещаний и по поводу наших новых международных шагов, которые запланированы на ближайшие недели. Переговоры с лидерами стран-партнеров, новые пакеты поддержки для наших воинов, международная коммуникация Украины. Мы можем и должны обеспечить абсолютно четкий результат: какой бы ни была информационная повестка дня мира, наши партнеры должны нас понимать и слышать украинцев. И это будет", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) членство в ЕС (1075)


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Топ комментарии
+18
вова бубочка коли ти розповіси,що ти робив в літаку патрушева? оманський ти пісюнограй!
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13.11.2023 21:12 Ответить
+16
Лучше расскажи, кто будет руководить уничтожением кацапов вместо боевых генералов?
Ты сам типа "верховного" говнокомандующего с другим парашным агентом Дерьмаком?
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13.11.2023 21:12 Ответить
+13
Що заважало і заважає Зеленському і його моностаду виконати ВСІ рекомендації ЄС та НАТО, окрім власного небажання?
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13.11.2023 21:19 Ответить
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вова бубочка коли ти розповіси,що ти робив в літаку патрушева? оманський ти пісюнограй!
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13.11.2023 21:12 Ответить
знав шо диму без вогню не буває. Але що настільки!!!!...

https://www.youtube.com/watch?v=X5VZzvhXCFM Проєкт "Буратіно" в Україні. Партія "Слуга народу" нелегітимна?
http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX5VZzvhXCFM&utm_source=chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
https://i.imgur.com/8g86Xx3.png
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13.11.2023 21:28 Ответить
Ні він не Буратіно - то було б хоч якось ПРастітєльна для почітатєля ПР . Він гірше- він ФАКІНІМІТАТОР
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13.11.2023 21:57 Ответить
Лучше расскажи, кто будет руководить уничтожением кацапов вместо боевых генералов?
Ты сам типа "верховного" говнокомандующего с другим парашным агентом Дерьмаком?
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13.11.2023 21:12 Ответить
Так цікаве питання, замінити одразу 5 командувачів на нових,
це може сильно послабити військо, чим звісно, що скористається путін
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13.11.2023 21:25 Ответить
> Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів.

так арахламідія казав, що 99,9% реалізовано . чи знову бояри брешуть, а святий бубочка просто не в курсі?
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13.11.2023 21:18 Ответить
Що заважало і заважає Зеленському і його моностаду виконати ВСІ рекомендації ЄС та НАТО, окрім власного небажання?
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13.11.2023 21:19 Ответить
Оман
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13.11.2023 21:22 Ответить
"Доки є Зеленський, ні НАТО, ні ЄС нам не світить."(c)
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13.11.2023 21:20 Ответить
Поки тільки Оман !
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13.11.2023 21:24 Ответить
Чому ти тириш гуманітарку?
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13.11.2023 21:21 Ответить
Це хвороба, нічого з собою не може зробити, клептоманія, чи що?
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13.11.2023 23:16 Ответить
Усяк Буратіно має свого Татуся Карла..

Ніс росте не лише тоді, коли брешуть. Але й тоді, коли брешуть самим собі.

В італійській мові il burattino - маріонетка...
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13.11.2023 21:22 Ответить
ніс рос у Пинокио.
Но там была альтернатива, он уменьшался когда мальчик говорил правду.
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13.11.2023 21:58 Ответить
Так Буратіно це ж версія казки від Рашки - все по-своєму й з КДБістським прицілом на майбутнього ВИРОКА
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13.11.2023 22:02 Ответить
У Коллоди маленький чурбан, пройдя испытания, становится человеком.
У Толстого маленький чурбан, пройдя испытания, становится директором театра и учит актёров правильно играть.
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13.11.2023 22:18 Ответить
Єрмак зараз в США, якщо вони знають хто він- чому б не знешкодити його?
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13.11.2023 22:00 Ответить
Може вони знають що він не він, а хто він, хтойсь іншій?
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13.11.2023 22:21 Ответить
Нічого Блінкін не погребували сфоткатись. Там також ******* театральні постановки, абсурдна.
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13.11.2023 23:19 Ответить
Тобі сказали вже прямо - ключове завдання боротьба з корупцією!!! Відморозок робить вигляд, що нічого не чує. Кожен вечір поливає свій дебільний лохторат зеленою росою. Щоб тобі *** вже заціпило!
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13.11.2023 21:22 Ответить
Яка там боротьба з корупцією, вони вже так зашкварились, що лише можуть вийти самі на себе
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13.11.2023 21:27 Ответить
Яка несподіванка ! КМ, ВР та ОП очукавали що буде достатньо виконати тільки 2 з 7 рекомендацій.
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13.11.2023 21:23 Ответить
**********, как я забыл пропустить эту сохрументальную куйню, понедельник, 13-е, пилять, оно же предупреждал, шо мы уже дожили, нунах..
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13.11.2023 21:27 Ответить
ПУСТОБРЕХ!
В тебе місяць залишився на реалізацію, до обіцяної дати, а в тебе там й "кінь не валявся".
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13.11.2023 21:28 Ответить
О Зе а Ви з вечірними новинами
читачь вечірних новин які ми самі вже давно читали
так як Ви делегували свої повноваження Ермаку який не є дерслужбовцем а поїхав в штати вирішувати нашу долю України "перемир'ям"

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13.11.2023 21:32 Ответить
Актор, як студент. Після екзамену забуває що зубрив. Цей забуває що читав з суфлера. Спочатку читавав, що вже все виконали. Недавно, що майже все з семи основних вимог виконали. Тепер, що обов'язково всі сім виконають.
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13.11.2023 21:48 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIwo3q4cGCAxV5Z_EDHbBCD6wQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpjfkSPrll8s&usg=AOvVaw020MsdTKd4pvbc0WTy14DQ&opi=89978449 "Каникулы Кроша". Серия 1.
"Лучше говорить правду. Потому что если говорить неправду надо помнить что ты соврал, и потом сложно вспомнить что ты врал.
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13.11.2023 22:02 Ответить
https://glavcom.ua/country/politics/vazhlivi-novini-shchodo-pilotiv-f-16-ta-chlenstvo-v-jes-zvernennja-prezidenta-video-968308.html Повний текст знайшов тут .

Що цікаво, за фронт він згадав; але про те, що збирається звинуватити Наєва, Тарнавського в здачі півдня України - змовчав. Само собою, як було здано в полон захисників Маріуполя, як дві тисячі з них досі концтаборах гулагу - також змовчав.
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13.11.2023 21:51 Ответить
Режыоперы, смените ракурс, с макушки или с дупла записывайте, поверьте, эхфект првзойдет все ожидания..
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13.11.2023 21:55 Ответить
Язекате папьє-маше янелоха працює безпереревно і звичайно тільки язичком.
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13.11.2023 22:23 Ответить
Невже бджоли проти меду??,🧐
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13.11.2023 22:34 Ответить
Язекате папьє-маше янелоха працює безперервно.
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13.11.2023 22:38 Ответить
Здається Танцору мішають "буратіни"
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13.11.2023 23:04 Ответить
Не світить нам ЄС та НАТО з Татаровим та Єрмаком, на що надіятись, коли 70% населення - олігофрени, надія лиш на чудо або вищі сили...
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13.11.2023 23:28 Ответить
Побед на фронте нет, так он переключил внимание лохтората на евроинтеграцию, которую так долго сам же и саботировал?
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13.11.2023 23:56 Ответить
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14.11.2023 08:21 Ответить
Балабол и пустозвон,зеленский говорит одно а делает другое
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14.11.2023 09:55 Ответить
 
 