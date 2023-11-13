Для Украины принципиально реализовать все семь рекомендаций Еврокомиссии на этом этапе нашего пути в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 628-го дня войны с россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня длительное совещание с дипломатами, чиновниками, представителями Верховной Рады по подготовке нашего государства к политическому решению Европейского Совета относительно начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Наши шаги и наши решения. Работаем над тем, чтобы получить безусловное решение о начале переговоров. Для Украины это принципиально - реализовать все рекомендации Еврокомиссии, которые были предоставлены, все семь рекомендаций, и выполнить необходимое на этом этапе нашего пути в Европейский Союз.
Успех нашего государства и людей – экономический, социальный, успех в развитии отношений с миром – может быть только как общий успех всей Европы. Ради этого мы постепенно, не останавливаясь даже во время полномасштабной войны, усиливаем наши институты, наши законодательные нормы. И я благодарен всем, кто помогает это делать, кто поддерживает соответствующие решения, кто их внедряет.
Провел сегодня несколько совещаний и по поводу наших новых международных шагов, которые запланированы на ближайшие недели. Переговоры с лидерами стран-партнеров, новые пакеты поддержки для наших воинов, международная коммуникация Украины. Мы можем и должны обеспечить абсолютно четкий результат: какой бы ни была информационная повестка дня мира, наши партнеры должны нас понимать и слышать украинцев. И это будет", - рассказал Зеленский.
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Ты сам типа "верховного" говнокомандующего с другим парашным агентом Дерьмаком?
це може сильно послабити військо, чим звісно, що скористається путін
так арахламідія казав, що 99,9% реалізовано . чи знову бояри брешуть, а святий бубочка просто не в курсі?
Ніс росте не лише тоді, коли брешуть. Але й тоді, коли брешуть самим собі.
В італійській мові il burattino - маріонетка...
Но там была альтернатива, он уменьшался когда мальчик говорил правду.
У Толстого маленький чурбан, пройдя испытания, становится директором театра и учит актёров правильно играть.
В тебе місяць залишився на реалізацію, до обіцяної дати, а в тебе там й "кінь не валявся".
читачь вечірних новин які ми самі вже давно читали
так як Ви делегували свої повноваження Ермаку який не є дерслужбовцем а поїхав в штати вирішувати нашу долю України "перемир'ям"
"Лучше говорить правду. Потому что если говорить неправду надо помнить что ты соврал, и потом сложно вспомнить что ты врал.
Що цікаво, за фронт він згадав; але про те, що збирається звинуватити Наєва, Тарнавського в здачі півдня України - змовчав. Само собою, як було здано в полон захисників Маріуполя, як дві тисячі з них досі концтаборах гулагу - також змовчав.