Для Украины принципиально реализовать все семь рекомендаций Еврокомиссии на этом этапе нашего пути в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 628-го дня войны с россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня длительное совещание с дипломатами, чиновниками, представителями Верховной Рады по подготовке нашего государства к политическому решению Европейского Совета относительно начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Наши шаги и наши решения. Работаем над тем, чтобы получить безусловное решение о начале переговоров. Для Украины это принципиально - реализовать все рекомендации Еврокомиссии, которые были предоставлены, все семь рекомендаций, и выполнить необходимое на этом этапе нашего пути в Европейский Союз.

Успех нашего государства и людей – экономический, социальный, успех в развитии отношений с миром – может быть только как общий успех всей Европы. Ради этого мы постепенно, не останавливаясь даже во время полномасштабной войны, усиливаем наши институты, наши законодательные нормы. И я благодарен всем, кто помогает это делать, кто поддерживает соответствующие решения, кто их внедряет.

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Провел сегодня несколько совещаний и по поводу наших новых международных шагов, которые запланированы на ближайшие недели. Переговоры с лидерами стран-партнеров, новые пакеты поддержки для наших воинов, международная коммуникация Украины. Мы можем и должны обеспечить абсолютно четкий результат: какой бы ни была информационная повестка дня мира, наши партнеры должны нас понимать и слышать украинцев. И это будет", - рассказал Зеленский.