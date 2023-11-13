Воины ВСУ уничтожили российскую самоходную гаубицу "Мста-С" и много другой вражеской техники. ВИДЕО
Украинские военные продолжают активно уничтожать российскую артиллерию. За последние дни под удар украинских сил попала 152-мм самоходная гаубица "Мста-С" и много другой техники.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем выбивать врага с нашей земли. Эффективно отработали на прошлой неделе группы аэроразведки 27-й Печерской бригады Национальной гвардии на восточном и южном направлениях", - написал Клименко.
По его словам, наши бойцы обнаружили и уничтожили:
- пять танков;
- девять единиц другой бронированной техники;
- три артиллерийские системы;
- две САУ;
- 12 единиц автомобильной техники врага;
- три полевых склада с боекомплектом.
Также Клименко опубликовал видео уничтожение 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С".
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Да-с! Піста-с!
Звісно, не всі злітають - більшість покривається гарною зажаристою скоринкою, але сподівання та надія все ще живуть? Невже "батут рогозіна" їх не влаштовує?
Якщо такі мрії навіяні кремлівським телебаченням, то війна буде довгою: цих безмізких там десятки мільйонів