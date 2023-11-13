Воины ВСУ уничтожили российскую самоходную гаубицу "Мста-С" и много другой вражеской техники. ВИДЕО

Украинские военные продолжают активно уничтожать российскую артиллерию. За последние дни под удар украинских сил попала 152-мм самоходная гаубица "Мста-С" и много другой техники.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем выбивать врага с нашей земли. Эффективно отработали на прошлой неделе группы аэроразведки 27-й Печерской бригады Национальной гвардии на восточном и южном направлениях", - написал Клименко.

По его словам, наши бойцы обнаружили и уничтожили:

пять танков;

девять единиц другой бронированной техники;

три артиллерийские системы;

две САУ;

12 единиц автомобильной техники врага;

три полевых склада с боекомплектом.

Также Клименко опубликовал видео уничтожение 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С".

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