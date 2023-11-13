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Воины ВСУ уничтожили российскую самоходную гаубицу "Мста-С" и много другой вражеской техники. ВИДЕО

Украинские военные продолжают активно уничтожать российскую артиллерию. За последние дни под удар украинских сил попала 152-мм самоходная гаубица "Мста-С" и много другой техники.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем выбивать врага с нашей земли. Эффективно отработали на прошлой неделе группы аэроразведки 27-й Печерской бригады Национальной гвардии на восточном и южном направлениях", - написал Клименко.

По его словам, наши бойцы обнаружили и уничтожили:

  • пять танков;
  • девять единиц другой бронированной техники;
  • три артиллерийские системы;
  • две САУ;
  • 12 единиц автомобильной техники врага;
  • три полевых склада с боекомплектом.

Также Клименко опубликовал видео уничтожение 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С".

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Автор: 

уничтожение (7379) САУ (217)


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ЗСУ знищили російську самохідну гаубицю "Мста-С"

Да-с! Піста-с!
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13.11.2023 22:15 Ответить
От у мене питання: може рашисти лізуть в Україну тому, що хочуть навчитися літати? Хоч раз (останній) у житті, але полетіти - то мрія, яку надихнули випари фекалій з дирки у дощатій будівлі у дворі чи з-під вікон бараку, в якому живуть?
Звісно, не всі злітають - більшість покривається гарною зажаристою скоринкою, але сподівання та надія все ще живуть? Невже "батут рогозіна" їх не влаштовує?
Якщо такі мрії навіяні кремлівським телебаченням, то війна буде довгою: цих безмізких там десятки мільйонів
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13.11.2023 22:27 Ответить
 
 