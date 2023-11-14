Оккупанты бьют палками тех, кто отказался идти в бой: "Все! Ты уже "двести", бл#дь!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двух оккупантов их коллеги бьют палками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговорам на видео, наказанных обвиняют в том, что они под действием наркотиков "труснули" идти в бой. Таких дизертиров собралось в подразделении семеро. На записи пятеро из них, после наказания, копают глубокую яму.
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Топ комментарии
+32 Амандрапапупа
показать весь комментарий14.11.2023 15:42 Ответить Ссылка
+21 Alex Nosov #582146
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+14 AbOriginal_UA
показать весь комментарий14.11.2023 15:55 Ответить Ссылка
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Я це спостерігав ще коли служив строкову в совкє.👈
Чомусь думаю, що причина цього "явища" така , що кацапи не є народом - а це таке неоднорідне збіговисько різних народів, яки друг дружку ненавідять на якомусь глубокому рівні - ну і ось такий результат.👈
Небезпека цього "явища" є для інших народів в тому числі і для українців(!!!) - тому , що ЦЕ якась хвороба - і цією хворобою можна інфікуватися!!!😡
Звернить увагу на чеченців, яки теж перетворюються на подібних істот - вони теж при цьому Кадирові стали друг над другом знущатись , (як і кацапи.)👈
Можно обратить внимание на совсем другой мировоззренческий мир. В этом мире, сила проявляется в жестокости, садизме и насилии и для оправдания этому подойдет любая причина, даже самая глупая.
По другому проявить и реализовать силу глупцы не догадываются.
Чтобы победить в войне с этой армией, нужен ум, т.к. ум - слабое место Второй армии мира.