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Новости Видео Война
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Оккупанты бьют палками тех, кто отказался идти в бой: "Все! Ты уже "двести", бл#дь!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двух оккупантов их коллеги бьют палками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговорам на видео, наказанных обвиняют в том, что они под действием наркотиков "труснули" идти в бой. Таких дизертиров собралось в подразделении семеро. На записи пятеро из них, после наказания, копают глубокую яму.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Оккупанты из отрядов "Шторм-Z" дезертируют все чаще, - Силы обороны

Автор: 

армия РФ (19910) избиение (9831) наркотики (2159) дезертирство (336)


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Топ комментарии
+32
Ніякої людської подоби, нічого людського - орківські оскали.
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14.11.2023 15:42 Ответить
+21
Я еще с 2014 года говорил что нужно скидывать с дронов рашистам водку и наркоту. Особенно где зеки стоят. Ефект будет лучше чем от гранат.
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14.11.2023 15:52 Ответить
+14
У них до войны в армии/тюрьмах процветало издевательство над человеком, а сейчас и после войны кацапы оффигеют от зверства по отношению к своим согражданам!
Родителям этих опущенных видео покажут?
Рано или поздно они начнут убивать друг друга в геометрической прогрессии....
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14.11.2023 15:55 Ответить
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Кацапи чомусь друг дружку ненавидять, та знущаються на собі подібних дуже люто. 👈
Я це спостерігав ще коли служив строкову в совкє.👈
Чомусь думаю, що причина цього "явища" така , що кацапи не є народом - а це таке неоднорідне збіговисько різних народів, яки друг дружку ненавідять на якомусь глубокому рівні - ну і ось такий результат.👈
Небезпека цього "явища" є для інших народів в тому числі і для українців(!!!) - тому , що ЦЕ якась хвороба - і цією хворобою можна інфікуватися!!!😡
Звернить увагу на чеченців, яки теж перетворюються на подібних істот - вони теж при цьому Кадирові стали друг над другом знущатись , (як і кацапи.)👈
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14.11.2023 19:20 Ответить
а уявіть ,що вони із нашими Воїнами витворяють....(((
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14.11.2023 19:33 Ответить
Это ужасное видео. Но правдивое. Оно откровенно показывает порядок и взаимоотношения во Второй армии мира. И в этом ценность.
Можно обратить внимание на совсем другой мировоззренческий мир. В этом мире, сила проявляется в жестокости, садизме и насилии и для оправдания этому подойдет любая причина, даже самая глупая.
По другому проявить и реализовать силу глупцы не догадываются.
Чтобы победить в войне с этой армией, нужен ум, т.к. ум - слабое место Второй армии мира.
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14.11.2023 19:56 Ответить
Чего у русни не отнять, так это способности мгновенно найти главного виновного в том, что русня обосралась. Помнится, во время Афганской войны виновные в неудачах были определены также быстро и безошибочно. Ими оказались проститутки, против которых дембельнувшиеся бойцы, воевавшие в Афганистане, целые рейды устраивали. Мужественно, бесстрашно и бескомпромиссно.
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14.11.2023 21:19 Ответить
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