Оккупанты бьют палками тех, кто отказался идти в бой: "Все! Ты уже "двести", бл#дь!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двух оккупантов их коллеги бьют палками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговорам на видео, наказанных обвиняют в том, что они под действием наркотиков "труснули" идти в бой. Таких дизертиров собралось в подразделении семеро. На записи пятеро из них, после наказания, копают глубокую яму.

Внимание! Ненормативная лексика!

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