Бойцы 103 бригады ТРО поразили дронами вражескую САУ "Мста-С" и РСЗО "Град". ВИДЕО
Воины Львовской территориальной обороны поразили две единицы вражеской техники, атаковавшей украинские позиции на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторам подразделения "Крылья в ад" 103-й бригады ТРО не удалось сильно повредить вражескую технику с первого удара. Но бойцы продолжали бить по выявленной технике оккупантов.
Применив несколько дронов-камикадзе, украинские бойцы нанесли поражение вражескому РСЗО "Град" и самоходной артиллерийской установке "Мста-С".
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