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Новости Видео Война
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Бойцы 103 бригады ТРО поразили дронами вражескую САУ "Мста-С" и РСЗО "Град". ВИДЕО

Воины Львовской территориальной обороны поразили две единицы вражеской техники, атаковавшей украинские позиции на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторам подразделения "Крылья в ад" 103-й бригады ТРО не удалось сильно повредить вражескую технику с первого удара. Но бойцы продолжали бить по выявленной технике оккупантов.

Применив несколько дронов-камикадзе, украинские бойцы нанесли поражение вражескому РСЗО "Град" и самоходной артиллерийской установке "Мста-С".

Смотрите также: Уничтожение вражеского танка на авдеевском направлении. ВИДЕО

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уничтожение (7397) РСЗО (207) САУ (217) Купянск (695)


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Вже не вперше бачу, що відеосигнал з дрону йде до останьої секунди. Скоріш за все дрони зібрані нашими умільцями які і сигнал підсилили.
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14.11.2023 17:16 Ответить
про це обовязково писати - чи хочеш за розумного видати себе???
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14.11.2023 18:33 Ответить
дрон уходит под радиогоризонт, нужен дрон-ретранслятор.
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14.11.2023 18:55 Ответить
Героям слава!
Бережи вас Господь, рідненькі
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14.11.2023 17:36 Ответить
свинособаки повинні жити в своєму дєрьмі
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14.11.2023 19:16 Ответить
 
 