Кремлевские пропагандисты передумали бомбить Польшу: "А вот по румынам я бы жахнул". ВИДЕО

В эфире программы кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева один из приглашенных экспертов предложил "жахнуть" по Румынии. Такой призыв раздался от российского политолога Дмитрия Евстафьева. В то же время пропагандист передумал бомбить Польшу: по его мнению, Россия будет еще договариваться о чем-то с поляками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин заявил, что румыны "очевидно начали борозеть". Он призвал "жахнуть" по военным базам, размещенным в Румынии. По его словам, через эти базы идет поток военной помощи Украине.

Напомним, ранее кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожал "разбить морду европейцам" и предлагал "нахрен уничтожить" Польшу ракетными ударами.

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