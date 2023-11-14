Кремлевские пропагандисты передумали бомбить Польшу: "А вот по румынам я бы жахнул". ВИДЕО
В эфире программы кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева один из приглашенных экспертов предложил "жахнуть" по Румынии. Такой призыв раздался от российского политолога Дмитрия Евстафьева. В то же время пропагандист передумал бомбить Польшу: по его мнению, Россия будет еще договариваться о чем-то с поляками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин заявил, что румыны "очевидно начали борозеть". Он призвал "жахнуть" по военным базам, размещенным в Румынии. По его словам, через эти базы идет поток военной помощи Украине.
Напомним, ранее кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожал "разбить морду европейцам" и предлагал "нахрен уничтожить" Польшу ракетными ударами.
Топ комментарии
+41 lammer ya
показать весь комментарий14.11.2023 18:25 Ответить Ссылка
+32 KosAn30 JT26
показать весь комментарий14.11.2023 18:07 Ответить Ссылка
+29 Сергей Муляр #484800
показать весь комментарий14.11.2023 18:10 Ответить Ссылка
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На немецких на румынок погляжу!
Демократки, уверяли кореша,
Не берут с советских граждан ни гроша...
...Снились Дусины клеёнки цвета беж
И нахальные шпиёнки в Бангладеш...
Поживу я, воля божья, у румын -
Говорят, они с Поволжья, как и мы!...".
Є таке слово: "сарказм"!
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж
Он над нами издевался, ну сумасшедший что возьмёшь!"
Воевода Соловьёв
Поражает мир на карте
Указательным...... х*ём!"
(Вольное переложение супершовиниста Тютчева)
Голомозый Кивабот
Вот что с украми от раши будет...
Я на карте пальцем показот.
тебя обязательно жахнут
готов дупу
Жахните по Чечне - там притесняют русскоязычных, грабят бюджет по чёрному, вертят на путине конституцию рф...
мы это поняли. И по блокаде зерна, по блокаде фур. Не стоит так явно палить свою агентуру. А подляки пусть горят в аду с кацапами вместе
Транзит зерна никто в Польше не блокировал, хватит *******.
С блокадой фур тоже почитай внимательно что происходит!
Или ты думал что можно безнаказанно срать в стране, которая оказывает Украине миллиардную помощь и ничего тебе за это не будет?