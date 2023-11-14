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Кремлевские пропагандисты передумали бомбить Польшу: "А вот по румынам я бы жахнул". ВИДЕО

В эфире программы кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева один из приглашенных экспертов предложил "жахнуть" по Румынии. Такой призыв раздался от российского политолога Дмитрия Евстафьева. В то же время пропагандист передумал бомбить Польшу: по его мнению, Россия будет еще договариваться о чем-то с поляками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин заявил, что румыны "очевидно начали борозеть". Он призвал "жахнуть" по военным базам, размещенным в Румынии. По его словам, через эти базы идет поток военной помощи Украине.

Напомним, ранее кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожал "разбить морду европейцам" и предлагал "нахрен уничтожить" Польшу ракетными ударами.

Смотрите также: Соловьев хочет отомстить немцам за поставку оружия Украине и обещает новый поход на Берлин: "Придет советский-воин освободитель и Берлин будет гореть!". ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3703) россия (96455)


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Топ комментарии
+41
По Угорщині *********. Щоб два рази не вставати
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14.11.2023 18:25 Ответить
+32
😆 клоуны сами сдерживаються что б не заржать)
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14.11.2023 18:07 Ответить
+29
Налейте ему и пусть жахнет, а то белка хватает!
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14.11.2023 18:10 Ответить
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😆 клоуны сами сдерживаються что б не заржать)
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14.11.2023 18:07 Ответить
клоуни клоунами, але ж цю хрєнь транслюють по ТБ та впихують 140 міліонам "істот на двох ногах та без пірьїв" (як казав колись давньогрецький філософ)
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14.11.2023 19:49 Ответить
Перестаньте транслювати фуфло про 140 мільйонів! 80 мон було в 2010 році, після чого статистику на кацапії засекретили!
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14.11.2023 22:07 Ответить
Нет, Киркоров мне не нравится, слащавый он......одним словом румын.
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14.11.2023 18:09 Ответить
кіря не румин а булгар, до речі румини пресують РУЦЬКЕ швайн, відривають номери та багато іншого, особисто бачив як щімлять руску регістрацію
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14.11.2023 18:45 Ответить
це цитата з вдомого "кіна" , в якому проголосили нам війну...
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14.11.2023 19:46 Ответить
Налейте ему и пусть жахнет, а то белка хватает!
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14.11.2023 18:10 Ответить
там жахалка розсиплеться при спробі піднятися...
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14.11.2023 18:14 Ответить
На Воронеже потренируйся.
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14.11.2023 18:15 Ответить
Божевільні, вільні від Бога.
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14.11.2023 18:18 Ответить
По Угорщині *********. Щоб два рази не вставати
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14.11.2023 18:25 Ответить
🤣
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14.11.2023 18:27 Ответить
вдруг товарищ орбан президент турции обидеться?)
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14.11.2023 18:29 Ответить
Язиком себе, в свою ж сраку жахнеш...
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14.11.2023 18:28 Ответить
А вдруг вони вас ? (с)
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14.11.2023 18:29 Ответить
"...Ох, я в Венгрии на рынок похожу,
На немецких на румынок погляжу!
Демократки, уверяли кореша,
Не берут с советских граждан ни гроша...

...Снились Дусины клеёнки цвета беж
И нахальные шпиёнки в Бангладеш...
Поживу я, воля божья, у румын -
Говорят, они с Поволжья, как и мы!...".
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14.11.2023 18:30 Ответить
,,..я к болгарам уезжаю, в Будапешт...,,
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14.11.2023 18:34 Ответить
Висоцький погано знав історію переселень народів.
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14.11.2023 19:45 Ответить
Дуже гарно знав. Тому так і писав.
Є таке слово: "сарказм"!
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15.11.2023 10:26 Ответить
Кромє как пуканамі лапатнікі па натє жахнуть нє могут-вот і очєрєдной "жах" лапатніка пуканом па натє...
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14.11.2023 18:31 Ответить
Чим старіші пердуни, тим войовничіші.
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14.11.2023 18:34 Ответить
В эту тему больше по-моему подходит:
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж
Он над нами издевался, ну сумасшедший что возьмёшь!"
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14.11.2023 18:34 Ответить
все с ума свихнулись, даже кто безумен был
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15.11.2023 09:35 Ответить
Це про раїський телевізор. Маргуліса на ніх нєт
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15.11.2023 10:06 Ответить
Неправильно якось він стоїть. Мав би сидіти на корточках із сємками та цигаркою...або на пляшці....
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14.11.2023 18:35 Ответить
"Вот в воинственном азарте
Воевода Соловьёв
Поражает мир на карте
Указательным...... х*ём!"
(Вольное переложение супершовиниста Тютчева)
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14.11.2023 18:36 Ответить
И ему тут отвечает
Голомозый Кивабот
Вот что с украми от раши будет...
Я на карте пальцем показот.
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14.11.2023 18:41 Ответить
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14.11.2023 18:37 Ответить
В задней армянки особенно хороши. Профессионально и с любовью к этому делу.
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14.11.2023 19:10 Ответить
Мы им столько "добра" сделали...
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14.11.2023 18:38 Ответить
ну мы в щебекино и частично белгород то же обстрелы лучами добра делаем,пока столько же доброты не можем насыпать в нужных количчествах но стараемся
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14.11.2023 18:44 Ответить
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14.11.2023 18:45 Ответить
******* редкий
тебя обязательно жахнут
готов дупу
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14.11.2023 18:48 Ответить
Кремль назвав два способи помилування злочинів у Росії. Одна з них - спокута кров'ю на полі бою. Цей шлях, зокрема, обрав Владислав Канюс, який у січні 2020 року вбив свою колишню дівчину Віру Пехтелеву. Його та щонайменше 16 інших убивць, які мали відсидіти багато років у в'язниці, помилував президент Володимир Путін. За даними Агентства, росіяни, які повернулися з війни, вже вбили понад 27 людей
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14.11.2023 18:49 Ответить
репортаж из палаты №6
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14.11.2023 18:49 Ответить
Хто хоч раз слухав шоу соловйоба - той в цирку не сміється .
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14.11.2023 18:57 Ответить
Рівень якогось задрипаного генделика...
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14.11.2023 18:59 Ответить
Ипанутым нет покоя 😂
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14.11.2023 19:00 Ответить
Сатурну больше не наливать.
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14.11.2023 19:00 Ответить
Та що там лукавити - вже певне і домовились - он як щільно заблокувалит кордон продажні підфуйлівські посіпаки і їх керманичі.
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14.11.2023 19:00 Ответить
А этот дятел в курсе, что Румыния, почти 20 лет, член НАТО ?
Жахните по Чечне - там притесняют русскоязычных, грабят бюджет по чёрному, вертят на путине конституцию рф...
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14.11.2023 19:02 Ответить
Ща санитары придут отжахают.
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14.11.2023 19:02 Ответить
жахнутые *************** *************..........................................................да повыздыхайте **** уже болтные гниды..................................................................................................................................
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14.11.2023 19:03 Ответить
А КієФ за трі дня взяв?! Чи за щоку взяв?
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14.11.2023 19:07 Ответить
вони своїми смердючими язикам вже й по США-"жахкали", але тільки 👅-ами
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14.11.2023 19:21 Ответить
В голову собі зробіть контрольний вистрел,прямо в студії!
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14.11.2023 19:23 Ответить
Перед тем, как жахнешь, не забудь снять штаны!
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14.11.2023 19:41 Ответить
Зачем ? Он в них каждую передачу жахает . Дежурные штаны .
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14.11.2023 19:45 Ответить
Ну попробуйте.
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14.11.2023 19:49 Ответить
жах
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14.11.2023 19:58 Ответить
Поляків кацапи вже майже за своїх вважають! Не дивно...
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14.11.2023 19:58 Ответить
Треба кацапів знищувати. Вилікувати їх вже не зможе ніякий психотерапевт...
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14.11.2023 20:45 Ответить
"на його думку, росія ще домовлятиметься про щось з поляками " Це вже видно з блокування доріг поляками
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14.11.2023 21:37 Ответить
на його думку, росія ще домовлятиметься про щось з поляками.

мы это поняли. И по блокаде зерна, по блокаде фур. Не стоит так явно палить свою агентуру. А подляки пусть горят в аду с кацапами вместе
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14.11.2023 21:49 Ответить
Женя-кацап! Ты будешь гореть сидя на бутылке

Транзит зерна никто в Польше не блокировал, хватит *******.

С блокадой фур тоже почитай внимательно что происходит!
Или ты думал что можно безнаказанно срать в стране, которая оказывает Украине миллиардную помощь и ничего тебе за это не будет?
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14.11.2023 22:12 Ответить
Им бы в штаны не жахнуть, тёплым , с перепугу !
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14.11.2023 23:09 Ответить
Мордор усиленно окружает себя таким количеством врагов, что их совокупный ВПК может сделать бо-бо даже 140 миллионам быкующих на весь Мир ************.
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15.11.2023 07:04 Ответить
Этот поц может только свою письку грязными руками подёргать и в микрофон слюни пускать.
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15.11.2023 10:29 Ответить
Ти б жахнув тільки голою дупою їжачка.
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15.11.2023 15:21 Ответить
 
 