Семьям двух ликвидированных сторонников "русского мира" из Луганска вручили холодильники "не скрепного" производителя. ВИДЕО

Российские оккупанты раздают семьям ликвидированных боевиков из Луганска холодильники южнокорейского производства. Об этом стало известно из отрывка пропагандистского сюжета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.

"Целый холодильник вместо мужа. А мог бы, как говорил Путин, спиться и бесплатно умереть. Тогда бы холодильника не дали", - написал Казанский.

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