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Семьям двух ликвидированных сторонников "русского мира" из Луганска вручили холодильники "не скрепного" производителя. ВИДЕО

Российские оккупанты раздают семьям ликвидированных боевиков из Луганска холодильники южнокорейского производства. Об этом стало известно из отрывка пропагандистского сюжета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.

"Целый холодильник вместо мужа. А мог бы, как говорил Путин, спиться и бесплатно умереть. Тогда бы холодильника не дали", - написал Казанский.

Смотрите также: Кремлевские пропагандисты передумали бомбить Польшу: "А вот по румынам я бы жахнул". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) Луганск (3166)


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Топ комментарии
+30
Дешовка. "Спасибо огромное от всей души". Дура потеряла мужа и отца детей и у нее еще язык поворачивается спасибо сказать оккупантам. Даже не жалко. Быдло.
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14.11.2023 19:10 Ответить
+20
Це щоб папка подовше свіжим був? Чи котлети з нього наморозять.
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14.11.2023 19:04 Ответить
+16
та шо там улибаться, тут зі сміху як би не померли, вслід за добитчіками холодильників.
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14.11.2023 19:03 Ответить
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та шо там улибаться, тут зі сміху як би не померли, вслід за добитчіками холодильників.
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14.11.2023 19:03 Ответить
https://www.lg.com/ru/about-lg/press-and-media/lg-new-press-puteshestvie-na-zavod-lg-electronics-v-podmoskove-2019 Путешествие на завод LG Electronics в Подмосковье: прорывные технологии и высокие стандарты качества - LG Россия

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14.11.2023 20:01 Ответить
ліквідованих бойовиків із Луганська
---
а Луганск это Украина, чи ни ?
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14.11.2023 20:09 Ответить
это что, анонс нового "рассказа технолога петухова"? - ...а так же в области балета, мы впереди, говорю, планеты всей (С) )))
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14.11.2023 20:11 Ответить
новость на сайте LG
правда старая, 2019

интересно, сейчас им разрешено логотипы LG использовать или пофиг ?
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14.11.2023 20:17 Ответить
кому интересны проблемы индейцев, разрешено им сейчас на снегу логотипы жолтым выписывать или нет, а потом их есть? ))
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14.11.2023 20:24 Ответить
Отверточная сборка это суперкруто! На самом большом заводе LG в Чханвоне работает около 1000 человек и это заводище, а на среднем по мощности в Подмосковье 1450, или как утверждал вождь мирового пролетариата: - количество всегда переходит в качество. Аналогичный завод в Малайзии 630 человек. Выводы делайте сами.
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14.11.2023 20:22 Ответить
Почему вы думаете средним по мощности.
вы думаете с этого завода в ЕС не шло ?

Если бы шло только для внутреннего потребления, то коробки не стали бы расписывать на несколько языков. вы видео посмотрите.
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14.11.2023 21:29 Ответить
с одной стороны 9 языков. из них только 2 на кириллице.

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14.11.2023 21:33 Ответить
Це щоб папка подовше свіжим був? Чи котлети з нього наморозять.
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14.11.2023 19:04 Ответить
наживку на сома.
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14.11.2023 19:34 Ответить
От що робити з такими сім'ями після визволення?
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14.11.2023 20:14 Ответить
Щоб на новий рік був більше схожий на Дєда Мороза або дида отморозка...
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14.11.2023 21:17 Ответить
"Лада" де?
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14.11.2023 19:06 Ответить
Не вистачає китайських двигунів для "Лади" - велика навантаження на виробництво
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14.11.2023 19:13 Ответить
Від Лади колір
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14.11.2023 19:18 Ответить
"падобные визиты заставляют чаще улыбаться" - папка холодный в морозилке вообще ржака бесперебойная...
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14.11.2023 19:07 Ответить
Дешовка. "Спасибо огромное от всей души". Дура потеряла мужа и отца детей и у нее еще язык поворачивается спасибо сказать оккупантам. Даже не жалко. Быдло.
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14.11.2023 19:10 Ответить
ну значить від холодильника їй більше користі буде, ніж було від того до...ба
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14.11.2023 21:10 Ответить
А шо отечественных не было? Они же более продвинутые.
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14.11.2023 19:10 Ответить
они подмосковные
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14.11.2023 20:02 Ответить
Ну, тогда все чики-пуки.
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14.11.2023 20:12 Ответить
Шо вкрали тим і нагороджують.
Рускій мір...
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14.11.2023 19:11 Ответить
А сами женихи в холодильниках?
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14.11.2023 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RSfGRdgARTA Хохолодильник только до пункта назначения, на адрес - ящик.
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14.11.2023 19:18 Ответить
Так, вірно. Щоб загиблих Ванюшек можна було зберігати в холодильниках, як в мавзолеї. Дістати, посадити за стіл закочєнєвший труп, випити з ним чарку, побалакати - рамантіка!!
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14.11.2023 19:12 Ответить
це щоб "гєроєв" там зберігати?))
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14.11.2023 19:14 Ответить
наживку на сома
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14.11.2023 19:35 Ответить
Дончанкам зараз поталанило. Разом з тілом чоловіка влада дарує холодильник, де небіжчика можна буде довго тримати. Поки повністью не з'їдять.
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14.11.2023 19:16 Ответить
Толку от того мужа, вот холодильник.
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14.11.2023 19:17 Ответить
Нормальна у орків мобілізація, - загребли чувака з п'ятьма дітьми. Утилізували, за царя і рускі мір, а щасливій вдові холодильник...
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14.11.2023 19:18 Ответить
"что толку в избу торопиться
и тятя тятя звать с крыльца
когда сетями притащило холодильник
отца" (С)
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14.11.2023 19:18 Ответить
Холодильники не можна ні перевозити, ні складувати у горизонтальному стані. Зіпсуються дуже швидко. Папка даром умєр.
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14.11.2023 19:18 Ответить
Якщо десь у Сибір відправляти - то можна взагалі без компресора)
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14.11.2023 20:29 Ответить
)))) "а зачем им компрессор, если електричества всёравно нет?" прорубають дірочку в ізбє (коли ізба є), та напроти морозілки таку ж прорубають, притулять щільно до брёвен, щєлі законопатять, шоб тєпло з ізби пельмєшкі з папкі не попортіло і оба-на! тільки зими залишиться дочекатись, шоб запрацював ))
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14.11.2023 20:42 Ответить
В рашці-засрашці ніякий компресор не врятує від депресії.
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14.11.2023 21:19 Ответить
как же можно так унижаться чтобы, радоваться холодильнику в обмен на мужа ?
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14.11.2023 19:19 Ответить
Это не совсем холодильник, это такой мегаорден (правильный параллелепипед) с закруткой на спине.
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14.11.2023 19:29 Ответить
Ідеальне вирішення питання. Холодильники оркам разом з пральними машинами довелося б самотужки перти в мордор. А тут і орк гиройски пагиб за родину за карлика і холодильник безкоштовно доставили.
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14.11.2023 19:20 Ответить
Все кто живет в ЕС, в США, Канаде - покажите это видео там.

Пусть видят низость рф.
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14.11.2023 19:20 Ответить
А треба було подарувати холодильники "Норд", їх не так давно виробляли в Донецьку.
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14.11.2023 19:24 Ответить
у меня Датский уже давно работает
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14.11.2023 19:27 Ответить
а что теперь скажут те кто за Лу Пу
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14.11.2023 19:25 Ответить
А у нас радость - папа с фронта вернулся .
..
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14.11.2023 19:27 Ответить
в пакете
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14.11.2023 19:46 Ответить
В образі - холодильника ..
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14.11.2023 20:05 Ответить
Начебто гріх сміятися на хворими людьми.. Але - ЦЕ не люді👈
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14.11.2023 19:28 Ответить
Малих чомусь жалко.
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14.11.2023 19:32 Ответить
Теперь в холодильнике будет морозить уши от осла или от мужа
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14.11.2023 19:37 Ответить
Вушкі від куя.
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14.11.2023 20:01 Ответить
А где же холодильник от производителя с РФ ?
ПОЧЕМУ LG?
Почему холодильник с загнивающего запада, а не с "развивающей" страны?
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14.11.2023 19:39 Ответить
Компания LG построила в козломордии заводы по сборке холодильников и стиралок, которые
работают до сих пор.
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14.11.2023 20:01 Ответить
Импорта-замещение во всей красе!
Мужа на холодильник!
Так холодильник ещё и с загнивающего запада против которого муж боролся🤣🤣🤣🤣🤣
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14.11.2023 19:40 Ответить
Холодильники для трупов ?
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14.11.2023 19:42 Ответить
на хрена им холодильник если они не курят
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14.11.2023 19:44 Ответить
шож так скрепа прослабилась....ну хотя бы АТЛАНТ!
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14.11.2023 19:49 Ответить
якось невдобно выйшло.
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14.11.2023 19:49 Ответить
и пельменей не положили в морозилку
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14.11.2023 19:52 Ответить
В якомусь маріупольському магазині техніки вкрали і лугандонам подарували,а виставили, що подарок "от щедрой ресєї матушкі".
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14.11.2023 20:00 Ответить
они сражались за холодильник
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14.11.2023 20:01 Ответить
Довбні-зрадити вітчизну,заради цього...
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14.11.2023 20:02 Ответить
Нормально. А как же донецкий завод гигант Норд? С 1963 года производил холодильники.
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14.11.2023 20:08 Ответить
"кормильцы" гребаные
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14.11.2023 21:35 Ответить
Ну это еще не худший варик, вдовам бурятов дарят мешок картошки, в лучшем случае куртку.
Лады достаються только городской елите России.
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14.11.2023 21:46 Ответить
Хай скаже спасіба, що не 50 брусів льоду, як у якутії.
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14.11.2023 22:22 Ответить
 
 