Семьям двух ликвидированных сторонников "русского мира" из Луганска вручили холодильники "не скрепного" производителя. ВИДЕО
Российские оккупанты раздают семьям ликвидированных боевиков из Луганска холодильники южнокорейского производства. Об этом стало известно из отрывка пропагандистского сюжета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.
"Целый холодильник вместо мужа. А мог бы, как говорил Путин, спиться и бесплатно умереть. Тогда бы холодильника не дали", - написал Казанский.
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+30 Oleksander Khomenko
показать весь комментарий14.11.2023 19:10 Ответить Ссылка
+20 Михаил Дужик #512165
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+16 Fjall_Raven
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а Луганск это Украина, чи ни ?
правда старая, 2019
интересно, сейчас им разрешено логотипы LG использовать или пофиг ?
вы думаете с этого завода в ЕС не шло ?
Если бы шло только для внутреннего потребления, то коробки не стали бы расписывать на несколько языков. вы видео посмотрите.
Рускій мір...
и тятя тятя звать с крыльца
когда сетями притащило холодильник
отца" (С)
Пусть видят низость рф.
..
ПОЧЕМУ LG?
Почему холодильник с загнивающего запада, а не с "развивающей" страны?
работают до сих пор.
Мужа на холодильник!
Так холодильник ещё и с загнивающего запада против которого муж боролся🤣🤣🤣🤣🤣
Лады достаються только городской елите России.