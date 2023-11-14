Российский пленный о потерях оккупантов на войне: "Из первого набора боевиков из "Шторм-Z" в живых осталось несколько человек". ВИДЕО

Пленный механик-водитель из подразделения "Шторм-Z" Серебряков Антон родом из Улан-Удэ. Оккупант заключил контракт с рф в феврале 2023 года. По его словам, из первого набора боевиков из "Шторм-Z" в живых осталось всего несколько человек: их ликвидировали воины ВСУ во время наступательных действий летом. Со второго набора уже 54 оккупанта - "двухсотые".

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант попал в плен во время неудачного штурма российских захватчиков несколько дней назад.

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