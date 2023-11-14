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Российский пленный о потерях оккупантов на войне: "Из первого набора боевиков из "Шторм-Z" в живых осталось несколько человек". ВИДЕО

Пленный механик-водитель из подразделения "Шторм-Z" Серебряков Антон родом из Улан-Удэ. Оккупант заключил контракт с рф в феврале 2023 года. По его словам, из первого набора боевиков из "Шторм-Z" в живых осталось всего несколько человек: их ликвидировали воины ВСУ во время наступательных действий летом. Со второго набора уже 54 оккупанта - "двухсотые".

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант попал в плен во время неудачного штурма российских захватчиков несколько дней назад.

Смотрите также: Подразделение "Острые Картузы" на Лиманско-Купянском направлении сожгло вражеский БТР-82. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) пленные (2190)


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Топ комментарии
+8
сердце разрывается как мне жаль...
что оно не издохло...
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14.11.2023 19:51 Ответить
+6
Тупорылое мясо .
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14.11.2023 19:40 Ответить
+5
На біса це показувати?

Яка ціна таким "зізнанням"?

В таких умовах можна плести що завгодно.
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14.11.2023 19:56 Ответить
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Тупорылое мясо .
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14.11.2023 19:40 Ответить
про людей воно загнуло...
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14.11.2023 19:43 Ответить
Плять, недобычки окурков махорки...
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14.11.2023 19:43 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8?src=hashtag_click #Кринки / https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Корсунка людина, яку пустили рашисти до хворих родичів, під враженням того, що скрізь спалена російська техніка і трупи росіян, які вони не забирають...
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14.11.2023 19:45 Ответить
сердце разрывается как мне жаль...
что оно не издохло...
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14.11.2023 19:51 Ответить
-Ой ладно, не начинай, ***** панфиловский..
-Почему же панфиловский, я на авдеевских фронтах ранен...
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14.11.2023 19:52 Ответить
"В живих лишилося кілька людей"

А хто ж тоді з рузьге наступає та ще й по кількох напрямках - прочитав про це допіру трохи нижче.
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14.11.2023 19:53 Ответить
нужно пустить им ипсо, что отпуск возможен только в украинском плену.
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14.11.2023 19:55 Ответить
На біса це показувати?

Яка ціна таким "зізнанням"?

В таких умовах можна плести що завгодно.
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14.11.2023 19:56 Ответить
Це для тих хто вірить в ІПСО русні що ...ресурси у них безмежні, воювати будуть довго - того ...нужно договариваться..."

Видно що він розмовляє спокійно (не зашуганий і не забитий) - тому розказує нашим розвідникам РЕАЛЬНІ факти в його частині.

Для розуміння загальної ситуації з поповненням ресурсів і сил противника - от з таких багатьох свідчень складається загальна картина реального стану русні.

Так - правильно багато замітили, воювати вони не бояться і не розхотіли.
А то що їх як скот гонять на убой - це ніяк зрозуміти не можуть бо мізків нема скласти 2х2 - ВОНИ РОЗХІДНИЙ МАТЕРІАЛ для імперії.
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14.11.2023 21:58 Ответить
Сподіваюся, йому вистрілили в око після завершення інтерв'ю. Двічі.
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14.11.2023 19:58 Ответить
Все як у класиці - прєступлєніє і наказаніє https://twitter.com/666_mancer/status/1724408107583881452
Це треба тільки бачити .
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14.11.2023 20:11 Ответить
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14.11.2023 20:14 Ответить
Кацапи повинні лежати в гробах.
А хороші кацапи ?
А хороші кацапи в хороших гробах.
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14.11.2023 20:14 Ответить
а десь там щас кабиздох в своєму котлі- дидовскую запевай!!!
"ах сколько там "хороших" зеков
лежать асталоооось в темнаааааатєєєєє
у нєзнааааакааааамово пасёлкааааа
на безимяннайййй висатєєєєє...!!"
)))
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14.11.2023 20:20 Ответить
кожен русак скаржиться тільки про 2 речі поагий камандір і мало снарядів чи погана амуніція.
це для йолупів що думають що кацапи від втрат не бажають воювати за царя з окладон під 3к баксів.
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14.11.2023 20:30 Ответить
"Эх, нам бы нормальных командиров, мы б тогда повоевали!" - я правильно зрозумів його?
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14.11.2023 20:32 Ответить
Плахіє командіри, бидло не здатне зрозуміти що командири-загонщини чітко виконують накази по забою скота.
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14.11.2023 20:46 Ответить
Пиджак ворованный есть, одеть манишку и в гроб !
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14.11.2023 21:12 Ответить
Воно гідне тільки чорного пакету і то щоб не смерділо.
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14.11.2023 21:16 Ответить
Цей товстий бурятский танкіст Антон Серебряков вже другий день поспіль зірка відео Цензора. Чи більше нема інших товстих, чи бурятів, чи танкістів, чи взагалі полонених?
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14.11.2023 23:44 Ответить
Аж сльозу видавило...питання до Цензора-а нафуя воно нам потрібно? Типу, показати "просветление" кацапа? Картинки з мертвими москалями більш корисні, і не потрібно там писати 18+. Українські діти повинні з дитинства знати, що гарний москаль -мертвий москаль. Для цього зараз їхні батьки воюють і гинуть...
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15.11.2023 06:42 Ответить
 
 