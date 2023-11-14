Российский пленный о потерях оккупантов на войне: "Из первого набора боевиков из "Шторм-Z" в живых осталось несколько человек". ВИДЕО
Пленный механик-водитель из подразделения "Шторм-Z" Серебряков Антон родом из Улан-Удэ. Оккупант заключил контракт с рф в феврале 2023 года. По его словам, из первого набора боевиков из "Шторм-Z" в живых осталось всего несколько человек: их ликвидировали воины ВСУ во время наступательных действий летом. Со второго набора уже 54 оккупанта - "двухсотые".
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант попал в плен во время неудачного штурма российских захватчиков несколько дней назад.
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что оно не издохло...
-Почему же панфиловский, я на авдеевских фронтах ранен...
А хто ж тоді з рузьге наступає та ще й по кількох напрямках - прочитав про це допіру трохи нижче.
Яка ціна таким "зізнанням"?
В таких умовах можна плести що завгодно.
Видно що він розмовляє спокійно (не зашуганий і не забитий) - тому розказує нашим розвідникам РЕАЛЬНІ факти в його частині.
Для розуміння загальної ситуації з поповненням ресурсів і сил противника - от з таких багатьох свідчень складається загальна картина реального стану русні.
Так - правильно багато замітили, воювати вони не бояться і не розхотіли.
А то що їх як скот гонять на убой - це ніяк зрозуміти не можуть бо мізків нема скласти 2х2 - ВОНИ РОЗХІДНИЙ МАТЕРІАЛ для імперії.
Це треба тільки бачити .
А хороші кацапи ?
А хороші кацапи в хороших гробах.
"ах сколько там "хороших" зеков
лежать асталоооось в темнаааааатєєєєє
у нєзнааааакааааамово пасёлкааааа
на безимяннайййй висатєєєєє...!!"
)))
це для йолупів що думають що кацапи від втрат не бажають воювати за царя з окладон під 3к баксів.