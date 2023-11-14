"Мрия на дроны" - сбор 6 миллионов гривен на 300 FPV-дронов "Дикие Шершни" для 3-й ОШБр. ВИДЕО

Проект "Дикие шершни" продолжает сбор на партию дронов-камикадзе для воинов 3-й отдельной штурмовой бригады. Осталось собрать 4 миллиона 123 тысячи гривен.

FPV-дрон - самое дешевое и эффективное оружие переднего края, которое может доставать врага и в тылу. Этот высокоманевренный и быстрый боеприпас – самый страшный сон российской техники.

За донат от 500 гривен можно выиграть уникальные арт-постеры с частицей легендарного самолета АН 225 "Мрия" проекта "У нас всегда будет Мрия" с подписями известных украинцев, среди которых Главнокомандующий Валерий Залужный, Святослав Вакарчук и бойцы 3-й штурмовой. Больше донатов – больше шансов выиграть постер!

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