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Бойцы 40-й ОАБр уничтожили антенную стацию РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром-М" и полевой склад оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады за день уничтожили антенную стацию РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром-М" и полевой склад ГСМ оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в соцсети.

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уничтожение (7397) 40 артиллерийская бригада (33)


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Не дари мне цветов складов покупных,
Собери мне букет складов полевых!
)))
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14.11.2023 22:57 Ответить
с этими станциями можно бороться с элементами троллинга.
способ 1. Использование ВПФ-дрона с баллончиком краски, которая распыляется на поверхность оптической системы и лишает ее возможности наблюдения. дрон при этом не тратится.
способ 2. Использование ВПФ-дрона с лазером-гравировщиком, который необратимо выжигает чувствительную матрицу. дрон при этом не тратится.
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14.11.2023 23:00 Ответить
Малоймовірно що такі рішення практичні:
а) дронам потрібно буде суттєво зменшувати швидкість для здійснення доволі ювелірних маневрів, а отже ставати вразливішими навіть для стрілецької зброї;
б) напрямлене разпилення фарби потребує ускладнення механізму (це вже не простий скид ВОГ чи "таран" ворожої цілі), а враховуючи супротивний тиск повітря та, у більшості випадків, непередбачені атмосферні потоки, десь в половині випадків бризки з фарбою заливатимуть відеокамери самого безпілотника;
в) функціонування заляпаних фарбою відеокамер того ж "Муром-М" можна безболісно відновити за години, чого не скажеж про фізично розбиті оптичні прилади, та ще й поруйновану високісну стійку.
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15.11.2023 00:09 Ответить
закономерные сомнения, но они развеиваются уже существующим решением.

1) уязвимость от стрелкового оружия ситуативна, зависит от массы факторов, например от того, что поблизости есть условный часовой-наблюдатель.
2) сброс вога или таран имеют тот недостаток, что количество попыток существенно ограничено. на картинке дрон который развеивает сомнения относительно самопоражения.
3) да, заляпанную краской просветленную оптику проще заменить на новую, чем отчистить. то же касается и выжигания лазером чувствительной матрицы. дрон в обоих случаях возвращается к месту старта, а наблюдатели ждут личный состав для замены и поражают уже не только сам комплекс но и личный состав.
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15.11.2023 00:23 Ответить
https://twitter.com/i/status/1724488267498770913 шмяк-хуяк, и нет бурят!!
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14.11.2023 23:04 Ответить
тут нема чого додати тому скажу на есперанто:
"Xлопці, Thank you very бога much!"
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14.11.2023 23:07 Ответить
Позасирали всі посадки,приходиться їх випалювати!
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14.11.2023 23:14 Ответить
 
 