Бойцы 40-й ОАБр уничтожили антенную стацию РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром-М" и полевой склад оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады за день уничтожили антенную стацию РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром-М" и полевой склад ГСМ оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в соцсети.
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цветовскладов покупных,
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букетскладов полевых!
)))
способ 1. Использование ВПФ-дрона с баллончиком краски, которая распыляется на поверхность оптической системы и лишает ее возможности наблюдения. дрон при этом не тратится.
способ 2. Использование ВПФ-дрона с лазером-гравировщиком, который необратимо выжигает чувствительную матрицу. дрон при этом не тратится.
а) дронам потрібно буде суттєво зменшувати швидкість для здійснення доволі ювелірних маневрів, а отже ставати вразливішими навіть для стрілецької зброї;
б) напрямлене разпилення фарби потребує ускладнення механізму (це вже не простий скид ВОГ чи "таран" ворожої цілі), а враховуючи супротивний тиск повітря та, у більшості випадків, непередбачені атмосферні потоки, десь в половині випадків бризки з фарбою заливатимуть відеокамери самого безпілотника;
в) функціонування заляпаних фарбою відеокамер того ж "Муром-М" можна безболісно відновити за години, чого не скажеж про фізично розбиті оптичні прилади, та ще й поруйновану високісну стійку.
1) уязвимость от стрелкового оружия ситуативна, зависит от массы факторов, например от того, что поблизости есть условный часовой-наблюдатель.
2) сброс вога или таран имеют тот недостаток, что количество попыток существенно ограничено. на картинке дрон который развеивает сомнения относительно самопоражения.
3) да, заляпанную краской просветленную оптику проще заменить на новую, чем отчистить. то же касается и выжигания лазером чувствительной матрицы. дрон в обоих случаях возвращается к месту старта, а наблюдатели ждут личный состав для замены и поражают уже не только сам комплекс но и личный состав.
"Xлопці, Thank you very бога much!"