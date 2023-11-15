Украинский беспилотник атаковал вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Запорожье. ВИДЕО
Украинские военные поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", стоявший во временно оккупированной части Запорожской области. Атаковали вражеский ЗРК сбрасывая гранаты с беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своей работы защитники опубликовали в сети.
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+4 Яр Холодний
показать весь комментарий15.11.2023 02:50 Ответить Ссылка
+3 Майбутнє Без касапа2
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+3 Urs
показать весь комментарий15.11.2023 00:34 Ответить Ссылка
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Як мінімум коробку треба буде вантажити на залізницю і тягнути на Кіровське машинобудівне ВО для встановлення нових модулів, а з НВО "Агат" тягти нові РЛС. Просто незважай на недолугі коменти, і не витрачай на них час. Такі коментатори, як правило, невиправні.