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Украинский беспилотник атаковал вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Запорожье. ВИДЕО

Украинские военные поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", стоявший во временно оккупированной части Запорожской области. Атаковали вражеский ЗРК сбрасывая гранаты с беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своей работы защитники опубликовали в сети.

Также смотрите: Бойцы 40-й ОАБр уничтожили антенную стацию РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром-М" и полевой склад оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7397) Запорожская область (3254)


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Топ комментарии
+4
Дрон "на вільному полюванні" Що причепили - те й несе Міг так само надибать окопи з кацапами - був-би ефект інший Але надибав ТОР По ньому і вдарив Якщо й не знищив - то пошкодив Сьогодні точно працювать не буде - поки не відремонтують
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15.11.2023 02:50 Ответить
+3
А на куйла так полювати можна??
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15.11.2023 00:11 Ответить
+3
це може бути будь-який - "волиняка", бандерик", "кажан", R18, "пегасус"... На що надонатили - з того і скидають. А кількість скидів від ваги скиду залежить. Можно механізм скиду і на вісім зробить.
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15.11.2023 00:34 Ответить
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хватило бы и одной зажигательной, даже если бы и промазал на пару метров. когда мы увидим зажигательные боеприпасы?
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15.11.2023 00:03 Ответить
проти ппо найкращі осколкові
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15.11.2023 00:14 Ответить
лучше комбинировать поражающие факторы. осколочный поражающий фактор наносит ущерб только в момент самого взрыва, а зажигательный состав действует до выгорания горючего вещества, т.е. дольше. а значит вероятность нанесения критического ущерба повышается.
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15.11.2023 00:26 Ответить
Так, скляна банка з напалмом, доповненим алюмінієвою пудрою не завадив би.
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15.11.2023 08:07 Ответить
П'ять цукерок нарахував...Що то за дрон такий ....?
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15.11.2023 00:04 Ответить
спецефекти
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15.11.2023 00:11 Ответить
це може бути будь-який - "волиняка", бандерик", "кажан", R18, "пегасус"... На що надонатили - з того і скидають. А кількість скидів від ваги скиду залежить. Можно механізм скиду і на вісім зробить.
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15.11.2023 00:34 Ответить
Хлопці! Там нова зимова резина! Зупиніть ... і знімайте!!!!
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15.11.2023 00:09 Ответить
А на куйла так полювати можна??
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15.11.2023 00:11 Ответить
Похоже ему по барабану. Лучше одну большую бимбу сбросить на технику чем кучу маленьких
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15.11.2023 00:22 Ответить
Дрон "на вільному полюванні" Що причепили - те й несе Міг так само надибать окопи з кацапами - був-би ефект інший Але надибав ТОР По ньому і вдарив Якщо й не знищив - то пошкодив Сьогодні точно працювать не буде - поки не відремонтують
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15.11.2023 02:50 Ответить
Навіть якщо до ранку не згорить, то післязавтра навіть у грудні працювати не буде, бо точно розхєрачена оглядова антена станції виявлення цілей та фазована антена станції наведення - це вкрай вразливі зовнішні елементи. Пошкоджені\знищені один, а може і обидва ракетні модулі.
Як мінімум коробку треба буде вантажити на залізницю і тягнути на Кіровське машинобудівне ВО для встановлення нових модулів, а з НВО "Агат" тягти нові РЛС. Просто незважай на недолугі коменти, і не витрачай на них час. Такі коментатори, як правило, невиправні.
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15.11.2023 15:30 Ответить
 
 