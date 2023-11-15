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Новости Видео Война
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Пылающая вражеская техника по дороге на Авдеевку: "Камикадзе въ#бал "Урал". И еще "Газельку". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, сделанная оккупантами по дороге на Авдеевку, на которой снята российская техника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр попал горящий внедорожник, уничтоженный грузовик и микроавтобус. Оккупанты жалуются на атаки дронов-камикадзе. Судя по записи, как минимум один оккупант был ликвидирован во время атаки - его тело свисает из кабины грузовика.

"Двигаясь по дороге на Авдеевку оккупанты снимают видео и комментируют происходящее. Украинские дроны уничтожили вражескую технику, а из кабины грузовика свисает тело ликвидированного захватчика", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Граната из дрона попадает в двух оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) уничтожение (7397) Донецкая область (10132) Авдеевка (2444) дроны (4209)


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Топ комментарии
+28
Всі кацапи мають висіти.
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15.11.2023 09:42 Ответить
+17
Московське лайно окупаційне, палає на теренах України з начинням!
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15.11.2023 09:44 Ответить
+12
Кацапи завис без можливості перезагрузки.
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15.11.2023 09:50 Ответить
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Всі кацапи мають висіти.
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15.11.2023 09:42 Ответить
Московське лайно окупаційне, палає на теренах України з начинням!
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15.11.2023 09:44 Ответить
Кацапи завис без можливості перезагрузки.
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15.11.2023 09:50 Ответить
Обід з двох страв: "кацапи смажені" та "кацап фарширований залізом і свинцем"!
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15.11.2023 10:15 Ответить
не радостная картина...ездят как дома у себя падлы...
кстати обратите внимание на гармошки ,вернее их количество
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15.11.2023 10:16 Ответить
Як дома?! Їх епашуть на кожномку кроці, як собак скаженних...
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15.11.2023 18:27 Ответить
FPV-дрон на кацапском наречии (на 9 сек. ) звучит, как ФиВиПи...
Чучмеки необразованные !
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15.11.2023 10:20 Ответить
У них в компьютерах главное САПОРТ.
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15.11.2023 12:13 Ответить
отличный результат.
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15.11.2023 10:59 Ответить
Вместо подушки безопасности для пассажира у них гвозди. Оригинально
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15.11.2023 22:28 Ответить
 
 