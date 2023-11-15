Сотрудники ТЦК и правоохранители жестко задержали мужчину за отказ от получения повестки в Одессе: ГБР проводит расследование. ВИДЕО
Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту задержания мужчины в Одессе, который якобы отказался получать повестку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"14 ноября 2023 года рядом одесских телеграм-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки", - говорится в сообщении.
Начато расследование инцидента, проведен комплекс неотложных следственных действий, допрошены свидетели, а также все участники происшествия.
"Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы", - отметили в ГБР.
Открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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