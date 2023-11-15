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Сотрудники ТЦК и правоохранители жестко задержали мужчину за отказ от получения повестки в Одессе: ГБР проводит расследование. ВИДЕО

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту задержания мужчины в Одессе, который якобы отказался получать повестку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"14 ноября 2023 года рядом одесских телеграм-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки", - говорится в сообщении.

Начато расследование инцидента, проведен комплекс неотложных следственных действий, допрошены свидетели, а также все участники происшествия.

Сотрудники ТЦК и правоохранители жестко задержали мужчину за отказ от получения повестки в Одессе: ГБР проводит расследование 01

"Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы", - отметили в ГБР.

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Открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Автор: 

Одесса (7960) военкомат (458) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+24
А де там працівники ТЦК? Якісь мордовороти-гопники в бейсболках та спортивках.
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15.11.2023 15:10 Ответить
+18
хммм.....
кайданки?
до речі, там мєнт здоровенний стоїть з автоматом. у нього бронь.
новому одеському воєнкому, терміново, не вистачає мільйона на хатинку?
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15.11.2023 15:07 Ответить
+18
Ви не чіпайте псів режиму. Хто буде по народу кидати світлошумовими з примотаними скотчем цвяхами, якщо народ раптом взбунтується? Хто вибиватиме очі гумовими кулями, випалюватиме легені гірчичним газом, розбиватиме жінкам голови кийками, ламатиме руки, видавлюватиме очі, вибиватиме зуби, катуватиме струмом затриманих? Ви думайте головою, таких цінних для влади кадрів - і в ********* фронтові направляти. Ага, щяс© Для того є баристи, айтішники, трактористи, менеджери з продажів, водії та інженери.
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15.11.2023 15:16 Ответить
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Во время войн люди совершают подвиги которые трудно представить в мирное время.

Мациевский Александр, снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области, был расстрелян в плену за слова "СЛАВА УКРАИНЕ".

Два бойца из Азовстали решили не сдаваться даже при безвыходном положении и прорвались из оккупационной зоны, по пути уничтожая врагов, шли ночами, прятались в канализации, видео с интересным рассказом одного из них есть на ютубе.
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15.11.2023 19:32 Ответить
Возможно кто-то из уклонистов станет героем, ибо часто время и обстановка проявляют в человеке способности о которых он и сам не подозревал.
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15.11.2023 19:37 Ответить
Це точно. Принаймні один з них вже чотирижди герой. Той що верховний говнокомандуючий.
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15.11.2023 20:41 Ответить
Бачу ,що вас ніхто не вилікує,бо ви не можете збагнути багато речей.а думаєте примітивно.
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15.11.2023 23:01 Ответить
И это в 135-й раз! Странно и почему все продолжается как и было?😂😂😂
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15.11.2023 18:33 Ответить
А потім, незаєрестрований "переселенець" буде ракети на "Ікатеріну" наводити? Чи "адессітов" спалювати?
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15.11.2023 19:24 Ответить
"Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень "

Що ж вони перевищили?
Мобілізація не для всіх?
В Одесі багато сепарів, хто не хоче воювати з руснею, нехай риє траншеї
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15.11.2023 19:55 Ответить
В Одесі кожен другий, якщо не перший - то ухилянт. І як їх можна мобілізувати до армії не чіпаючі це вельмишановне панство?
Все правильно - будь яка непокора, і в кайданки. Без всякого насильства.
Якщо цього не робити, то ВСУ зовсім залишиться без особового складу бо патріоти вже всі пішли, а бидло в тилу ховається, хто не встиг збігти за кордон.
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15.11.2023 20:39 Ответить
ухилянти ЗСУ не потрібні - все одно вони воювати не будуть !
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15.11.2023 22:01 Ответить
Навіщо ж так жорстко? На марафоні ж всім кажуть що майже перемога, от сміливці й не поспішають йти добровільно
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15.11.2023 21:49 Ответить
Якщо це набуває масовий характер, можно оголосити, що війна програна оскільки Україна перетворюється на Росію 2 і таким чином війна йде між тими хто буде володіти коксохімами, АЕСами, газогонами,, тощо.
Питаєтесь а як же заставити йти на фронт? Мотивацією. Кожний батько для своєї дитини гори зверне, але коли бачить що у разі його смерті або каліцтва, його голодна дитина муситиме ходити з капелюхом, то ліпше сховатися перечекати, не піти, ухилитися, але продовжувати залишатися батьком.
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15.11.2023 23:53 Ответить
100% - і про це треба казати вголос !
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16.11.2023 02:38 Ответить
Дитині не потрібен мертвий батько-герой, дитині потрібен живий батько-ухилянт
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16.11.2023 10:03 Ответить
ЧорТЦКшники, кувалда Українського гніву чекає вас
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16.11.2023 10:20 Ответить
Титушки под охраной полицая прессуют мимокрока а багажник БМВ
Топаз дал команду видать
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05.01.2024 14:50 Ответить
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