Нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК С-60 с пушкой времен Второй мировой войны. ВИДЕО

На севере артиллеристы бригады "Рубеж" Национальной гвардии уничтожили российский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады и опубликовали в сети видео, передает Цензор.НЕТ

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