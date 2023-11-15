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Нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК С-60 с пушкой времен Второй мировой войны. ВИДЕО

На севере артиллеристы бригады "Рубеж" Национальной гвардии уничтожили российский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады и опубликовали в сети видео, передает Цензор.НЕТ

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уничтожение (7397) ЗРК (215)


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Топ комментарии
+6
С-60 - советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, разработанные в середине 1940-х годов и широко распространённый в мире.
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15.11.2023 16:22 Ответить
+5
Журналісти, уважніше з назвами статей. Стаття про знищення ЗРК, а С-60 це ЗАК зенітно-артилерійський комплекс Джерело:
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15.11.2023 16:14 Ответить
+5
C-60 орудие Второй мировой???
Насколько знаю, С-60 принята на вооружение в 1950 году.
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15.11.2023 16:15 Ответить
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Журналісти, уважніше з назвами статей. Стаття про знищення ЗРК, а С-60 це ЗАК зенітно-артилерійський комплекс Джерело:
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15.11.2023 16:14 Ответить
Та їм однаково. Статтю написав - гроші отримав, а далі самі думайТЕ.
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15.11.2023 16:49 Ответить
То це вже діди воюють чи ще ні?
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15.11.2023 16:14 Ответить
Правнуки ваяют. Большие вонючие кучки. Даже ценой своих никчемных телец.
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15.11.2023 16:24 Ответить
Ще не усі
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15.11.2023 19:10 Ответить
C-60 орудие Второй мировой???
Насколько знаю, С-60 принята на вооружение в 1950 году.
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15.11.2023 16:15 Ответить
В 1992 году учился на С-60.

Девиз расчета: Смерть врагу, пипец расчету!

Хотя орудие универсальное, и по летящим целям и по бронетехнике и по пехоте валит.
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15.11.2023 16:20 Ответить
С-60 - советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, разработанные в середине 1940-х годов и широко распространённый в мире.
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15.11.2023 16:22 Ответить
Проектирование 57-мм автоматической зенитной пушки было начато в https://ru.wikipedia.org/wiki/1944 1944 году
Новая модель была призвана заменить существующие https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(61-%D0%9A) 37-мм зенитные орудия 61-К . Опытный образец пушки АЗП-57 УСВ проходил испытания в конце https://ru.wikipedia.org/wiki/1946 1946 года . Выявленные недостатки были устранены, и пушка принята на вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Советской Армии в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1950 1950 года под обозначением «57-мм зенитная автоматическая пушка АЗП-57». В том же году началось её серийное производство.
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15.11.2023 16:28 Ответить
Проектирование 57-мм автоматической зенитной пушки было начато в НИИ-58 в ЦАКБ Василия Грабина под руководством Льва Локтева в 1944 году на основе теоретических разработок Михаила Логинова. Новая модель была призвана заменить существующие 37-мм зенитные орудия 61-К. Опытный образец пушки АЗП-57 УСВ проходил испытания в конце 1946 года на Донгузском полигоне. Выявленные недостатки были устранены, и пушка принята на вооружение Советской Армии в январе 1950 года под обозначением «57-мм зенитная автоматическая пушка АЗП-57». В том же году началось её серийное производство на заводе № 4 в Красноярске.

АЗП-57 комплекса С-60 стала первой советской полевой зенитной пушкой, наведение которой выполнялось дистанционно. Она установлена на четырёхколесной повозке, позволяющей буксировку при помощи армейского грузовика (6x6) или гусеничного артиллерийского тягача. Для перевода пушки из походного в боевое положение расчёту требуется 3-5 минут, обратно - 6-7 минут.
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15.11.2023 16:33 Ответить
Ну...коли нам передають зенитки з Бофорсами, які з 2ї світової - ми теж радіємо, бо це краще, ніж їх відсутність.
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15.11.2023 16:33 Ответить
Я би вже мовчав про гармати 2-ої світової. У самих то що? Одні Арчери? Може згадати кулемети Максим з 1-ї світової чи ті ж самі С-60 ?

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15.11.2023 16:39 Ответить
А нічо, що ми такими ж воюємо? Було у нас 4 штуки, до ума довели 2 і поставили одну на КамАЗ, другу на КрАЗ. А потім по розпорядженню вищого командування передали їх в один легендарний підрозділ.
А смалить вона нормально, на 12,8 км. Прямою наводкою бронетехніку наскрізь пробиває.
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15.11.2023 16:47 Ответить
Де це знаходиться? Може Лисичанський НПЗ?
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15.11.2023 17:57 Ответить
найдите уцелевшие ЗСУ-57-2, доработайте систему управления и получите дронобойку, которой цены не будет
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15.11.2023 18:44 Ответить
Дрони вночі літають. Як мінімум - потрібен радар, який коштує дорожче за ЗУшку...
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15.11.2023 20:26 Ответить
http://www.cezar.ua/local/goodimg/Garmin_GMR_18.jpg

Радар Garmin GMR 18

Ціна: 42750 грн.
Максимальна дальність:36 миль
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15.11.2023 20:55 Ответить
Дякуємо нашим Захисникам України
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15.11.2023 19:36 Ответить
У нас такі самі є на озброєнні. Бачив особисто. Бійці дуже здивувались, коли я побачивши на мить щось під маскувальними сітками, запитав: "Це у Вас що, С-60?".

Нормальна річ, якщо правильно використовувати.
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15.11.2023 20:16 Ответить
С-60 дуже класна пушка. Нам для боротьби з дронами таких не вистачає.
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15.11.2023 22:14 Ответить
 
 