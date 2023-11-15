Нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК С-60 с пушкой времен Второй мировой войны. ВИДЕО
На севере артиллеристы бригады "Рубеж" Национальной гвардии уничтожили российский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады и опубликовали в сети видео, передает Цензор.НЕТ
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+6 Сергей Гусаченко #510886
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Насколько знаю, С-60 принята на вооружение в 1950 году.
Девиз расчета: Смерть врагу, пипец расчету!
Хотя орудие универсальное, и по летящим целям и по бронетехнике и по пехоте валит.
Новая модель была призвана заменить существующие https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(61-%D0%9A) 37-мм зенитные орудия 61-К . Опытный образец пушки АЗП-57 УСВ проходил испытания в конце https://ru.wikipedia.org/wiki/1946 1946 года . Выявленные недостатки были устранены, и пушка принята на вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Советской Армии в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1950 1950 года под обозначением «57-мм зенитная автоматическая пушка АЗП-57». В том же году началось её серийное производство.
АЗП-57 комплекса С-60 стала первой советской полевой зенитной пушкой, наведение которой выполнялось дистанционно. Она установлена на четырёхколесной повозке, позволяющей буксировку при помощи армейского грузовика (6x6) или гусеничного артиллерийского тягача. Для перевода пушки из походного в боевое положение расчёту требуется 3-5 минут, обратно - 6-7 минут.
А смалить вона нормально, на 12,8 км. Прямою наводкою бронетехніку наскрізь пробиває.
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