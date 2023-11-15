Воины 30 ОМБр уничтожили вражеский танк, пушку и "буханку" на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении. Также воины сожгли вражескую 152-мм пушку Д-20 и "буханку".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своей работы защитники опубликовали в сети.

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