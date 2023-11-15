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Воины 30 ОМБр уничтожили вражеский танк, пушку и "буханку" на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении. Также воины сожгли вражескую 152-мм пушку Д-20 и "буханку".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своей работы защитники опубликовали в сети.

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танк (2284) Бахмут (1605) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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"Буханка" - це автівка, в якій буха́ють!
)))
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15.11.2023 16:51 Ответить
зновуж-таки зрада зрадою, але д-20 кацапи не від хорошого життя тягнуть на фронт
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15.11.2023 17:01 Ответить
танковый фейерверк порадовал.
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15.11.2023 18:53 Ответить
Так танк і зацікавив! На СТУГНУ не схоже...
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15.11.2023 19:09 Ответить
 
 