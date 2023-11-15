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Новости Видео Война
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Должны помнить все в Украине: россия еще способна нести зло, оборона является главным приоритетом, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 630-го дня войны с россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Непростой был день. Ночью – ракетный удар россиян по городу Селидово в Донецкой области. Просто по жилым домам. Четыре ракеты. Есть погибшие. Вероятно, есть люди под завалами. Весь день продолжается разбор завалов. Всем раненым была оказана необходимая помощь. Более 20 домов разрушены.

Другой российский удар – по Запорожской области, тоже ракетный. Среди погибших – ребята-спасатели. Они прибыли на место после первого попадания, стали помогать. И последовал повторный удар. Мои соболезнования всем, чьих родных и близких унес российский террор.

Мы должны помнить все в Украине, особенно те, кто перестал замечать войну, потому что все свое внимание отдает политике: россия еще способна нести зло. Закрыть глаза ни у кого не получится. Мы должны бороться. Мы должны беречь именно нашу оборону главным приоритетом. И должны каждый день придавать нашему государству больше силы", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте и замороженный конфликт, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21090)


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Топ комментарии
+19
Ми на все життя обов'язково запам'ятаємо що кацапія несе зло, а також тих хто впустив це зло в Україну, пообіцявши шашлички.
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15.11.2023 22:51 Ответить
+17
Илон Маск назвал Зеленского мясником:
"Я думаю, что Залужный определенно ценит жизнь своего народа. И он трезво смотрит на то, что происходит на самом деле.
Зеленский уже давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности."
аудио: https://twitter.com/i/status/1724732883758088531
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15.11.2023 22:48 Ответить
+14
Щось не туди... була Перемога, а тут настало - оборона.
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15.11.2023 22:48 Ответить
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Илон Маск назвал Зеленского мясником:
"Я думаю, что Залужный определенно ценит жизнь своего народа. И он трезво смотрит на то, что происходит на самом деле.
Зеленский уже давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности."
аудио: https://twitter.com/i/status/1724732883758088531
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15.11.2023 22:48 Ответить
"Оказался наш отец
Не отцом, а *****".....
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15.11.2023 23:19 Ответить
Якщо Зеленський м'ясник, то ***** тоді хто - голуб миру?
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16.11.2023 00:00 Ответить
Ілон маск - це спекулянт, « маркетолог», а не міценат чи винахідник.

Цітувати цього прохаоста- себе не поважати.
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16.11.2023 06:04 Ответить
Зеля і єрмак зло, однозначно. Ясно і без маска
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16.11.2023 11:44 Ответить
Щось не туди... була Перемога, а тут настало - оборона.
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15.11.2023 22:48 Ответить
та хоч вже не каже , що паритет це глухий кут
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15.11.2023 23:09 Ответить
ЩЕ? здатна ...Ах ну да, Єрмак йому написав шо 30 відсотків до перемоги ЩЕ дистанція. Уже й Люсю собою замінив ... нєZЕмєнімий ...
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15.11.2023 22:49 Ответить
Когда началось второе мировое нашествие монголо-татар?
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15.11.2023 22:50 Ответить
У 1654.
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15.11.2023 23:00 Ответить
1775
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15.11.2023 23:05 Ответить
2022
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16.11.2023 08:23 Ответить
Ми на все життя обов'язково запам'ятаємо що кацапія несе зло, а також тих хто впустив це зло в Україну, пообіцявши шашлички.
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15.11.2023 22:51 Ответить
та ну на !!!
давай вова майські шашлики нам посмаж, курва !

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15.11.2023 22:56 Ответить
Роман Костенко давно вже підготував законопроєкт по спрощенню списання втраченого майна у ЗСУ. Тільки коли він зібрав підписи від 42 нардепів справа рухнулася. За законопроєкт проголосували 302 нардепи, це було 6 жовтня. Зеленський (станом на 9 листопада) його не підписав. Чому?! Тому що це Костенко?!
Це величезна проблема, у підрозділах - на папері ніби всього вистачає, а на ділі - зовсім навпаки. Саме тому що - щоби щось списати треба пройти паперове пекло...
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15.11.2023 22:51 Ответить
***** знов в ефірі...
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15.11.2023 22:52 Ответить
Вова, ми головой нє болєєм, на відміну від тебе !!!
ЗЄкурва !!!
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15.11.2023 22:53 Ответить
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15.11.2023 22:53 Ответить
Це він про злитих вагнерівців *****, чи арешт спецназівця Червінського??
Текст по дебільному написаний, казав один з харківських ригоАНАЛЬЩИКІВ! Він ще дуже ридав, коли Кушнарьова ЗАЧИСТИЛИ по команді…
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15.11.2023 22:53 Ответить
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15.11.2023 22:54 Ответить
Інший російський удар - по Запорізькій області, теж ракетний. Серед загиблих - хлопці-рятувальники. Джерело:

Пишуть казарму НГУ накрило бідою. Сподіваюся брешуть.
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15.11.2023 22:55 Ответить
Ігор Мосейчук каже, що накрило.
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15.11.2023 22:58 Ответить
Також бачив....але кругом тиша.
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15.11.2023 23:05 Ответить
"Ми маємо пам'ятати усі в Україні, і особливо ті, хто перестав помічати війну, бо всю свою увагу віддає політиці: росія ще здатна нести зло." Джерело:

А куди поділося "мир в очах путіна", "просто пєрєстать стрєлять", "сайтісь па сєрєдінє"? Невже "травневі шашлики" досягли порозуміння? Чи може "нагнєтаніє" від Заходу? А скільки справ проти того, кому "вигідна війна" вже закрито? А як з обіцянкою про "свинарчуаів"? В тебе їх вже разів у 5 більше, але ти все ще на посаді. А як з обіцянкою про "один строк"? Вже більше року йде передвиборча кампанія на "єдиному марафєті"! Ну а що з" обісцянкою" про те, що "якщо я не закінцу війну, то повинен прийти інший"? Ти не те, що не припинив війну, ти привів її на усю територію України! Дєрьмак не відпускає?

Не знаю, що ви там, у бункері на Банковій, маєте пам'ятати, а "кляті порохоботи" пам'ятають усе. Навіть ті, хто ніколи "порохоботом" не був.
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15.11.2023 22:59 Ответить
І нагадуємо не лише Зе, а й 73/43%зебілам, яких побачимо.
Але що цікаво: ніхто з них ще не покаявся, навіть не думає...
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15.11.2023 23:07 Ответить
Відосик-гамносик від зе-підра готовий. Кушайте, не обляпайтесь.
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15.11.2023 22:59 Ответить
Ти ба який "прогрес", а ще у 2020 воно відмовлялось публічно називати ху@ла вбивцею, а рашку відмовлялося називати агресором, а називало її виключно "та сторона"... А 19 лютого 2022 р. (за 5 днів до початку широкомасштабного вторгнення) воно на Мюнхенській конференції казало: "Я вважаю, що російська федерація... коли ми говоримо рф - це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу..."
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15.11.2023 23:00 Ответить
От не знаю про що думають редактори Цензора розміщуючи це блеяння віслюка? Мабуть не мають вибору не цитувати, але насолоджуються всенародною "любов'ю" від форумчан?
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15.11.2023 23:00 Ответить

Це в Ізраїлі. А в Україні політтехнолог януковича міша подоляк, зібрав боєвих поЗЕтивних гельмінтів, які розповідають, що не зважаючи на попередження союзників за пів року до вторгнення, окупація 22% території України за тиждень і мільйони українців, що опинилися в окупації, - це нормальне явище, і ніхто не винуватий, ніхто і нічого не розміновував, не провалював оборонні замовлення, не відводив війська, не руйнував ракетні програми, не скорочував армію.
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15.11.2023 23:07 Ответить
Поки народ тримає оборону, вони крадуть.
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15.11.2023 23:14 Ответить
Вова, займись делом, хватит болтать, уже неделю границу с Польшей блокируют
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15.11.2023 23:14 Ответить
На жаль, він більше нічого не вміє. Причому раніше він старався, текст вчив, на морді відображалися якісь емоції. Я хотів сказати, що любий актор може робити такі відосики краще, причому нормальним голосом
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15.11.2023 23:24 Ответить
Найбільше зло у нас це ти
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15.11.2023 23:14 Ответить
Интересно.а кто ответит с руководства страны...генералов.. Главнокомандующих (Зеля, Залужный, Сырский и т.д.) Что моего брата как и тысячи других отправили на "мясо" в Андреевку..а ее теперь даже оставили и там скоро кацапы опять будут.
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15.11.2023 23:20 Ответить
Дивно, що в списку претензій немає путіна або якихось інших кацапів. Також дивно, що Андріївку брала 3-я бригада, яка хоч і мала втрати, але воює профессійно. І ще дивно читати діалог двух аккаунтів з дуже українськими прізвищами: Андропов і Пєтров.
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15.11.2023 23:31 Ответить
Кацапы за свое ответят..а наши которые своих граждан на "мясо" отправляли должны ответить тоже. И Андреевку не только распиаренная 3 штурмовая штурмовала.. А и 93 бригада..где полегло немало.. А тебе.." патриот" нечего читать не там..сиди на жопе ровно..могу и на держаний написать..если не понимаешь..Мой брат там погиб хоть и разговаривал на руском.А ты чо "патриот" .не в окопе..
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15.11.2023 23:43 Ответить
Не ответят кацапы. Почему? А посмотри на себя, кого ты обвиняешь. Ты кацапов обвиняешь? Нет. Ты обвиняешь своих: Залужного или Сирского, меня обвиняешь, говорящих на "державной" мове обвиняешь, слово "патриот" в кавычках пишешь. Я братьев не терял, хотя погибшие знакомые есть, но у меня и в мыслях не было обвинять в этом кого-то из своих
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16.11.2023 00:05 Ответить
На прикінці 3.585 дня війни❗️ Чому ви рахуєте завжди з 2022го? Щоб кацапи в майбутньому за менше днів війни платили, чи чому???
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15.11.2023 23:26 Ответить
https://ua.news/ua/ukraine/zelenskyj-ochikuye-na-problemy-z-sotsvyplatamy-bez-zahidnogo-finansuvannya
Зеленський очікує на проблеми з соцвиплатами без західного фінансування
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15.11.2023 23:29 Ответить
а можно как-то поконкретнее? какая судьба ждет Украину?
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15.11.2023 23:48 Ответить
Краще б заткнувся вже
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16.11.2023 00:01 Ответить
 
 