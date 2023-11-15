Должны помнить все в Украине: россия еще способна нести зло, оборона является главным приоритетом, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 630-го дня войны с россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Непростой был день. Ночью – ракетный удар россиян по городу Селидово в Донецкой области. Просто по жилым домам. Четыре ракеты. Есть погибшие. Вероятно, есть люди под завалами. Весь день продолжается разбор завалов. Всем раненым была оказана необходимая помощь. Более 20 домов разрушены.

Другой российский удар – по Запорожской области, тоже ракетный. Среди погибших – ребята-спасатели. Они прибыли на место после первого попадания, стали помогать. И последовал повторный удар. Мои соболезнования всем, чьих родных и близких унес российский террор.

Мы должны помнить все в Украине, особенно те, кто перестал замечать войну, потому что все свое внимание отдает политике: россия еще способна нести зло. Закрыть глаза ни у кого не получится. Мы должны бороться. Мы должны беречь именно нашу оборону главным приоритетом. И должны каждый день придавать нашему государству больше силы", - сказал Зеленский.

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