Должны помнить все в Украине: россия еще способна нести зло, оборона является главным приоритетом, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 630-го дня войны с россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Непростой был день. Ночью – ракетный удар россиян по городу Селидово в Донецкой области. Просто по жилым домам. Четыре ракеты. Есть погибшие. Вероятно, есть люди под завалами. Весь день продолжается разбор завалов. Всем раненым была оказана необходимая помощь. Более 20 домов разрушены.
Другой российский удар – по Запорожской области, тоже ракетный. Среди погибших – ребята-спасатели. Они прибыли на место после первого попадания, стали помогать. И последовал повторный удар. Мои соболезнования всем, чьих родных и близких унес российский террор.
Мы должны помнить все в Украине, особенно те, кто перестал замечать войну, потому что все свое внимание отдает политике: россия еще способна нести зло. Закрыть глаза ни у кого не получится. Мы должны бороться. Мы должны беречь именно нашу оборону главным приоритетом. И должны каждый день придавать нашему государству больше силы", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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"Я думаю, что Залужный определенно ценит жизнь своего народа. И он трезво смотрит на то, что происходит на самом деле.
Зеленский уже давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности."
аудио: https://twitter.com/i/status/1724732883758088531
Не отцом, а *****".....
Цітувати цього прохаоста- себе не поважати.
давай вова майські шашлики нам посмаж, курва !
Це величезна проблема, у підрозділах - на папері ніби всього вистачає, а на ділі - зовсім навпаки. Саме тому що - щоби щось списати треба пройти паперове пекло...
ЗЄкурва !!!
Текст по дебільному написаний, казав один з харківських ригоАНАЛЬЩИКІВ! Він ще дуже ридав, коли Кушнарьова ЗАЧИСТИЛИ по команді…
Пишуть казарму НГУ накрило бідою. Сподіваюся брешуть.
А куди поділося "мир в очах путіна", "просто пєрєстать стрєлять", "сайтісь па сєрєдінє"? Невже "травневі шашлики" досягли порозуміння? Чи може "нагнєтаніє" від Заходу? А скільки справ проти того, кому "вигідна війна" вже закрито? А як з обіцянкою про "свинарчуаів"? В тебе їх вже разів у 5 більше, але ти все ще на посаді. А як з обіцянкою про "один строк"? Вже більше року йде передвиборча кампанія на "єдиному марафєті"! Ну а що з" обісцянкою" про те, що "якщо я не закінцу війну, то повинен прийти інший"? Ти не те, що не припинив війну, ти привів її на усю територію України! Дєрьмак не відпускає?
Не знаю, що ви там, у бункері на Банковій, маєте пам'ятати, а "кляті порохоботи" пам'ятають усе. Навіть ті, хто ніколи "порохоботом" не був.
Але що цікаво: ніхто з них ще не покаявся, навіть не думає...
Це в Ізраїлі. А в Україні політтехнолог януковича міша подоляк, зібрав боєвих поЗЕтивних гельмінтів, які розповідають, що не зважаючи на попередження союзників за пів року до вторгнення, окупація 22% території України за тиждень і мільйони українців, що опинилися в окупації, - це нормальне явище, і ніхто не винуватий, ніхто і нічого не розміновував, не провалював оборонні замовлення, не відводив війська, не руйнував ракетні програми, не скорочував армію.
Зеленський очікує на проблеми з соцвиплатами без західного фінансування