Новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл в Украину: с Зеленским обсудили оружие для фронта и усиление ПВО. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Кэмерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании, совершил в Украину.

Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Благодарен Британии за поддержку!" - отметил Зеленский.

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