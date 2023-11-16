РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9749 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 334 13

Новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл в Украину: с Зеленским обсудили оружие для фронта и усиление ПВО. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Кэмерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании, совершил в Украину.

Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Благодарен Британии за поддержку!" - отметил Зеленский.

Также читайте: Блинкен и новый глава МИД Британии Кэмерон обсудили помощь Украине в войне против рф

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) Кэмерон Дэвид (247)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Вітаємо, Сер.
показать весь комментарий
16.11.2023 09:38 Ответить
+4
Який там ще зеленський, звідки у нього повноваження єрмака?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:05 Ответить
+2
Не треба нас дурити...вони про Фаріон говорили.
показать весь комментарий
16.11.2023 09:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не треба нас дурити...вони про Фаріон говорили.
показать весь комментарий
16.11.2023 09:38 Ответить
Вітаємо, Сер.
показать весь комментарий
16.11.2023 09:38 Ответить
ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ !)
показать весь комментарий
16.11.2023 09:38 Ответить
Як цьому чмонику не стидно людям у очі дивитсь. Йому брехати, як дихати, і всі це знають. Лайно картвее
показать весь комментарий
16.11.2023 10:03 Ответить
Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:05 Ответить
Який там ще зеленський, звідки у нього повноваження єрмака?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:05 Ответить
Яке ж воно... дрібне - в дрібному тілі і душа дрібненька...
показать весь комментарий
16.11.2023 10:27 Ответить
дрантя воно скінчене.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:33 Ответить
Усім раджу для прочитання, висновки про інтелектуальне провалля поміж нарітом та їхнім вибором- на яву: https://lb.ua/world/2023/11/15/584377_senati_polshchi_noviy_spiker.html «Президенту Зеленському, безумовно, варто трохи стриматися. Деякі його заяви є шкідливими, там є якісь емоції», - заявляв Головня, додавши, що і польські урядовці, зокрема прем'єр Моравецький, не повинні шантажувати Україну. «Люди, зрозумійте основну річ. Ми підтримуємо Україну не для того, щоб українці писали про нас добрі речі у Facebook. Ми підтримуємо Україну, щоб Польща була в безпеці, тому що безпечна Україна, де Путін зазнає поразки, - це Польща, де це треба буде зробити», - підкреслив Головня.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:31 Ответить
Хочу доповнити окрім сказаного необдумані зевиислови в європейському товаристві сприймають як токсичні .
показать весь комментарий
16.11.2023 12:01 Ответить
Відповідальним особам Заходу потрібно зустрічатися у вузькому колі із Залужним, Тарнавським, Наєвим, Неїжпапою - Полководцями, на яких тримається, яким вірить і за якими іде Українська Армія. Україна тримається на Армії а не на продажних злодюжниї іудах з Банкової.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:24 Ответить
Жалкое зрелище.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:52 Ответить
 
 