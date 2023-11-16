Новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл в Украину: с Зеленским обсудили оружие для фронта и усиление ПВО. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Кэмерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании, совершил в Украину.
Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Благодарен Британии за поддержку!" - отметил Зеленский.
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