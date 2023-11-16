Результат попадания БПЛА в воинскую часть вблизи российского Волгограда: "Воняет чем-то мерзким". ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, на которых зафиксирован результат пожара в воинской части армии рф вблизи Волгограда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно сильное задымление на улицах города. Женщина на записи говорит о неприятном запахе.

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Напомним, что по данным росСМИ, в первом часу ночи территорию в/ч 57229/51 атаковал беспилотник. Он взорвался, и начался пожар.

Эта военная часть является большим арсеналом комплексного хранения боезапасов.

В результате взрыва сгорел склад мелкого стрелкового оружия. Эвакуировано 630 человек, из них 379 военнослужащих, 251 гражданский сотрудник и 3 детей.

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