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Новости Видео Война
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Результат попадания БПЛА в воинскую часть вблизи российского Волгограда: "Воняет чем-то мерзким". ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, на которых зафиксирован результат пожара в воинской части армии рф вблизи Волгограда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно сильное задымление на улицах города. Женщина на записи говорит о неприятном запахе.

Смотрите: Вблизи российского Волгограда ночью загорелась воинская часть. ВИДЕО

Также смотрите: В Краснодарском крае россии пожар в воинской части. ВИДЕО

Напомним, что по данным росСМИ, в первом часу ночи территорию в/ч 57229/51 атаковал беспилотник. Он взорвался, и начался пожар.

Эта военная часть является большим арсеналом комплексного хранения боезапасов.

В результате взрыва сгорел склад мелкого стрелкового оружия. Эвакуировано 630 человек, из них 379 военнослужащих, 251 гражданский сотрудник и 3 детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Донецке раздались взрывы. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3856) взрыв (6824) Волгоград (57) пожар (5983)


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Топ комментарии
+44
то русский дух, то русью пахнєт
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16.11.2023 14:27 Ответить
+29
Кацапами,чим же ще
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16.11.2023 14:27 Ответить
+24
Родной говенью пахнет. Привыкайте.
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16.11.2023 14:30 Ответить
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то русский дух, то русью пахнєт
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16.11.2023 14:27 Ответить
Кацапи ж пояснили, що дрібне стрілкове трохи горіло , - шо непанятна ?
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16.11.2023 14:32 Ответить
Дрібнострілкова бронетехніка.8
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16.11.2023 15:07 Ответить
Запах сернистого иприта описывается различно: как запах горчицы, чеснока, хрена или асфальта. Люизит может иметь запах герани, а запах оксима фосгена был описан просто как раздражающий.
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16.11.2023 15:13 Ответить
Фосген пахне прілим сіном Створюється при термічній перегонці хлорпікрину
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16.11.2023 15:20 Ответить
...зарин, зоман, V-газы... Каароч, у кацапов ничего не поменялось(новичок не в счет, бо - то "гремучая" смесь из упомянутого винигрета, тока для частного (индивидуального)пользования... Фрицы в 20-30 годах как передали кремляди технологии производства ОВ(взамен на обучение на танках ездить будущих гитлеровцев), так до сих пор этим утильом и пользуются. А шо там удивляться, если сплагиаченные у чудь-весь-мордвы лапти, до сих пор не модернизировали... Ой, да я вас умоляю, не обращайте на цапорилих увагу, они к арзамасам там всяким привыкшие - уродами не зря рождаются.
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17.11.2023 07:54 Ответить
ЗЫ...https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf Фашистский меч ковался в СССР - Мало кто знает о том, что германский вермахт (рейхсвер) в обход версальских запретов набирал силу в СССР, где в глубокой тайне строились и действовали совместные заводы, аэродромы, танковые и авиационные школы. Здесь обучался цвет фашистского вермахта. Основы советско-германского военного сотрудничества закладывали Ленин, Троцкий, Сталин.
Предлагаемые вниманию читателей документы до сих пор не видели свет: поставленный на них 50 с лишним лет тому назад гриф "совершенно секретно" надолго упрятал их в архивный ГУЛАГ, исключил из сознания народа.
Авторы считают своим долгом, опираясь на изученные материалы, сказать всю правду, во всей ее полноте, сложности и противоречивости.
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17.11.2023 07:59 Ответить
Кацапами,чим же ще
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16.11.2023 14:27 Ответить
то росіюшкой пахне...
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16.11.2023 14:29 Ответить
Кацапня обісралась...
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16.11.2023 14:29 Ответить
Воняет не чем иным как исконно русским говном 😁
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16.11.2023 14:29 Ответить
Родной говенью пахнет. Привыкайте.
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16.11.2023 14:30 Ответить
воняет как обычно - лаптями и нестираными фофудьями.
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16.11.2023 14:33 Ответить
"Воняет чем-то мерзким"
Там русскій дух, там рашкой пахнєт!
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16.11.2023 14:33 Ответить
руским говном то воняет
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16.11.2023 14:34 Ответить
Та, то стрЬЄлковАє Аружіє так вАняТТ...
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16.11.2023 14:36 Ответить
Аромоксамит скрєпних партянок
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16.11.2023 14:37 Ответить
Смачного.
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16.11.2023 14:38 Ответить
До поіхода руссскава міра нічєм нє ваняло
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16.11.2023 14:38 Ответить
Gute Nacht, orki!
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16.11.2023 14:40 Ответить
То ваняют сгарєвшиє абосраниє кацапскіє скрєпниє парткі...
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16.11.2023 14:45 Ответить
Це відео з Миколаєва,лютий 2022-повідомляє "Миколаївський Ваньок"! Як легко,нашим ЗМІ,вкинути "лайно" котре вони не замислюючись розповсюдять!
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16.11.2023 14:54 Ответить
це ти про повідомлення ванька?)
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16.11.2023 15:06 Ответить
https://t.me/mykolaivskaODA/188
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16.11.2023 15:50 Ответить
там взагалі спочатку одне відео, потім інше зовсім
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16.11.2023 15:07 Ответить
Звісно Миколаїв во там всі на кацапських номерах їздять.

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16.11.2023 15:19 Ответить
не намагайся дурням відкрити очі, просто утоплять в лайні
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16.11.2023 15:33 Ответить
Відео з Миколаєва 26.02.22
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16.11.2023 15:53 Ответить
так і я про це, хоч вже його прибрали......в мене є відео з цього ж місця, зняте наступного дня...
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16.11.2023 17:29 Ответить
ждем более содержательных роликов с места событий
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16.11.2023 15:05 Ответить
"Воняет чем-то мерзким. Вонючим, горелым".
А нашим тваринкам це ще й їсти доводиться, щоб нам не воняло. Хоча б не потруїлися бідненькі.
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16.11.2023 15:12 Ответить
Як і що там детонувало, https://t.me/astrapress/42413 можно почути на цьому відео.

(Канал хоч і російський, але опозиційний).
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16.11.2023 15:41 Ответить
Це відео майже дворічної давнини. https://t.me/mykolaivskaODA/188
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16.11.2023 15:47 Ответить
так ведь не даром срашкой єта територия зовется.
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16.11.2023 16:52 Ответить
Якщо туди дотягуєтесь, то під волгоградом є місто волжський там на острові Зелений розташована інженерна учєбка! Там повинні бути міни...
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16.11.2023 18:27 Ответить
Там недалеко є Капустин яр там за радянських часів ракетники стояли, велика військова частина Тоді нікого не пускали, охорона сувора була
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17.11.2023 14:22 Ответить
Я свого часу навіть бачив як шось злітало з того Капустіного яру... Я там служив у совку...
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17.11.2023 19:19 Ответить
Воняє !?. А ні чого шо ти в рашкі ???
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16.11.2023 19:08 Ответить
Ваняєт мєрзкім? А вона пробувала користуватися дезодорантом?🤔
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16.11.2023 19:13 Ответить
Кацапськими горілими кишками смердить. Звикайте курви.
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16.11.2023 20:24 Ответить
Код регіона на номері машини, що попереду можна розгледіти - 34, це Волгоград.
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16.11.2023 20:25 Ответить
Воньюша, браffо. Зер гут.
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17.11.2023 08:04 Ответить
 
 