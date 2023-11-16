Результат попадания БПЛА в воинскую часть вблизи российского Волгограда: "Воняет чем-то мерзким". ВИДЕО
В сети опубликованы видеозаписи, на которых зафиксирован результат пожара в воинской части армии рф вблизи Волгограда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно сильное задымление на улицах города. Женщина на записи говорит о неприятном запахе.
Напомним, что по данным росСМИ, в первом часу ночи территорию в/ч 57229/51 атаковал беспилотник. Он взорвался, и начался пожар.
Эта военная часть является большим арсеналом комплексного хранения боезапасов.
В результате взрыва сгорел склад мелкого стрелкового оружия. Эвакуировано 630 человек, из них 379 военнослужащих, 251 гражданский сотрудник и 3 детей.
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+29 Віталій Глушко
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+24 Fish Man
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Предлагаемые вниманию читателей документы до сих пор не видели свет: поставленный на них 50 с лишним лет тому назад гриф "совершенно секретно" надолго упрятал их в архивный ГУЛАГ, исключил из сознания народа.
Авторы считают своим долгом, опираясь на изученные материалы, сказать всю правду, во всей ее полноте, сложности и противоречивости.
Там русскій дух, там рашкой пахнєт!
А нашим тваринкам це ще й їсти доводиться, щоб нам не воняло. Хоча б не потруїлися бідненькі.
(Канал хоч і російський, але опозиційний).