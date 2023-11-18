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Бойцы 10-й ОШБр просят помочь с приобретением дронов для уничтожения врага. ВИДЕО

Бойцам мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ требуются дроны DJI Mavic 3T и FPV для уничтожения врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Бойцы 10-й ОШБр просят помочь с приобретением дронов для уничтожения врага 01Цель: 1 300 000.00 ₴

Бойцы 10-й ОШБр просят помочь с приобретением дронов для уничтожения врага 02Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/4QFXngnPT

Бойцы 10-й ОШБр просят помочь с приобретением дронов для уничтожения врага 03Номер карточки банки

5375 4112 1032 4286

Автор: 

беспилотник (3595) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) дроны (3917)


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Топ комментарии
+10
Вчора на Прозорро з'явився цікавий тендер. На придбання нового авто Токмацькою міською радою. Окупованою. Токмацькою. Міською. Радою.


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18.11.2023 00:47
+9
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18.11.2023 00:54
+8
перекидайте тим, хто не купляє на донати коштовні автівки під сраку, та показує звіти: "Справі Громад", або Мадяру. Донат або підписка (в т.ч. з-за кордону) https://www.buymeacoffee.com/magyar/membership https://www.buymeacoffee.com/magyar/membership

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18.11.2023 03:50
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гроші https://twitter.com/i/status/1725386095808958957 тут
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18.11.2023 00:39 Ответить
Вчора на Прозорро з'явився цікавий тендер. На придбання нового авто Токмацькою міською радою. Окупованою. Токмацькою. Міською. Радою.


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18.11.2023 00:47 Ответить
https://twitter.com/i/status/1725296629140336836 гроші на дрони у нас збирають біля метро ось такі організми. До речі воно з російським паспортом.
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18.11.2023 00:52 Ответить
Це якийсь ЖАХ! Вже не знаєш... кому можна перекинути гроші. Кому вірити? Людоньки! Це вже кінець світу?
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18.11.2023 02:33 Ответить
перекидайте тим, хто не купляє на донати коштовні автівки під сраку, та показує звіти: "Справі Громад", або Мадяру. Донат або підписка (в т.ч. з-за кордону) https://www.buymeacoffee.com/magyar/membership https://www.buymeacoffee.com/magyar/membership

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18.11.2023 03:50 Ответить
Ви знаєте вже так дістали всі псевдоволонтери і фейкові аккаунти і піарщики, що тепер пересилаю через Приват 24 сестрі, а вона йде до лікарні і віддає гроші тим пораненим хлопцям, яких не показують по ТБ, не піарять в телеграмі, а про них (без рук, без ніг) просто забули.
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18.11.2023 15:13 Ответить
ви запитали " Кому вірити?", я вам відповів. А кому ви перекидаєте - то вже ваша приватна справа.
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18.11.2023 16:25 Ответить
Дякую!
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20.11.2023 03:38 Ответить
та нема за що. Зараз Бровді проводить нагальний та важливий https://www.youtube.com/watch?v=********-h8 ЗБІР на 100 комплектів штурмових човнів для Корпусу МП

Реквізити всі є під відео.
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20.11.2023 04:00 Ответить
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18.11.2023 00:54 Ответить
а наше ***** заявляє:
кремль хоче зробити майдан щоб його усунути...
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18.11.2023 08:12 Ответить
Шатун ходе по Вкраїні!
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18.11.2023 11:56 Ответить
маніпулятивне протиставлення армії та тилу. СВІДОМЕ ПРОТИСТАВЛЕННЯ.
Перестати красти/забрати кошти з утримання офісу президента/внутрішніх силових структур Татарова/ марафону та серіалів - це табу
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18.11.2023 00:57 Ответить
Дешевше раду розігнати. А їх бюджет віддати військовим. Тоді і на соціалку вистачить.
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18.11.2023 07:41 Ответить
Як розігнати? Всіх на лаву підсудних! У них як мінімум зп в конвертах була
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18.11.2023 08:52 Ответить
То депутатів з помічниками й радниками на лаву..спочатку розігнати, щоб зняти недоторканність з уродів.

Якщо чесно, то на період дії воєнного стану - ото та рада непотрібна, тільки бюджет жере. Навіть, якщо не красти. Все утримання, автопарки, житло, охорона, медицина, столовки, санаторії. Санаторії - то зовсім бімба, можна військовим під реабілітацію віддати. Таке можна й додатково профінансувати. Теж саме ДУС можна було б трішки перепрофілювати до кінця війни.
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18.11.2023 10:39 Ответить
Всі функції по написанню законів для проведення реформ пропонуєте передати оп
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18.11.2023 11:12 Ответить
У нас багато прийнято законів й проведено реформ з 24 лютого? Тільки красти стали в рази швидше, навіть не прикриваються.
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18.11.2023 11:18 Ответить
Ну а хто вам винен що таких вибрали? 😁 Але віддати все в оп, тій хунті зеленій - ще гірше
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18.11.2023 16:37 Ответить
Судячи з посту - Ви теж його обирали.
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18.11.2023 17:18 Ответить
😁 думайте що хочете, бо Вам зеленим щось доводити - себе не поважати. Єдине за що сумно - зелена погань здриснула, ниють як погано за кордоном, а нам тут смерть. І це не справедливо
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19.11.2023 08:55 Ответить
Теж саме можу й Вам побажати. Але мені доводити не треба, бо я й не голосувала за Зе)) з однієї причини - нудило від його тупих жартів ще коли він у КВК грав..і в голові й досі не вкладається - як за блазня можна було голосувати. Таке враження, що при наступному голосуванні треба не тільки від кандидатів довідку від психіатра вимагати, а й від виборців🤦‍♀️
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19.11.2023 09:10 Ответить
Яку довідку у виборців з псих лікарні брати? Вони ж також голосують
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19.11.2023 15:41 Ответить
Ні, психи позбавлені права голосу - як недієздатні
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19.11.2023 16:46 Ответить
Дай Бог, дай бо
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20.11.2023 07:50 Ответить
шмигаль, ну скажи що небуть. Ну, хоча б пообіцяй.
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18.11.2023 08:49 Ответить
Якшо депутати, міністри, їх зами та інші владні держслужбовці (включно з ОП) досі не пересіли на лісапети та не відмовилися від службових автівок, ТО та охорони, то робіть висновки, чиї вони насправді слуги.
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18.11.2023 09:01 Ответить
+
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18.11.2023 11:30 Ответить
Почему не обращаются в Минобороны? Ведь туда гигантские средства закачаны.
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18.11.2023 11:53 Ответить
"Бойцы 10-й ОШБр просят помочь с приобретением дронов " - а может лучше распотрошить бывшую минобора ворюгу Резникова который воровал и спекулировал на яйцах ? Не стыдно копейки у старух и студентов выпрашивать ?
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18.11.2023 13:53 Ответить
 
 