Бойцы 10-й ОШБр просят помочь с приобретением дронов для уничтожения врага. ВИДЕО
Бойцам мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ требуются дроны DJI Mavic 3T и FPV для уничтожения врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Цель: 1 300 000.00 ₴
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Реквізити всі є під відео.
кремль хоче зробити майдан щоб його усунути...
Перестати красти/забрати кошти з утримання офісу президента/внутрішніх силових структур Татарова/ марафону та серіалів - це табу
Якщо чесно, то на період дії воєнного стану - ото та рада непотрібна, тільки бюджет жере. Навіть, якщо не красти. Все утримання, автопарки, житло, охорона, медицина, столовки, санаторії. Санаторії - то зовсім бімба, можна військовим під реабілітацію віддати. Таке можна й додатково профінансувати. Теж саме ДУС можна було б трішки перепрофілювати до кінця війни.