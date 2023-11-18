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В ВСУ служат более 150 тыс. сержантов и старшин, они руководят солдатами и ведут их в бой, - Зеленский поздравил сержантский состав с профессиональным днем. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем сержантов и старшин Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Сегодня – особый день. День наших воинов, от которых напрямую зависят сила и успешность всей нашей армии. Это – День сержантов и старшин Вооруженных сил Украины", - отметил глава государства.

По его словам, надежные сержанты и старшины – это всегда опора для командиров и помощь солдатам и матросам.

"В наших Вооруженных силах сейчас служат более 150 тысяч сержантов и старшин. Они непосредственно руководят солдатами и ведут воинов в бой. Они укрепляют мотивацию, учат солдат, поддерживают моральный дух. Когда сержантам и старшинам можно доверять, армия непреодолима", - добавляет Зеленский.

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Он также поблагодарил каждого сержанта, каждого старшину, заботящихся о солдатах и об Украине, которые получают необходимые результаты для своих подразделений и для всего государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+19
Прикольно когда четырежды уклонившийся дезертир поздравляет настоящих воинов. Что он им может посоветовать? Как "шатать власть" или "как стирать границы в голове"?
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18.11.2023 09:39
+15
А як там "Лисий" вже перестав боятися снайпера? Може покаже приклад, як потрібно захищати Україну, а то на сцені "кварталу" обливав її брудом, а захищати?
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18.11.2023 09:32
+15
Спочатку Романа Червінського звільни, ****** мстива, а потім про довіру патякай.
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18.11.2023 09:42
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А як там "Лисий" вже перестав боятися снайпера? Може покаже приклад, як потрібно захищати Україну, а то на сцені "кварталу" обливав її брудом, а захищати?
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18.11.2023 09:32 Ответить
Син якось включив на хвилину 95,а там,як ці мордаті над піснею "Ніч яка місячна "насміхаються. Їм тепло,комфортно,багато. Який фронт.
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18.11.2023 09:36 Ответить
а накуя лисому воювати???
ще не воюю я, мені 57 + 2 операції на хребті
ще є туберкульозні, психічні, є з трома кінцівками, які можуть...
а ще є жінки
і навіть вагітні можуть трішки повоювати.
боневтік для цього прийняв купу законів
правда антиконституційних, але вони є
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18.11.2023 10:22 Ответить
Тобі б ,хлопче,за Майдан,як проект росії, вибачитися, бо ці сержанти були на Майданах за вільну Україну. А ти їх Пам'ять, їх Подвиг з грязззю замішав
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18.11.2023 09:33 Ответить
Валентина не накидуй.
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18.11.2023 09:36 Ответить
Ви навіть не цікавитися що у вас відбувається? Невже так усе одно? Суд над призначенцями зеболота за закритими дверима, образа Майдану....ах так,вам же смішно було від **********, термос і проститутка. І як сьогодні дуже смішно? Не накидать пишите, а що робити?
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18.11.2023 09:40 Ответить
"Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать". (Выступление Зеленского на Генассамблеи ООН во время войны с московией)
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18.11.2023 09:46 Ответить
Те що наш президент дурак я вкурсі.
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18.11.2023 09:55 Ответить
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18.11.2023 10:00 Ответить
мабуть у педаліка брав мастерклас
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18.11.2023 10:18 Ответить
Гош, "педалик" знает 4 языка, а вы - сколько?
ну, 3 от силы? наш, ваш и матерный.
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18.11.2023 10:51 Ответить
От і я про те. А після стількох травм голови на рингу можна пробачити такі речі. Віталік патріот, як би там не було
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18.11.2023 12:18 Ответить
ахах, вибач.
він патріот своєї кишені.
киянин - не ти, бо вони, вон, навіть Дубінський - йо*кають на Кличка за роками будуючуся розв.язку, яку китайці строять за тиждень.
а про травми, ну, недавно бачив ролик про Марка Ханта - мочився так що кличку і не снилось, троє дітей, вроді живий і адекватний, а не меле журню і не на мера пішов і не виграв.... мутрий наріт - хоча Льоню космоса вибирали теж абсолютно демократично, а там з головою "злегка" гірше.
і ніколи не стверджуй нічого! ти не знаєш за "патріотизм" Кличка, так само як би і Гадю Хавченко назвати - голодувальникинею-потерпілкинею від путіна.
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18.11.2023 12:28 Ответить
Прикольно когда четырежды уклонившийся дезертир поздравляет настоящих воинов. Что он им может посоветовать? Как "шатать власть" или "как стирать границы в голове"?
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18.11.2023 09:39 Ответить
Спочатку Романа Червінського звільни, ****** мстива, а потім про довіру патякай.
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18.11.2023 09:42 Ответить
И НИ ОДНОГО КВАРТАЛЬНОГО ИЛИ СЛУГИ НАРОДА!
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18.11.2023 09:42 Ответить
Итого в ЗСУ больше миллиона получается личного состава. Весь вопрос как и чем их вооружить...
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18.11.2023 09:58 Ответить
Ні, меньше мільона. Із тих 150 тис. десь 70 тис.- це командири відділень (тобто близько 700 тис. солдатів і сержантів в низах), а остальні 80 тис. - замкомвзводи і різні сержантські посади
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18.11.2023 10:45 Ответить
Офицерского состава, включая младших офицеров конечно столько же сколько сержантского в ВСУ.
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18.11.2023 13:51 Ответить
Піздоровлення від чотирижди ухилянта🤡
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18.11.2023 10:39 Ответить
Як і чим насправді він вітає воїнів.

SmetanatBorschu

Просто афігєнно. Начальство сьогодні повідомило що виплату бойової сотки відкладено на невизначений період.
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18.11.2023 10:41 Ответить
SmetanatBorschu

"Чому невоюючим слугам народу збільшують видатки на паливо, а ми, військові, маємо заправляти автівки і техніку за свої гроші?
Недавно наші заправили, наприклад, мотолигу на 20к грн."

Разумков розказує про збільшення цифр в бюджеті для утримання рашистів-полонених на 91 мільйон, про збільшення коштів на утримання Кабміну шмигаля на 214 мільйонів грн.

Відео:

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1725386095808958957
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18.11.2023 10:47 Ответить
Вангую, що прокурорам і суддям їх зарплати по 100-200 тис. переносити не збираються (і суперпенсії по 20-100 тис.)
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18.11.2023 10:47 Ответить
хотелось бы увидеть видосик подруги хриплявого персонажа - послинкинчини в Швейцарии, Беняdickтовой - такой же сталинистки как и сам мясник(как его назвал Илон Маск)
Пипочка, ой, Бубочка так же выглядит в роли командующего, как Эйнштейн в роли боксера.
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18.11.2023 10:50 Ответить
не дня без художнього свисту...балалайкін і Ко
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18.11.2023 11:08 Ответить
Украина "перевоспитывает" и "депрограммирует" российских военнопленных в своих "тюрьмах", - https://www.thetimes.co.uk/article/inside-the-pow-camp-where-ukraine-re-educates-russians-gn7hh895c The Times

Сообщается, что пленных будят в 6 утра под звуки украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение. По пути в столовую заключенные должны пройти по аллее, увешанной фотографиями Степана Бандеры и Тараса Шевченко. После завтрака надо выстоять минуту молчания в память погибших в результате российского вторжения.

Кроме того пленным читают краткий курс украинской истории, "чтобы опровергнуть утверждения Путина о том, что Украина не является независимым государством". Тем не менее, некоторые пленные считают, что Украина и Россия - "одна страна". "Именно эту неоимпериалистическую идеологию руководство лагеря пытается изжить у людей до их возвращения на родину", - говорится в статье.
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18.11.2023 11:14 Ответить
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18.11.2023 11:54 Ответить
До нарколога його оддайте
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18.11.2023 12:06 Ответить
Твоє звання чотирикратний бігун від призову. Чому ти командуєш військовими?
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18.11.2023 12:13 Ответить
ще й обсирав і насміхався, а тут - вибрав наріт Гомококумом, ой, Сравкомом чи як там?(убігає від мєнтів)
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18.11.2023 14:17 Ответить
Це хто, взагалі, Шатун-3?
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18.11.2023 14:07 Ответить
А ти срань зелена записалась в ВСУ.
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18.11.2023 16:47 Ответить
 
 