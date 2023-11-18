В ВСУ служат более 150 тыс. сержантов и старшин, они руководят солдатами и ведут их в бой, - Зеленский поздравил сержантский состав с профессиональным днем. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем сержантов и старшин Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Сегодня – особый день. День наших воинов, от которых напрямую зависят сила и успешность всей нашей армии. Это – День сержантов и старшин Вооруженных сил Украины", - отметил глава государства.

По его словам, надежные сержанты и старшины – это всегда опора для командиров и помощь солдатам и матросам.

"В наших Вооруженных силах сейчас служат более 150 тысяч сержантов и старшин. Они непосредственно руководят солдатами и ведут воинов в бой. Они укрепляют мотивацию, учат солдат, поддерживают моральный дух. Когда сержантам и старшинам можно доверять, армия непреодолима", - добавляет Зеленский.

Смотрите также: Активно движемся с США относительно совместного производства оружия, - Зеленский. ВИДЕО

Он также поблагодарил каждого сержанта, каждого старшину, заботящихся о солдатах и об Украине, которые получают необходимые результаты для своих подразделений и для всего государства.