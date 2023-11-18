Пограничники трофейным FPV-дроном поразили экскаватор оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальная граница" трофейным FPV-дроном поразили экскаватор оккупантов. Активные инженерные работы по обустройству вражеских позиций остановились.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки пограничники опубликовали в телеграм-канале ГПСУ.
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+21 Дмитрий Донской #339252
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+19 Прощай немытая раССея
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+17 Vik Tor #521724
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курви !!!
скільки людей загубили !
https://twitter.com/i/status/1683450707918344192
Они и сейчас зеленые, точнее Клещеевка в зеленой зоне, а Андреевка в синей. Но там бои и не прекращались, если боями считать не только пулеметно-автоматные контакты. От красной зоны до центра Клещеевки меньше 2,5 км, это рабочая дистанция 82мм миномета. То что пометили зеленым, совсем не означает что там война закончилась.
Для файного настрою з ранку!