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Пограничники трофейным FPV-дроном поразили экскаватор оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальная граница" трофейным FPV-дроном поразили экскаватор оккупантов. Активные инженерные работы по обустройству вражеских позиций остановились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки пограничники опубликовали в телеграм-канале ГПСУ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+21
І екскаватор і бетонні захисні споруди будують, а у нас все солдатом і лопатою.
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18.11.2023 10:14
+19
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18.11.2023 10:35
+17
США ще в листопаді 2021 повідомляли про вторгнення. де наші такі окопи? чому ніхто досі не покараний? скільки воїнів та мирних втратили із-за цього?
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18.11.2023 10:15
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І екскаватор і бетонні захисні споруди будують, а у нас все солдатом і лопатою.
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18.11.2023 10:14 Ответить
ми ж наступатупаємо, як каже ЗЄля.....
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18.11.2023 14:38 Ответить
Неправда ваша
https://censor.net/ua/news/3452278/*********************************************************************************************
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18.11.2023 19:35 Ответить
США ще в листопаді 2021 повідомляли про вторгнення. де наші такі окопи? чому ніхто досі не покараний? скільки воїнів та мирних втратили із-за цього?
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18.11.2023 10:15 Ответить
як би такі укріплення були поблизу кримського перешийку 24.02.2022 , цапи звідти б досі не вилізли. був би наш південь, і жертв в сотні-тисячі разів менше.
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18.11.2023 10:18 Ответить
не вчили наші "командувачі" , що таке укріпрайони та всякі різні " лінії Манергеймів"...історія нажаль не відповідає на питання "як би"...
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18.11.2023 10:25 Ответить
Земля в приватній власності. Фермери не дозволяли.
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18.11.2023 10:30 Ответить
Ага , звичайно що фермери винні , а не зешваль із їхнім розмінуванням і шашличними фортифікаціями ((
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18.11.2023 10:54 Ответить
винна ЗЕ-шваль, яка не ворухнулась щоб зробити оборонні споруди всього лише на 10 км Перекоського перешийку !!!

курви !!!
скільки людей загубили !
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18.11.2023 14:40 Ответить
Ні винна зешваль, яка мала законодавчо вреголювати це питання.
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19.11.2023 08:06 Ответить
ну на Дніпрі були укріплення, але совки таки форсували і погнали мусолінські війська в 43-му, чи коли там. так шо Єрмак не зміг стримати орків на півдні. один орк навіть заснув в кабіні в криму, а прокинувся вже в Херсоні. Кабіна була грузовика
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18.11.2023 11:10 Ответить
Когда я с 2015 постоянно говорил что нам нужно взрывать мосты, прекращать торговлю с Парашей и перекапывать дороги, потому что рашисты не остановятся на достигнутом, меня здесь называли зрадофилом.
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18.11.2023 10:25 Ответить
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18.11.2023 10:35 Ответить
В усьому винен Порох, бо треба було одразу як прийшов до влади заборонити скрізь російську мову. Тоді б точно вже перемогли! Фаріон велика фахівчиня в цьому, вона ніколи не помиляється.
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18.11.2023 10:45 Ответить
Факты говорят о том, что с 2019 не развивалось ничего с того, что было сделано раньше, но, естественно, виноват Петя с пропагандой....и даже в том, что после предупреждения о широкомасштабном вторжении ничего не было сделано....Но, как и до 2019, года ты продолжаешь рассказывать, что Петя тебе в штаны насрал....
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18.11.2023 11:03 Ответить
І ось так ті ТРИ лінії оборони виглядали, до того, як мудрили обрали кровавий режим зеленского - окопи у повний зріст, бетонні доти, дзоти - але ган..и обрали лантентного гея, котрий відводив війска, та заперечував вогонь на враження рашистів, сам розброював війскових - той же Азов, а потім кинув йього під танки, розмінувавши все з криму - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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18.11.2023 13:19 Ответить
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18.11.2023 13:47 Ответить
і ці лінії Порошенко-Турчинова-Муженко досі прикривають фронт на деяких ділянках !!!
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18.11.2023 14:42 Ответить
А тут про мінування....а що ти тоді казав ми добре пам'ятаємо....зараз ти такого не кажеш, чогось....

https://twitter.com/i/status/1683450707918344192

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18.11.2023 10:42 Ответить
Це ти до кого? Якшо до мене - фотку скинь шо я казав про розмінування, пам'ятний.
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18.11.2023 14:01 Ответить
Мене у 19 за подібне, воєнкор заблокував на пів року.
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18.11.2023 13:59 Ответить
Только хреново что поздно ето сделали и он уже все успел нарыть
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18.11.2023 10:18 Ответить
Карта війни, знову бої Кліщіївка, Андріївка, а були уже зеленими. Перший Лиман, Роботине, Ясинувата. Про Куп'янськ навіть писати не хочу. ЗСУ збирають кошти на дрони,а на екранах пики 95 з усіх дир. І нагороди посмертно. Кажете зе має високі рейтинги.....
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18.11.2023 10:29 Ответить
знову бої Кліщіївка, Андріївка, а були уже зеленими

Они и сейчас зеленые, точнее Клещеевка в зеленой зоне, а Андреевка в синей. Но там бои и не прекращались, если боями считать не только пулеметно-автоматные контакты. От красной зоны до центра Клещеевки меньше 2,5 км, это рабочая дистанция 82мм миномета. То что пометили зеленым, совсем не означает что там война закончилась.
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18.11.2023 12:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AfZ1KOFEWn8

Для файного настрою з ранку!
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18.11.2023 10:40 Ответить
правильно, нефиг тут окопы рыть.
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18.11.2023 11:39 Ответить
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18.11.2023 12:21 Ответить
Вот так бы год назад и никаких бы "линий сруковикина" бы не было. Ну или хотя бы не такие мощные были, как они успели построить.
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18.11.2023 14:56 Ответить
 
 