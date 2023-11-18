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Спецназовцы СБУ поразили вражеские САУ, танки, БМП и БТР оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ продолжают уничтожать врага на передовой. В частности, на этот раз бойцы поразили одну САУ 2С5 "Гиацинт-С", несколько танков, БМП, БТР, МТ-ЛБ, машину, вышку и другую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Служба безопасности опубликовала очередную подборку ударов дронами-камикадзе по вражеской технике на своей странице в телеграм-канале.

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Автор: 

СБУ (19898) уничтожение (6923)


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18.11.2023 11:08 Ответить
прикрепляйте к гранатам обыкновенные парафиновые свечи. парафин при подрыве заряда мгновенно испаряется, а его пары самовозгораются при контакте с кислородом воздуха, что усиливает зажигательное действие заряда без существенного усложнения и утяжеления гранаты.
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18.11.2023 12:19 Ответить
гомику, зпихни краще собі ту свчку в одне місце, далі сам знаєш про пари і загоряння.
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18.11.2023 15:15 Ответить
Кацапи літають , як сміття від вітру 😂
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18.11.2023 12:56 Ответить
МОЛОДЦЫ !!! ЕЩЁ Б ХЙЛА И Т.П. @БНУЛИ ТО ЦЕНЫ ИМ НЕ БЫЛО !)
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18.11.2023 13:36 Ответить
 
 