Спецназовцы СБУ поразили вражеские САУ, танки, БМП и БТР оккупантов. ВИДЕО
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ продолжают уничтожать врага на передовой. В частности, на этот раз бойцы поразили одну САУ 2С5 "Гиацинт-С", несколько танков, БМП, БТР, МТ-ЛБ, машину, вышку и другую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Служба безопасности опубликовала очередную подборку ударов дронами-камикадзе по вражеской технике на своей странице в телеграм-канале.
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