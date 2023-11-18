Спецназовцы СБУ поразили вражеские САУ, танки, БМП и БТР оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ продолжают уничтожать врага на передовой. В частности, на этот раз бойцы поразили одну САУ 2С5 "Гиацинт-С", несколько танков, БМП, БТР, МТ-ЛБ, машину, вышку и другую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Служба безопасности опубликовала очередную подборку ударов дронами-камикадзе по вражеской технике на своей странице в телеграм-канале.

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