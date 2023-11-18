Российских солдат командиры посадили в яму, держали четыре дня и потребовали выкуп. ВИДЕО
Российские солдаты отказались выполнять приказы командиров. Следовательно, их посадили в яму и продержали там четыре дня без верхней одежды, а позже требовали по 400 тысяч с каждого за освобождение, иначе их убьют.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.
О подобных издевательствах над мужем рассказала жительница Приморья.
Топ комментарии
+39 Serhii P.
показать весь комментарий18.11.2023 14:01
+27 я гражданин Украины
показать весь комментарий18.11.2023 14:09
+16 Андрій Саган
показать весь комментарий18.11.2023 14:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а потрібно тікати від цієї жахливої і брудної війни , подальше від параші 😠
эта самка возмущается что не подох ее самец(бабло дадут же), а потому что его пока еще не угробили(кредит отдавать и водка для всей деревни уже заказана)
биомусор. как кстати и мы были - весело воевали заСралина в Финляндии например.
но теперь мы - нормальные и у нас не гребут в армию чудачков на улицах, далеко замахнулись - недалеко при(й)дем.
правда ведь, Ермак Алекссынтроповичъ?
догоri ykpaiнці.... б*же, оце ж вибрали дурачки то
до речі, самий смішний сміх зараз у деякого Петра Олексійовича. З моральним правом сміється з мутрості наріту, і можливо, навіть шашлик жере
ліпецьку факторію продав і розкошує на наші дєньгі!!!!! боріга!!111
Сколько же на этом сайте фсбшных ботов.
Дивно!
А звідки командири знали, що за визволення треба саме по 400 тисяч?
Ги...
Проблема у нашому війську Здирництво з підлеглих…
тож наведіть лад у себе спочатку!
Цих сраних командырів в українській армії гнати під дупу!Переважна більшість таких…
Я мовчу вже за Зєльоне чмо і всю вертикаль влади…
там треба розстрілювать…
https://www.youtube.com/watch?v=WfittmmjmAI
Для печерних гоблінів норм, не жаліти ж їх ца те що вони гобліни від дитинства
От як би вони були дохлі разом зі свома командирами, то була б радісна новина.
Доки українці у себе не наведуть з цим лад, нічого не зміниться.
А казати про те, що коїться в раші - це відвертати погляд від власних проблем.