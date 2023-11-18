Российских солдат командиры посадили в яму, держали четыре дня и потребовали выкуп. ВИДЕО

Российские солдаты отказались выполнять приказы командиров. Следовательно, их посадили в яму и продержали там четыре дня без верхней одежды, а позже требовали по 400 тысяч с каждого за освобождение, иначе их убьют.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.

О подобных издевательствах над мужем рассказала жительница Приморья.

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