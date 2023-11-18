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Российских солдат командиры посадили в яму, держали четыре дня и потребовали выкуп. ВИДЕО

Российские солдаты отказались выполнять приказы командиров. Следовательно, их посадили в яму и продержали там четыре дня без верхней одежды, а позже требовали по 400 тысяч с каждого за освобождение, иначе их убьют.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.

О подобных издевательствах над мужем рассказала жительница Приморья.

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Автор: 

армия РФ (19224)


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Топ комментарии
+39
Та і х** з ними
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18.11.2023 14:01
+27
ця манька- свинорашка не піднімае питання якого хера их "мальчишки" делают в Украине...- от и вся ментальность орко кацапни...
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18.11.2023 14:09
+16
"мальчишки"... А вона не хотіла почати спочатку з того,що взагалі ці "мальчішкі" роблять на території іншої країни? тобто якщо б "мільчішек" не садили в яму, не заставляли тільки з автоматами йти на танки то ніяких претензій би і не було?
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18.11.2023 14:08
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Та і х** з ними
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18.11.2023 14:01 Ответить
На бутилку/швабру не садили бо не було в наявності.
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18.11.2023 14:19 Ответить
Ще кинуть ту самку орка туди. Шоби мальчікі не скучали...
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18.11.2023 15:16 Ответить
Та з ними ж, не відірвали.
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18.11.2023 19:13 Ответить
Так а де мінуси ?!
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18.11.2023 14:05 Ответить
Плюсів немає - одні мінуси 😕
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18.11.2023 14:08 Ответить
Мінуси були від української гранати з дрону у яму - 6*400к недоотримав командир.
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19.11.2023 01:20 Ответить
Кацапи , не потрібно бути терпилами при диктаторській владі ,
а потрібно тікати від цієї жахливої і брудної війни , подальше від параші 😠
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18.11.2023 14:07 Ответить
Куди воно втече,нормальні вже повтікали.
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18.11.2023 14:12 Ответить
Світ великий і якщо захочуть , то втечуть 🙁
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18.11.2023 14:16 Ответить
Аби тільки не в Україну... нам тут їх не треба.
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19.11.2023 04:54 Ответить
говно совковое.
эта самка возмущается что не подох ее самец(бабло дадут же), а потому что его пока еще не угробили(кредит отдавать и водка для всей деревни уже заказана)
биомусор. как кстати и мы были - весело воевали заСралина в Финляндии например.
но теперь мы - нормальные и у нас не гребут в армию чудачков на улицах, далеко замахнулись - недалеко при(й)дем.
правда ведь, Ермак Алекссынтроповичъ?
догоri ykpaiнці.... б*же, оце ж вибрали дурачки то
до речі, самий смішний сміх зараз у деякого Петра Олексійовича. З моральним правом сміється з мутрості наріту, і можливо, навіть шашлик жере
ліпецьку факторію продав і розкошує на наші дєньгі!!!!! боріга!!111
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18.11.2023 14:07 Ответить
Кацапи так і живуть в кацапії у ямах і норах.
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18.11.2023 14:08 Ответить
"мальчишки"... А вона не хотіла почати спочатку з того,що взагалі ці "мальчішкі" роблять на території іншої країни? тобто якщо б "мільчішек" не садили в яму, не заставляли тільки з автоматами йти на танки то ніяких претензій би і не було?
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18.11.2023 14:08 Ответить
ця манька- свинорашка не піднімае питання якого хера их "мальчишки" делают в Украине...- от и вся ментальность орко кацапни...
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18.11.2023 14:09 Ответить
Мабуть вважає що та яма ісконно руська земля.
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18.11.2023 19:18 Ответить
навіщо відпустки хробакам, все одно залишаться в землі.
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18.11.2023 14:12 Ответить
Якщо в них така армія, чому ми ще не на кордонах 1991 року?
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18.11.2023 14:14 Ответить
О! А подібні матеріали у багатьох виданнях подаються як система. З самого початку вторгнення кацапів журналісти і активісти малювали їх як недолугих придурків. Який канал не відзначився показом збитого "орлану" з пластиковою пляшкою замість бензобаку? В всі хором стібались з цього. Подібні матеріали розхолоджують суспільство.
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18.11.2023 14:28 Ответить
О подъехала секта свидетелей вяличия кацапской армии.

Сколько же на этом сайте фсбшных ботов.
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18.11.2023 14:29 Ответить
"Российских солдат командиры посадили в яму, держали четыре дня " - там им и место , ведь могут когда захотят ! хахахаахаха
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18.11.2023 14:14 Ответить
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18.11.2023 14:21 Ответить
Сваіх нє брасаєм
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18.11.2023 14:21 Ответить
вимагали по 400 тисяч з кожного за визволення

Дивно!
А звідки командири знали, що за визволення треба саме по 400 тисяч?
Ги...
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18.11.2023 14:26 Ответить
На хріна мені кацапня!Нехай що хочуть роблять!

Проблема у нашому війську Здирництво з підлеглих…
тож наведіть лад у себе спочатку!
Цих сраних командырів в українській армії гнати під дупу!Переважна більшість таких…
Я мовчу вже за Зєльоне чмо і всю вертикаль влади…
там треба розстрілювать…
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18.11.2023 14:53 Ответить
Мабуть, є такі шо платять, тому є здирники. Один/два самі принесли, сподобалось, здирник вимагає з інших.
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18.11.2023 17:17 Ответить
ні, там просто без варіантів... самі ніхто не носить, бо своїх грошей навіть на ремонт техніки не вистачає, а від цього життя залежить.... там здирництво і вимагання...
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19.11.2023 05:00 Ответить
"Донбазский пленник"
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18.11.2023 14:35 Ответить
Це вже русохвобія, чи ще ні?
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18.11.2023 14:47 Ответить
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18.11.2023 14:50 Ответить
пізда маржова
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18.11.2023 14:54 Ответить
Добре бути командиром.
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18.11.2023 14:55 Ответить
мальчішкі і дєвчонкі а такжє іх радітєлі, мальчишечку в пакетіке увідеть не хатите лі?

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18.11.2023 15:02 Ответить
Російських російськомовних солдатів російськомовні командири....
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18.11.2023 15:02 Ответить
російської мови не існує. Як не існує хамаської мови або хезболланьскої мови . "Росія" це назва терористичної банди а не назва чогось іншого.
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19.11.2023 08:57 Ответить
А якою тоді мовою говорять ображені на Фаріон?
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19.11.2023 10:00 Ответить
руською.
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19.11.2023 10:06 Ответить
Аяяй, нацистьl мальчишек в трусиках в ямку сажают. Та з рабами так все життя поводились,чому орчиха дивується?! Скрепьl руzке мира они такие...
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18.11.2023 15:21 Ответить
Насрати, хто кого тримав. Нас тримають за бидло і не дають відстояти своє. Не державу, не україну, свою землю
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18.11.2023 15:25 Ответить
В нас від них теж не надто далеко відійшли. Хіба що до ями не саджають (але це не точно). М'ясні штурми є?- є. Хабар за відпуск є?- є. Маленький совок воює проти великого совка.
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18.11.2023 15:27 Ответить
Вам для ознайомлення, є друге її інтерв'ю де вона вже без епітетів розповідає що там відбувалось.. пишуть що вже знімають того комбата.... але чого такі випадки мають доходити аж в соцмережі а не рішатись керівництвом ... не думаю що хтось на верху не знав...

https://www.youtube.com/watch?v=WfittmmjmAI
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18.11.2023 16:50 Ответить
Та і яух на них. Вони ж звикли так жити, ну і нехай так і живуть у ямах і норах. Давайте їх ще пожаліємо. Я б уту яму ще пару гранат скинув, нехай бавляться….
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18.11.2023 17:32 Ответить
😱Бєдниє мальчішкі.
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18.11.2023 17:43 Ответить
самка,получиш ладу,і нарожаєш ще собі підарів!
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18.11.2023 17:54 Ответить
Взагалі це дуже секретна технологія, викрадена з бацькіних наукових установ. Якщо весною посадить ціле відділення в ямку, то восени можна викопать два взводи. Сорок косарєй потрібні для удобрєнія корнєплодов.
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18.11.2023 18:21 Ответить
Відмовитися виконувати накази командира ... як для московитів - це сміливий вчинок, чого ж ви очікували від переляканої жінки в якості виправдання чоловіка перед енкаведе? Не варто висміювати цих ванюшок , одним словом. Бо не ви їх в ту яму посадили.
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18.11.2023 18:58 Ответить
ЗДОХНИТЕ МРАЗИ ВСЕ, ТВАРИ УБЛЮДСКИЕ!!!!
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18.11.2023 19:21 Ответить
Та норм.
Для печерних гоблінів норм, не жаліти ж їх ца те що вони гобліни від дитинства
От як би вони були дохлі разом зі свома командирами, то була б радісна новина.
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19.11.2023 00:51 Ответить
Я все ще не розумію, чому вони не вбивають своїх командирів, або не приводять їх до ЗСУ. Через минне поле бігти цікавіше?
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19.11.2023 01:18 Ответить
Мабуть тому, чому українці більш ніж 30 років нічого не роблять зі своїми суддями, депутатами, прокурорами...які навіть за умов війни продовжують розкрадати країну.
Доки українці у себе не наведуть з цим лад, нічого не зміниться.
А казати про те, що коїться в раші - це відвертати погляд від власних проблем.
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19.11.2023 13:29 Ответить
А де ще повинен бути кацап , як не у ямі ...
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19.11.2023 12:34 Ответить
 
 