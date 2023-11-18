Оккупант пытается подстрелить дрон-камикадзе, который атакует его на подступах к Авдеевке. ВИДЕО

Оккупант пытался отстреляться от украинского FPV-дрона, держа автомат в одной руке. Однако у него ничего не получилось, и беспилотник точно атаковал россиянина, ликвидировав его. Это - работа 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на подступах к Авдеевке.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ. На этих кадрах - работа пилота FPV-дрона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на подступах к Авдеевке.

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