Оккупант пытается подстрелить дрон-камикадзе, который атакует его на подступах к Авдеевке. ВИДЕО
Оккупант пытался отстреляться от украинского FPV-дрона, держа автомат в одной руке. Однако у него ничего не получилось, и беспилотник точно атаковал россиянина, ликвидировав его. Это - работа 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на подступах к Авдеевке.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ. На этих кадрах - работа пилота FPV-дрона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на подступах к Авдеевке.
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83-я бригада ВДВ з Усурійська, там видно їм землі не хватало...
Бёлая Лада заждалась самочки подохшёго орка за рулем - ну и ДТП по пьяни, все как они любят.
Нічого особистого.
і де саме я говорив шо "патріот"?
взагалі, "патріотизм" це те що коли державі нічого запропонувати, от і залишається "любіть родіну".
дякую, пройшло вже, раніше теж пишався - ой, я ж українець, ара, це так круто шо мене втрапило бути українцем, ара. опечатка, - ура.
як прапор повісити, тут автоматично рішає сайт то.
ніколи не піду на вибори, як на ті 3 крайніх, хай вибирають хоч втопляться.
Дацюк то вроді якийсь шарлатан чи шо?
Так само, в принципі як і нарід - загундосили відосіками і бидло рвонуло за халявою.
Рах*й, розводіли в топі, а маси(народні) - там де і треба, в "загОні".
шо тут сперечатись?
- Дацюк - філософ, к.н.
- про вибір виборця у 2010 і 2019 рр. і не посперечаєшся. Інші теж мали свої вади, але ж були патріотами (Кучма, "Україна - не Росія", блін, ця книжка 1600 грн коштує); да і Зе* позиціонує себе, як патріот.
а.
б.
с.
Кучмі жаль ракета не прилетіла по маєтку.... поки що
до біса вступати в те де тобою будуть керувати, тобто твоя думка нах нікому не потрібна.
хочеш сам - то вступай. правда зі своєю машиною(мийною, шоб відмитись потім)
В день на 1 км фронту використати 20 дронів-камікадзе (це по одному дорогу в годину).
На день це треба 30 тисяч дронів-камікадзе на весь фронт.
На місяць це десь треба до одного мільйона дронів.
І нехай лише кожний третій використаний дрон-камікадзе зможе вбити або поранити рашистам.
То тоді мінус 300 тисяч рашистів у вигляді санітарних втрат за один місяць
Такими темпами і війна би за пару місяців закінчилась.
Я розумію, що це ділетантський підхід і не все так просто.
Але очевидно, чим масовіше використовувати дрони тим більше буде дохнути рашистів, тим швидше перемога
Як останню свинопсину закопаємо, тоді!
- це чітка синхронізація в роботі системи знищення живої сили ворога з допомогою дронів, тобто між дроном-навідником, який відволікає на себе увагу цілі і по якому вона веде вогонь та знаряддям ліквідації цілі - FPV-дроном-камкадзе.
- Я думаю, что после сегодняшнего оно мне не понадобится.
"Жмурки"
Желаю, чтобы все!