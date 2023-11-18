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Оккупант пытается подстрелить дрон-камикадзе, который атакует его на подступах к Авдеевке. ВИДЕО

Оккупант пытался отстреляться от украинского FPV-дрона, держа автомат в одной руке. Однако у него ничего не получилось, и беспилотник точно атаковал россиянина, ликвидировав его. Это - работа 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на подступах к Авдеевке.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ. На этих кадрах - работа пилота FPV-дрона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на подступах к Авдеевке.

Смотрите также: Бойцы 10-й ОШБр просят помочь с приобретением дронов для уничтожения врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) дроны (3917)


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Топ комментарии
+38
Згорів на роботі....буває...
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18.11.2023 15:02
+35
Там повне відео поклали дронами цілу групу кацапських спецназерів, з мажорними калашматами. Штук 10. Це тільки один з них...
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18.11.2023 15:05
+16
Прямо в духовную репу.
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18.11.2023 15:13
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Згорів на роботі....буває...
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18.11.2023 15:02 Ответить
Так, аж калоші запалали...
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18.11.2023 16:00 Ответить
Головне що трофєйний автомат залишився неушкодженим.
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18.11.2023 16:18 Ответить
Там повне відео поклали дронами цілу групу кацапських спецназерів, з мажорними калашматами. Штук 10. Це тільки один з них...
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18.11.2023 15:05 Ответить
судячи по тому, на яку хватку зброї він поклав всі свої шанси вижити - спецназ пішов вже другої свіжісті
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18.11.2023 15:28 Ответить
Це вже його добивали. Там попередньо були прильоти по дружках поряд.
83-я бригада ВДВ з Усурійська, там видно їм землі не хватало...
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18.11.2023 16:42 Ответить
Це вона була в Бучі?
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18.11.2023 16:45 Ответить
Точно. Здається вони...
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18.11.2023 16:51 Ответить
Пардон, був один, а стало декілька....
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18.11.2023 15:30 Ответить
А стріляв як баба: з заплющеними очима і мордяку відвертав униз
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18.11.2023 16:51 Ответить
Мова певно про це https://twitter.com/natohawks/status/1725850801640177729 видео, которое надо видеть всем россиянам, пришедшим с оружием в Украину.
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19.11.2023 02:27 Ответить
Один дрон= минус один окупант. Ефективность лучше не придумаешь. Вот поетому нужно лучше закупать дроны чтобы не мобилизировать сотни тысяч людей. Да и далеко не каждому мобилизированному удастся убить окупанта.
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18.11.2023 15:05 Ответить
Напишуть, що десь пропав, бо на всіх лад немає.
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19.11.2023 01:10 Ответить
Який ви наівний.Мета війни,винищення украінців та кацапів.В першу чергу украінців.Тому саботується тема с закупівлями дронів та їх виготовлення ,зато іде охота за людьми і насильно іх тягнуть на фронт.Нас тупо винищують в м´ясних боях,не даючи дистанційну зброю
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19.11.2023 11:10 Ответить
Хлопнули кацапи і більше гадити нам не буде
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18.11.2023 15:07 Ответить
КацапА
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18.11.2023 15:08 Ответить
Яке прикре самовбивство
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18.11.2023 15:09 Ответить
"пацан к успеху шёл..."
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18.11.2023 15:11 Ответить
ёще бы, пришел к празднику - привёзут в Мухосранск как раз на проводы всеё дёрёвнёй - Ваньку на кладбищё.
Бёлая Лада заждалась самочки подохшёго орка за рулем - ну и ДТП по пьяни, все как они любят.
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18.11.2023 15:14 Ответить
Прямо в духовную репу.
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18.11.2023 15:13 Ответить
Скрепу
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18.11.2023 16:10 Ответить
Репу…
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18.11.2023 17:30 Ответить
дякую, тобі боже, що я атеїст, але це було чудово!
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18.11.2023 15:16 Ответить
А в Біблії говориться, трохи нижче коли вдарили по лівій щоці, "не мечіть перли, перед кабанами та псами (свинопсами - касабами), розтопчать і вас розірвуть! Біблія - підручник життя!
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18.11.2023 16:51 Ответить
Смеюсь, Ермак наверное сотню таких дронов лично запустил по оккупантам, мужественный, патриотичный, будущий президент. Ну, или опять какого то Люсю выберут(я поклялся(кому?) шо на выборы не пойду никогда, не ходил на эти три крайних от отвращения)
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18.11.2023 15:17 Ответить
Ех ... патріот ... Добре, не ходи на вибори. Так хоч у якусь партію вступи. Або укр. прапорець з аватарки прибери. Повісь прапор великого святого Космосу, як Дацюк.

Нічого особистого.
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18.11.2023 16:51 Ответить
розігнався.
і де саме я говорив шо "патріот"?
взагалі, "патріотизм" це те що коли державі нічого запропонувати, от і залишається "любіть родіну".
дякую, пройшло вже, раніше теж пишався - ой, я ж українець, ара, це так круто шо мене втрапило бути українцем, ара. опечатка, - ура.
як прапор повісити, тут автоматично рішає сайт то.
ніколи не піду на вибори, як на ті 3 крайніх, хай вибирають хоч втопляться.
Дацюк то вроді якийсь шарлатан чи шо?
Так само, в принципі як і нарід - загундосили відосіками і бидло рвонуло за халявою.
Рах*й, розводіли в топі, а маси(народні) - там де і треба, в "загОні".
шо тут сперечатись?
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18.11.2023 17:10 Ответить
- ну не патріот, так хоч у партію вступи, щоб покращити твоє життя.

- Дацюк - філософ, к.н.

- про вибір виборця у 2010 і 2019 рр. і не посперечаєшся. Інші теж мали свої вади, але ж були патріотами (Кучма, "Україна - не Росія", блін, ця книжка 1600 грн коштує); да і Зе* позиціонує себе, як патріот.
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18.11.2023 17:22 Ответить
та ясно шо зараз вигідно говорити шо типу ти\я все бачив, просто не ...
а.
б.
с.
Кучмі жаль ракета не прилетіла по маєтку.... поки що
до біса вступати в те де тобою будуть керувати, тобто твоя думка нах нікому не потрібна.
хочеш сам - то вступай. правда зі своєю машиною(мийною, шоб відмитись потім)
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18.11.2023 17:33 Ответить
1,5 тисячі км фронту
В день на 1 км фронту використати 20 дронів-камікадзе (це по одному дорогу в годину).
На день це треба 30 тисяч дронів-камікадзе на весь фронт.
На місяць це десь треба до одного мільйона дронів.
І нехай лише кожний третій використаний дрон-камікадзе зможе вбити або поранити рашистам.
То тоді мінус 300 тисяч рашистів у вигляді санітарних втрат за один місяць
Такими темпами і війна би за пару місяців закінчилась.
Я розумію, що це ділетантський підхід і не все так просто.
Але очевидно, чим масовіше використовувати дрони тим більше буде дохнути рашистів, тим швидше перемога
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18.11.2023 15:29 Ответить
там трохи різна ситуація, коли кацап рядками по відомим маршрутам на тебе лізе це одне, а коли треба його десь вишукувати бродити - це трохи інше. Тому 1 км іншому 1 км дуже різний в цьому плані. Десь є той 1 км, де і нам прилітає ворожий fpv-дрон, нажаль.
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18.11.2023 15:34 Ответить
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18.11.2023 15:58 Ответить
тот случай, когда проще убить чем прокормить.
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18.11.2023 16:00 Ответить
Вибачте, але трохи невчасно...
Як останню свинопсину закопаємо, тоді!
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18.11.2023 17:04 Ответить
в таких оценках нужно отталкиваться от числа/плотности целей, а не от длины фронта.
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18.11.2023 15:59 Ответить
Найбільша вада дрона це те що він одноразовий, якщо не знайшов ціль то це ти його викинув. Кацапи там не стоять табунами чекаючи прильотів...
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18.11.2023 16:49 Ответить
у Мадяра відос є про фпв дрони багаторазові. фпв-10
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18.11.2023 17:23 Ответить
Варіант повтору легенди про Матросова в нього вийшов ліпше.
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18.11.2023 15:33 Ответить
вот птичка прилетела и АГА
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18.11.2023 15:36 Ответить
"Служілі два таваріща"
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18.11.2023 15:59 Ответить
Россияне передрали у немцев в первую мировую. Песня Der gute Kamerad
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18.11.2023 16:23 Ответить
Що передрали? Що служили? Чи що два? Чи куля? Послухай пісню, на яку посилаєшся, і заткни пельку! Ні текст, ні мелодія, ні ритм і близько не стояли.
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19.11.2023 02:10 Ответить
А ну ну, давай, кацап, поднапрягись, старайся лучше. Напиши ещё что у расиси ничего спижженого нет.
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19.11.2023 08:45 Ответить
Краще б цигарку "стрєльнув" на послєдок - остання затяжка!
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18.11.2023 15:40 Ответить
"магазины разбиты" (С) )))
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18.11.2023 15:46 Ответить
привязывайте к дронам парафиновые свечи, при взрыве испаренный парафин самовозгорается увеличивая ущерб.
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18.11.2023 15:56 Ответить
простіше туристичний газовий балончик )) той же "дихлофосник" як самий дешевий ))
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18.11.2023 16:01 Ответить
он повысит уязвимость самого дрона.
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18.11.2023 16:03 Ответить
вероятность попадания не выше чам и без баллончика. если попадание в дрон, то полюбому дрону гаплык. плюс при попадании будет работать, как самоликвидатор, нечего будет на запчасти оркам оттуда вытянуть.
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18.11.2023 16:08 Ответить
приемлемо
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18.11.2023 16:50 Ответить
На то, как дохнут каZZапы, можно смотреть вечно.
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18.11.2023 16:03 Ответить
народ , цап стрелял в дрон разведчик , а ушатал совсем другой дрон , камикадзе !!!
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18.11.2023 16:12 Ответить
Эта уже расчелавечивание или ещё нет?
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18.11.2023 16:13 Ответить
Рембо хренів, з однієї руки стріляє, стріляв
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18.11.2023 16:15 Ответить
не вижу повода для троллинга, дрон появился не вовремя, он второй рукой стакан с водярой держал, не выливать же..
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18.11.2023 16:35 Ответить
Ну да, знатно "принял на грудь" і як прийнято в них після першої не закусив.
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18.11.2023 16:55 Ответить
камент про магазин уже был?
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18.11.2023 16:25 Ответить
Прилетіло звідки не чекав.
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18.11.2023 16:29 Ответить
Ви вловили весь фокус, що слідує з цього відео:
- це чітка синхронізація в роботі системи знищення живої сили ворога з допомогою дронів, тобто між дроном-навідником, який відволікає на себе увагу цілі і по якому вона веде вогонь та знаряддям ліквідації цілі - FPV-дроном-камкадзе.
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18.11.2023 16:42 Ответить
Зато сколько лайков набрал!
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18.11.2023 16:45 Ответить
Походу это "легендарный"сепар ЛНР, командир разведотряда, с позывным Санта. Он с 2017 года на протезах воюет. Трижды недобиток. В четвертый раз не фартануло.
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18.11.2023 17:34 Ответить
Дійсно у кацапожмура після вибуху видно дуже худі ласти.Може й санта вже на тих ластах доповз до кабздохд.
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18.11.2023 21:34 Ответить
найс робота прям в табло
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18.11.2023 17:58 Ответить
Проти дрона немає прийома.
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18.11.2023 18:01 Ответить
Бо була порушена директива узького генштабу. Вона глагоить ,що на дрони треба в штикову. Гарно нахромлений на штик дрон передається командуванню.
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18.11.2023 18:29 Ответить
Шкода. Легка смерть паскуді прийшла.
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18.11.2023 18:41 Ответить
Шикардос саундтрек и видос!!!!мочи русню везде!!!!
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18.11.2023 19:01 Ответить
шлимазл
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18.11.2023 19:11 Ответить
І ще один на добриво.
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18.11.2023 19:26 Ответить
Проста дрон аказался шустрєй...
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18.11.2023 22:14 Ответить
на мою скромну думку, шотган з автоматичним режимом вогню міг би бути досить ефективним для захисту невеликх груп або техніки, головне вчасно побачити де він летить
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18.11.2023 22:19 Ответить
Споглядаючи і коментуючи, пам'ятайте нашим прилітає не менше, а враховуючи з ким маємо справу можливо більше, можливо в рази.
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19.11.2023 11:33 Ответить
- Совсем ты о здоровье своем не думаешь.
- Я думаю, что после сегодняшнего оно мне не понадобится.
"Жмурки"
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21.11.2023 01:59 Ответить
Фильм Призрачный гопник
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12.12.2023 22:36 Ответить
Широко ему ротик роскрыло, вот пусть теперь попробует вкусить землицы Украинской широкимм хлебалом, как хотел, свинособака!
Желаю, чтобы все!
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09.01.2024 18:42 Ответить
 
 