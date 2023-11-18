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Спецназовцы СБУ за неделю ликвидировали 184 оккупанта и уничтожили 13 российских танков. ВИДЕО

За неделю спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ ликвидировали 184 оккупанта и 152 единицы российской техники. Кроме того, 155 оккупантов и 38 единиц вражеской техники спецназовцы спецслужбы уничтожили в координации с артиллеристами ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Служба безопасности опубликовала очередную подборку ударов по вражеской технике на своей странице в телеграме.

Только за неделю были уничтожены 13 танков, 21 боевая бронированная машина, 17 артиллерийских систем и реактивная система залпового огня, две системы ПВО, 67 военных авто. Также были поражены четыре склада с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, было уничтожено 72 укрепления и огневые позиции, шесть систем видеонаблюдения "Муром", две системы радиоэлектронной борьбы и разведки и сбиты 23 беспилотника.

Смотрите также: Спецназовцы СБУ поразили вражеские САУ, танки, БМП и БТР оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19898) уничтожение (6923)


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супер
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18.11.2023 16:40 Ответить
152 / 7= 21 од. в день,
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18.11.2023 16:41 Ответить
It's cool
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18.11.2023 18:23 Ответить
****** русню по всему миру!!!вчера есче минус 4 хробака выкинули с парома накормит камбале!алилуя ху@ло!)))
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18.11.2023 18:58 Ответить
 
 