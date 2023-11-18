Чем ближе зима, тем больше будет попыток россиян сделать воздушные удары более мощными, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам с видеообращением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме президента Зеленского.

В сообщении отмечается: "За минувшую ночь в нашем небе было уничтожено почти 30 "шахедов". Спасибо всем воинам мобильных огневых групп, авиации наших Воздушных сил и зенитным ракетным войскам. Ваша меткость, хлопцы, - это буквально жизнь для Украины.

Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары более мощными. Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину.

Уважение и слава всем, кто сражается ради государства, всем, кто помогает и работает, чтобы Украина могла защищать и защитить независимость. Это зависит от каждого, каждой, кто стоек. От всех, кто эффективен. От каждого и каждой, кто может дать и дает Украине силы, перспективы. Прошу, используйте любую возможность, чтобы сделать наше государство сильнее".