Чем ближе зима, тем больше будет попыток россиян сделать воздушные удары более мощными, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам с видеообращением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме президента Зеленского.
В сообщении отмечается: "За минувшую ночь в нашем небе было уничтожено почти 30 "шахедов". Спасибо всем воинам мобильных огневых групп, авиации наших Воздушных сил и зенитным ракетным войскам. Ваша меткость, хлопцы, - это буквально жизнь для Украины.
Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары более мощными. Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину.
Уважение и слава всем, кто сражается ради государства, всем, кто помогает и работает, чтобы Украина могла защищать и защитить независимость. Это зависит от каждого, каждой, кто стоек. От всех, кто эффективен. От каждого и каждой, кто может дать и дает Украине силы, перспективы. Прошу, используйте любую возможность, чтобы сделать наше государство сильнее".
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"весной листья распускаются, а осенью опадают"
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Все по чесному.
Тепер вставляє його де треба і не треба.
Як раніше діджитаоізацію і адженду.))))
Це до « патріота» Ахметова питання.
Нічого не переплутав на малюнку?
Обличчя там повинно бути ху&ла, а не Президента воюючей України.
Ще ніколи цей підарок не робив настільки багато на користь свого попередника - навіть упороті придурки вже почали задумуватись - "щось тут не те, що мені обіцяли в 19-му на виборах - війна не скінчилась, ніхто не сидить, як обіцяли, вже зовсім не смішно хоч при владі всі нові ліЦа".
Цікаво: скільки безпілотників/набоїв/мін/снарядів можна купити на кошти, які витрачаються на зйомки одного вечірнього хриплосика?
Цікаво: скільки грошей мультиміліонер Зеленський задонатив у державний фонд "Юнайтед24" чи буль-який інший?
Цікаво: скільки ЗМІСТОВНИХ речень зможе видати "на гора" цей найвеличніший диктор за 5 хвилин без папірця, суфлера чи завченого напередодні тексту?
Бажає це робит, чи ні, посадова особа в ГПУ чи ДБР, а кров Українців не водиця, привладним за неї - відповідати годиться !!
тут справедливо пишуть: Зеленський про «майдан3» з першого разу почув..
а про вторгнення РФ до нього шість місяців не доходило..
Вирішальне слово мають сказати військові, бо ці продажні злодюги ведуть Україну до погибелі.