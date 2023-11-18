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Чем ближе зима, тем больше будет попыток россиян сделать воздушные удары более мощными, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам с видеообращением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме президента Зеленского.

В сообщении отмечается: "За минувшую ночь в нашем небе было уничтожено почти 30 "шахедов". Спасибо всем воинам мобильных огневых групп, авиации наших Воздушных сил и зенитным ракетным войскам. Ваша меткость, хлопцы, - это буквально жизнь для Украины.

Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары более мощными. Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину.

Уважение и слава всем, кто сражается ради государства, всем, кто помогает и работает, чтобы Украина могла защищать и защитить независимость. Это зависит от каждого, каждой, кто стоек. От всех, кто эффективен. От каждого и каждой, кто может дать и дает Украине силы, перспективы. Прошу, используйте любую возможность, чтобы сделать наше государство сильнее".

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748) ПВО (2748)


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Топ комментарии
+31
Який же великий стратєг. А чому тоді будував дороги, а не ракети? Виходить, що робив навмисно, чи щось інше?
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18.11.2023 21:04
+26
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18.11.2023 21:04
+26
Він вже настільки задовбав з цими щоденними промовами, що штатні писаки вже не знають, що вигадати. Вова, пожалій їх і нас та припини вже цю щоденну маячню, яка відверто дратує. Навіщо в сотий раз повторювати одні й ті ж абсолютно зрозумілі кожному речі?
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18.11.2023 21:09
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18.11.2023 21:04 Ответить
А нам всё равно, а нам всё равно,не боимся Мы ни касапа, ни куйла.. в самый нужный час время есть у нас - Мы волшебную курим трын траву...
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18.11.2023 21:04 Ответить
І праву руку качає...відосами..
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18.11.2023 22:06 Ответить
Який же великий стратєг. А чому тоді будував дороги, а не ракети? Виходить, що робив навмисно, чи щось інше?
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18.11.2023 21:04 Ответить
Якби не зняв міни цей стратег, цього не було б
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18.11.2023 22:26 Ответить
Це добре, що пан президент це розуміє. І, звичайно, він знає, як цьому протидіяти. Так, пане президенте?
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18.11.2023 21:05 Ответить
.... а в ответ - тишина
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18.11.2023 21:07 Ответить
Знаємо і протидіємо - щодня просимо про додаткові системи ППО наших партнерів з США та ЄС, також очікуємо на гроші та обланання від США на ремонт пошкодженої енергосистеми. Зі свого боку ми вже підняли тарифи на електроенергію, старанно записуємо щоденні відео, запустили шоу Лєначкі Кравєц та інформуємо громадян на єдиному телемарафоні. - Зеленський.
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18.11.2023 21:17 Ответить
👏👏👏👏👏
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18.11.2023 21:44 Ответить
а осьо мій власний мудозвон:

"весной листья распускаются, а осенью опадают"
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18.11.2023 21:06 Ответить
Саботажник ё*****ый!
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18.11.2023 21:08 Ответить
Ну як же нам жити без Потужного вечірнього гундосика нашого сонцесяйного кепа
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18.11.2023 21:09 Ответить
Він вже настільки задовбав з цими щоденними промовами, що штатні писаки вже не знають, що вигадати. Вова, пожалій їх і нас та припини вже цю щоденну маячню, яка відверто дратує. Навіщо в сотий раз повторювати одні й ті ж абсолютно зрозумілі кожному речі?
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18.11.2023 21:09 Ответить
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18.11.2023 21:11 Ответить
4,99 грн.
2,20 грн/кг
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18.11.2023 21:41 Ответить
А за якою ціною приймають мукалотуру.?
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18.11.2023 22:44 Ответить
Я вказав роздрібну ціну макулатури.
Все по чесному.
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19.11.2023 00:01 Ответить
Він ще біографію видав??
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18.11.2023 22:08 Ответить
Вам нейромережа показує і вас розважає, поправляє мордашку и дикцію. Ви думаєте це він особисто кожен день тошнить? Я вас розчарую.
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18.11.2023 21:43 Ответить
Та яка нейромережа...воно само - генератор випадкових слів...
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18.11.2023 22:11 Ответить
Ну, що вже "намазали")))
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18.11.2023 23:15 Ответить
Вибачте..що?
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18.11.2023 23:30 Ответить
Маю на увазі, що вже обрали
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19.11.2023 22:10 Ответить
Позбавитись би ще отого обраного..
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19.11.2023 22:16 Ответить
Що, не Вова, то який недомірок. Скільки їх всіх було? І всі проблемні. Позбавитись тепер не вийде. Зайняли буйних війною, тепер роби що, хочеш
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20.11.2023 04:44 Ответить
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18.11.2023 21:09 Ответить
дуй-на-растофф !
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18.11.2023 21:41 Ответить
"Майдан-3" - заметьте, не я, не я сказал !
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18.11.2023 21:42 Ответить
Нове слово вивчив - "ПОТУЖНО."
Тепер вставляє його де треба і не треба.
Як раніше діджитаоізацію і адженду.))))
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18.11.2023 21:10 Ответить
Абсолютно!
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18.11.2023 22:24 Ответить
Чому пакетики не роздають за 15 хв до цих "приступів"?
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18.11.2023 21:12 Ответить
почему он не докладывает, что в ответ на пуски по нам Украина запускает по раше на одну ракету больше.
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18.11.2023 21:13 Ответить
То може красти припинете!
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18.11.2023 21:14 Ответить
Да прям ломанулись припиняти
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18.11.2023 21:34 Ответить
Дякуємо за пропозицію, але змушені від неї відмовитися. - Офіс преЗЕдента України.
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18.11.2023 21:34 Ответить
еще чего!
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18.11.2023 21:36 Ответить
Чому нема опалення, кочегар рогатий?
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18.11.2023 21:15 Ответить
Адресат не вірний!

Це до « патріота» Ахметова питання.
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18.11.2023 22:03 Ответить
навіть кацапи умудрились купити у Канади системи протидії дронів,а ти тільки записуєш вечірні відосіки,які вже до блювоти доводять🤢🤮
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18.11.2023 21:15 Ответить
Вже летять і наразі ( зрозу після спітча ). Але сьогодні вже хоч не Майдан.. Як хтось написав з Чесних Журналістів : Для українців же Майдан (обидва) - це кульмінаційний прояв громадянської самосвідомості. Для малоросів - загроза. Що й треба було довести. ********* лякалочки про Майдан-3 вповні видають свідомість залякувальника.
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18.11.2023 21:18 Ответить
На цьому відосіку нема ні герба, ні українських кольорів, ні стягу України.
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18.11.2023 21:20 Ответить
То його регент знову десь у кладовці зачинив, а телефон не забрав... Ну а без хваління своєї значимості в нього ломка. Ось і звиздить, що за день завчив...
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18.11.2023 21:30 Ответить
Шурік, ти нормальний?

Нічого не переплутав на малюнку?

Обличчя там повинно бути ху&ла, а не Президента воюючей України.
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18.11.2023 22:07 Ответить
Зебял - це таки діагноз. Вони реально невиліковні.
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18.11.2023 23:03 Ответить
Навіть курка з відрубаною головою біжить ще яікийсь час по двору! Так і цей хрипатий поц буде ще довго, по інерції, віщати якісь "вумні" речі, яких він навіть і не розуміє...бо воно за межами його розуміння! Воно вже давно "віщає" тільки те, що йому накропали "розумні" радники, що вважати це за його "думки" - себе не поважати.
Ще ніколи цей підарок не робив настільки багато на користь свого попередника - навіть упороті придурки вже почали задумуватись - "щось тут не те, що мені обіцяли в 19-му на виборах - війна не скінчилась, ніхто не сидить, як обіцяли, вже зовсім не смішно хоч при владі всі нові ліЦа".
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18.11.2023 21:24 Ответить
Рубрика "ЦІКАВО":

Цікаво: скільки безпілотників/набоїв/мін/снарядів можна купити на кошти, які витрачаються на зйомки одного вечірнього хриплосика?
Цікаво: скільки грошей мультиміліонер Зеленський задонатив у державний фонд "Юнайтед24" чи буль-який інший?
Цікаво: скільки ЗМІСТОВНИХ речень зможе видати "на гора" цей найвеличніший диктор за 5 хвилин без папірця, суфлера чи завченого напередодні тексту?
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18.11.2023 21:27 Ответить
Луценко колись вигадав жарт, що навпроти Будинку із химерами стоїть будинок із потворами. Химери там назавжди, а от, що радує - те, що потвори змінюються. Постійно та незалежно від їхнього бажання
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18.11.2023 21:48 Ответить
дЗеленський ....
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18.11.2023 21:28 Ответить
За загибель Українців від рук московитів та окупацію теренів України, влада ЗОБОВЯЗАНА НЕСТИ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!!!
Бажає це робит, чи ні, посадова особа в ГПУ чи ДБР, а кров Українців не водиця, привладним за неї - відповідати годиться !!
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18.11.2023 21:30 Ответить
xriplyi svistun !!!!
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18.11.2023 21:32 Ответить
Да, головне що ти нагадав. Щоб кацапи не забули
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18.11.2023 21:34 Ответить
Який же "наш" тупорилий ішак догадливий.
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18.11.2023 21:35 Ответить
Роман Москаль @RomanMoskal70 https://twitter.com/RomanMoskal70/status/1725862263645507696 6 ч
тут справедливо пишуть: Зеленський про «майдан3» з першого разу почув..
а про вторгнення РФ до нього шість місяців не доходило..
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18.11.2023 21:40 Ответить
***** зьагнула те, що всі і так знали?
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18.11.2023 21:41 Ответить
Краще б промовчав!
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18.11.2023 21:42 Ответить
Складається враження що своїм бовканням щеневтік підказує кацапотварюкам що пора бомбіть.
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18.11.2023 21:58 Ответить
А тим часом люди з України їдуть і їдуть ...
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18.11.2023 22:27 Ответить
Для того,щоб Ваш вечір мав добру енергетику і сон був спокійний бажано не передивлятися телевізійні передачі, за участью головного "зеленого квартальщика" в Україні,котрий в даний момент в ролі клоуна президента ,,,
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18.11.2023 22:33 Ответить
Та ні, ну це ж секретна інформація!
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18.11.2023 22:41 Ответить
Мудак на манежі зеленого шапіто
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18.11.2023 22:50 Ответить
Не бритый чревовещатель
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18.11.2023 23:25 Ответить
Беги , Вова ,беги.А то майдан и кайдан.
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18.11.2023 23:51 Ответить
Чим ближче до зими, тим у Зельоних товще харі.
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19.11.2023 00:44 Ответить
гиниально, никто бы и не догадался
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19.11.2023 06:13 Ответить
А ти, сволото, що зробилио? Може поставило на воєнні рейкі виробницьтво? Щи красти перестало? Розраховуешь відбиватись від русні своїми сраними відосиками, чи як гімном з лопати закидати їх новинами х марафону, чи свого товсторилого пошлеш, щоб засмішив до смерта? Падло, зрадливе
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19.11.2023 07:33 Ответить
******..... А ми б не знали...
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19.11.2023 08:09 Ответить
Ну на этот случай было полгода на подготовку, вы же готовились к этим ударам?
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19.11.2023 08:40 Ответить
Хто хоч трішки розуміється на медицині - нам демонструють неадекватну обдолбану істоту з оскляннілими очима, котрий читай з того, що перед ним відкрили і йому написали. Таке враження, що його спочатку накачують, потім будять "підшаманюють" і дають прочитати чергове "звернення до дорогих українців".
Вирішальне слово мають сказати військові, бо ці продажні злодюги ведуть Україну до погибелі.
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19.11.2023 15:28 Ответить
 
 